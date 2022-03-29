Khoai tây đút lò nướng thơm phức - Bữa sáng gọn nhẹ, đủ dinh dưỡng!

Món ngon mỗi ngày 29/03/2022 11:25

Sáng vội vã thì làm khoai đút lò ăn thôi, nhanh gọn nhưng dưỡng chất đầy đủ

KHOAI TÂY TRỨNG ĐÚT LÒ

Khoai tây đút lò nướng thơm phức - Bữa sáng gọn nhẹ, đủ dinh dưỡng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 củ khoai tây

  • 2 quả trứng 

  • 1/2 trái cà chua cắt hạt lựu nhỏ 

  • 1 cây xúc xích

  • Hành, ngò ta băm nhuyễn

    • Cách làm:

    - Bổ đôi củ khoai theo chiều dọc, thoa một lớp dầu ăn lên mặt và nướng trong nồi chiên không dầu 180 độ trong 12 phút.

    - Đánh trứng với ¼ muỗng café muối, ¼ muỗng café tiêu xay cùng cà chua, xúc xích, ít hành băm. 

     

    Khoai tây đút lò nướng thơm phức - Bữa sáng gọn nhẹ, đủ dinh dưỡng! - Ảnh 2

     

    - Dùng muỗng khoét giữa miếng khoai vừa đủ để đổ trứng vào.

     

    Khoai tây đút lò nướng thơm phức - Bữa sáng gọn nhẹ, đủ dinh dưỡng! - Ảnh 3

     

    - Tiếp tục mang nướng trong lò ở nhiệt độ 150 độ trong 5 phút. Gần hết giờ thì phết lòng đỏ trứng lên miếng khoai kèm 1 lát xúc xích nếu thích, tiếp tục cho lại vào nồi chiên thêm 1 phút nữa.

    - Phần ruột khoai đã lấy ra trước đó mang đi nghiền với 2 muỗng café sữa tươi cùng ít muối, tiêu xay để ăn kèm.

     

    Khoai tây đút lò nướng thơm phức - Bữa sáng gọn nhẹ, đủ dinh dưỡng! - Ảnh 4

    Chúc mọi người làm thành công!

     

     

    Nguồn: Fb Dương Ngọc Khánh Vân

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