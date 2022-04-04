Mứt xoài dẻo chua ngọt - Lâu lâu làm mứt ăn vui miệng!

Mứt xoài chua ngọt, nhâm nhi cùng tách trà siêu hợp

MỨT XOÀI - ĐƠN GIẢN DỄ LÀM

Nguyên liệu:

1kg xoài

Nước cốt chanh

200gr đường

1/2 muỗng cafe muối

Cách làm:



- Xoài gọt vỏ, cắt miếng to để tránh bị nát

- Ướp xoài cùng: đường, muối, chanh

- Ướp khoảng 1-2 tiếng cho đường tan hết là được

- Sên xoài với lửa to trước cho sôi lên vớt bọt

- Sau đó sên lửa vừa nhỏ đến khi cạn nước đường

- Đem sấy bằng lò nướng với 50 độ c trong 2 tiếng.

- Nếu thích khô hơn, săn hơn tăng nhiệt 70 độ.

- Cho ra đĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hòa Bùi

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