Khoai tây đút lò nướng thơm phức - Bữa sáng gọn nhẹ, đủ dinh dưỡng!

1/2 trái cà chua cắt hạt lựu nhỏ

1 cây xúc xích

Hành, ngò ta băm nhuyễn

Cách làm:

- Bổ đôi củ khoai theo chiều dọc, thoa một lớp dầu ăn lên mặt và nướng trong nồi chiên không dầu 180 độ trong 12 phút.

- Đánh trứng với ¼ muỗng café muối, ¼ muỗng café tiêu xay cùng cà chua, xúc xích, ít hành băm.

- Dùng muỗng khoét giữa miếng khoai vừa đủ để đổ trứng vào.

- Tiếp tục mang nướng trong lò ở nhiệt độ 150 độ trong 5 phút. Gần hết giờ thì phết lòng đỏ trứng lên miếng khoai kèm 1 lát xúc xích nếu thích, tiếp tục cho lại vào nồi chiên thêm 1 phút nữa.

- Phần ruột khoai đã lấy ra trước đó mang đi nghiền với 2 muỗng café sữa tươi cùng ít muối, tiêu xay để ăn kèm.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Dương Ngọc Khánh Vân