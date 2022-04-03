Xôi bắp miền quê - Ký ức tuổi thơ ùa về chỉ trong một gói xôi bé!

Món ngon mỗi ngày 03/04/2022 17:52

Xôi bắp mỡ hành đơn giản nhưng chứa đầy ký ức, hạt xôi bắp dẻo thơm, ngọt ngọt và bùi bùi của hành phi thơm nức mũi

Xôi bắp - Món quà miền quê

Xôi bắp miền quê - Ký ức tuổi thơ ùa về chỉ trong một gói xôi bé! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 10 trái bắp nếp sống
  • 6 muỗng cafe đường
  • 1 muỗng cafe muối
  • 1.5 muỗng canh dầu ăn
  • Hành phi, hành lá

Cách làm:

- Bắp lột sạch vỏ và râu, rửa sạch rồi dùng dao bào xát theo chiều dọc trái bắp, không xát quá sát vào phần cùi ăn sẽ bị xảm.

- Cho gia vị đường, muối, dầu ăn vào bắp đã xát, trộn đều

 

Xôi bắp miền quê - Ký ức tuổi thơ ùa về chỉ trong một gói xôi bé! - Ảnh 2

 

- Đun sôi nước trong xửng hấp

- Cho bắp vào khay rồi bỏ vào xửng, dùng giấy bạc hoặc khăn lông phủ bên trên miệng xửng rồi đậy nắp lại hấp trong vòng 15 phút, sau đó mở nắp ra dùng đũa xới đều bắp lên rồi đậy lại tiếp tục hấp 10 phút

- Làm mỡ hành và hành phi vàng giòn

- Sau khi hấp xong, nhấc khay xôi ra, xới ra đĩa, cho thêm mỡ hành và hành phi lên mặt, và thưởng thức thôi

 

Xôi bắp miền quê - Ký ức tuổi thơ ùa về chỉ trong một gói xôi bé! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Elisaveta Nguyen

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