Mứt xoài dẻo chua ngọt - Lâu lâu làm mứt ăn vui miệng!

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MỨT XOÀI - ĐƠN GIẢN DỄ LÀM
Nguyên liệu:
- 1kg xoài
- Nước cốt chanh
- 200gr đường
- 1/2 muỗng cafe muối
Cách làm:
- Xoài gọt vỏ, cắt miếng to để tránh bị nát
- Ướp xoài cùng: đường, muối, chanh
- Ướp khoảng 1-2 tiếng cho đường tan hết là được
- Sên xoài với lửa to trước cho sôi lên vớt bọt
- Sau đó sên lửa vừa nhỏ đến khi cạn nước đường
- Đem sấy bằng lò nướng với 50 độ c trong 2 tiếng.
- Nếu thích khô hơn, săn hơn tăng nhiệt 70 độ.
- Cho ra đĩa và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hòa Bùi