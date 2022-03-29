Bún mọc sườn chua nước dùng thanh thanh, dịu nhẹ, ấm bụng cho bữa trưa!

Làm bún mọc sườn nấm thịt, nước dùng chua nhẹ siêu đã

BÚN MỌC SƯỜN CHUA

Nguyên liệu:

500gr sườn heo

1kg xương gà

200gr giò sống

200gr thịt xay

100gr mộc nhĩ

100gr nấm hương

6 trái sấu

3 trái cà chua

Rau thơm, hành lá, mùi tàu, hành tím

1kg bún

2 muỗng nước xốt thịt cay Hàn Quốc

Tiêu xay

Cách làm:

- Xương gà rửa sạch mang đi ninh lấy nước dùng. Ninh tầm khoảng 1 tiếng. Sườn rửa sạch, sau đó chần qua nước sôi khoảng 2-3 phút. Đổ nước chần sườn, rửa sạch bọt bẩn ở sườn. Để sườn táo nước.

- Phi thơm hành tím, sau đó cho sườn vào đảo đều, cho 1 muỗng bột canh, 2 muỗng nước mắm vào đảo sườn cho săn. Đổ nước ninh xương gà vào sườn. Đun vừa lửa đến khi sôi hạ bớt để nhỏ lửa. Mộc nhĩ, nấm hương ngâm nước cho nở, rửa sạch, băm nhỏ 100gr mộc nhĩ, 5 cái nấm hương.

- Trộn 200gr thịt xay, 200gr giò sống, mộc nhĩ nấm hương vừa băm nhỏ vào tô, cho thêm 1 muỗng cafe nước mắm, 1/2 muỗng bột canh, 1/2 muỗng cafe tiêu trộn đều. Cà chua thái múi cau, cho vào chảo đảo đều với 1/2 muỗng bột canh, sau đó cho 6 trái sấu vào. Đun tầm 5 phút cho sấu ra dầm nát lọc lấy nước. Đổ cà chua và nước lọc quả sấu vào nồi nước dùng.

- Mọc đã trộn đều đem viên tròn thả vào nồi nước dùng, thả nốt phần nấm hương vào, đun tầm 20 phút

- Nêm nếm lại nồi nước dùng cho vừa ăn, thêm 2 muỗng nước xốt thịt cay Hàn quốc, 1 muỗng cafe bột ngọt

- Chần bún, sau đó chia ra các tô. Cho topping mọc, sườn vào bát, thêm ít hành lá cắt nhỏ, hành chẻ, rau mùi, chan nước dùng vào.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thắm Gà

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bun-moc-suon-chua-nuoc-dung-thanh-thanh-diu-nhe-am-bung-cho-bua-trua-458822.html