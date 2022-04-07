Bánh su kem vỏ xù trà xanh thơm béo - Cắn vào giòn rụm, ngập vị đăng đắng thơm thơm của trà xanh siêu ngon!

90gr đường

90gr bột mì đa dụng

5gr bột trà xanh

Phần bánh su:

2 quả trứng cỡ vừa

120ml nước nóng

40gr bơ lạt

1 xíu muối tinh

75gr bột mì đa dụng

Phần matcha cream:

250ml sữa tươi không đường;

3 lòng đỏ trứng

40gr đường

25gr bột mì đa dụng/ bột bắp

200ml whipping cream

30gr đường

Cách làm:

Phần vỏ xù:

- Bơ để nhiệt độ phòng sau đó cho bơ vào 1 cái âu, dùng phới ấn cho bơ nhuyễn mịn rồi thêm đường trộn đều. Rây bột mì + bột trà xanh vào trộn đều thành 1 khối. Cán mỏng 5mm cho tủ lạnh 1 tiếng, sau đó dùng khuôn bánh quy hình tròn cắt thành các miếng hình tròn. Sau đó lại cất tủ lạnh.

Phần bánh su:

- Cho nước sôi và bơ vào 1 nồi nhỏ, bật lửa vừa đến khi vừa sôi đều lên thì tắt bếp đổ bột và muối vào đảo đều cho đến khi hỗn hợp tạo thành 1 khối không dính chảo. Sau đó đập lần lượt từng quả trứng vào hỗn hợp trộn đều.

- Chờ hỗn hợp nguội rồi cho vào túi bắt bột bắt những khối đường kính 3-4cm. Đặt phần vỏ xù lên phần bánh su vừa bắt

- Sau đó, nướng với lò đã làm nóng 180 độ trước, nướng trong 20-25 phút tuỳ từng lò

Làm nhân kem trứng matcha:

- Đập trứng vào âu rồi cho đường vào, trộn đều cho tới khi hỗn hợp chuyển sang màu vàng nhạt mịn. Sau đó cho sữa tươi từ từ vào trộn đều, tiếp đến rây bột và hỗn hợp, tiếp tục trộn đều.

- Bắc bếp đun hỗn hợp trên trên lửa nhỏ, đến khi hỗn hợp lăn tăn nổi hơi thì tắt bếp, để nguội chút rồi đem cất tủ lạnh, để tủ lạnh 1 tiếng.

- Cho whipping cream vào âu và cho từ từ đường vào dùng máy đánh trứng đánh đến khi bông mịn.

- Đổ hỗn hợp đã ủ trong tủ lạnh khoảng 1 tiếng vào âu kem vừa đánh, tiếp tục đánh bông đều cho đạt

Trình bày:

- Bắt kem vào bánh su, cho lượng vừa đủ. Sau đó để tủ lạnh cho lạnh bánh khoảng 30 phút và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công

Nguồn: Fb Nguyễn Bích Thủy