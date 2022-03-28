Biến tấu kiểu Mì ý xốt cua saffron - Tưởng không ngon nhưng ngon không tưởng!

Làm mì ý cua siêu đơn giản, ăn vừa ngon lại vừa không tốn quá nhiều thời gian

Mì cua xốt saffron hải sản

Nguyên liệu:

Đầu tôm

Cà chua băm

Cà rốt, hành tây, saffron

Mì ý

Phô mai Parmesan

Whipping cream

Cách làm:

- Phi tỏi, cho đầu tôm vào chiên

- Sau đó đổ vào ly rượu trắng, đun tầm 5 phút cho bay hết hơi cồn.

- Tiếp tục chế cà chua băm, cà rốt, hành tây, 1 ít saffron. Thêm gáo nước cốt gà. Đun liu riu tầm 45 phút

- Vớt hết bã đầu tôm, carrot, hành tây bỏ đi. Dùng máy xay xay nhuyễn phần xốt còn lại. Thêm kem tươi và đun thêm tầm 5-8 phút. Nêm nếm gia vị cho vừa khẩu vị gia đình

- Bắc một cái chảo lên bếp, và một nồi nước luộc mì. Khi mì gần chín thì múc đủ xốt sang chảo, đun sôi nhẹ, cho thịt cua nếu thích vào đảo đều, tiếp tục vớt mì sang chảo, xóc đều cho xốt hòa quyện

- Trình bày và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Phong DT

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bien-tau-kieu-mi-y-xot-cua-saffron-tuong-khong-ngon-nhung-ngon-khong-tuong-458586.html