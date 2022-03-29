Khoai tây đút lò nướng thơm phức - Bữa sáng gọn nhẹ, đủ dinh dưỡng!

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KHOAI TÂY TRỨNG ĐÚT LÒ
Nguyên liệu:
1 củ khoai tây
2 quả trứng
1/2 trái cà chua cắt hạt lựu nhỏ
1 cây xúc xích
Hành, ngò ta băm nhuyễn
Cách làm:
- Bổ đôi củ khoai theo chiều dọc, thoa một lớp dầu ăn lên mặt và nướng trong nồi chiên không dầu 180 độ trong 12 phút.
- Đánh trứng với ¼ muỗng café muối, ¼ muỗng café tiêu xay cùng cà chua, xúc xích, ít hành băm.
- Dùng muỗng khoét giữa miếng khoai vừa đủ để đổ trứng vào.
- Tiếp tục mang nướng trong lò ở nhiệt độ 150 độ trong 5 phút. Gần hết giờ thì phết lòng đỏ trứng lên miếng khoai kèm 1 lát xúc xích nếu thích, tiếp tục cho lại vào nồi chiên thêm 1 phút nữa.
- Phần ruột khoai đã lấy ra trước đó mang đi nghiền với 2 muỗng café sữa tươi cùng ít muối, tiêu xay để ăn kèm.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Dương Ngọc Khánh Vân