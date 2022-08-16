Cách làm chè lam gấc dẻo ngon, đẹp mắt tại nhà!

Chè lam là một món bánh dân dã với tuổi đời gần 100 năm, vô cùng quen thuộc và thấm đường hồn quê miền Bắc xưa. Nổi bật từ cái tên cho tới hương vị dẻo thơm, đọng mãi nơi đầu lưỡi, khiến ai may mắn được thưởng thức một lần đều sẽ nhớ mãi không quên! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món chè lam cùng phiên bản đẹp mắt được yêu thích của chè lam, là chè lam gấc này nhé!

Về nguồn gốc của cái tên chè lam hay sự xuất hiện đều không có ghi chép gì cụ thể, nhưng lại được lưu truyền với những câu chuyện gắn liền với từng thời kỳ và tín ngưỡng của người dân quê thời bấy giờ.

Chè lam là một loại bánh dẻo ngon, hấp dẫn, là đặc sản nổi tiếng của làng nghề truyền thống Thạch Xá - Thạch Thất Hà Nội (Hà Tây cũ) và thường xuất hiện vào mỗi dịp tết của các tỉnh thành miền Bắc.

Cụ thể, theo như các nghiên cứu nhân gian, chè lam xuất phát từ tấm lòng thành kính của người dân đối với đức Phật, họ đã làm ra loại bánh dẻo thơm này bằng tất cả những gì là thơm ngon, quý báu của làng mình. Và tới thời nhà Lê, để tiện cho việc mọi người có thể dễ dàng mang theo lương thực để sử dụng trong lúc hành quân đường dài để đánh giặc. Người dân Thạch Xá đã tặng loại bánh đặc sản này cho nghĩa quân Lam Sơn, và loại bánh này chính thức được phổ biến khắp các vùng miền đất nước kể từ đây.

Tuy nhiên, một nghiên cứu nhân gian khác lại đưa ra rằng: nguồn gốc của món chè này lại xuất phát từ thời vua Minh Mạng. Chè Lam lần đầu xuất hiện vào ngày tết, khi người dân và quan lại không nghĩ ra món gì đặc biệt để tiến vua. Và chính vì những nỗi âu lo ngày ấy mà người dân làm ra món bánh mang tên chè Lam, vì cũng bất ngờ với món bánh nhưng mang tên như một thức uống, nên vị vua đã tò mò nếm thử.

Dù vậy, dù với bao nguồn gốc ra đời khác nhau nhưng chúng ta không thể phủ nhận được hương vị thơm ngon hấp dẫn, với tạo hình mộc mạc như tấm lòng của người thợ làm bánh xưa.

Tuy cách chế biến có phần đơn giản, giản dị nhưng lại tỉ mỉ ở khâu chọn lựa các nguyên liệu chuẩn ngon và ở các tỉ lệ và công đoạn nhỏ, sao cho bánh không bị dính hay quá cứng, đồng thời phải đảm bảo được hương vị đặc trưng của bánh chè lam.

Và ngày nay, chẳng cần phải chờ đến mỗi dịp tết thì người ta mới được thưởng thức loại bánh dẻo ngon, thơm nức mũi này nữa. Bạn có thể dễ dàng tìm mua được ở khắp mọi miền đất nước và thậm chí có thể làm tại nhà nữa. Hãy cùng bắt tay vào chế biến món bánh chè lam gấc dẻo ngon, thơm mềm hấp dẫn này ngay nhé!

Cách làm chè lam gấc chuẩn dẻo ngon, thơm nức mũi

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu làm món bánh chè lam gấc dẻo ngon, đẹp mắt!

Bột gạo nếp (bột nếp chín) 2.5 kg

Gấc (khoảng 2 trái) 2 kg

Mạch nha 500 gr

Đường trắng 1/2 kg

Đậu phộng rang 500 gr

Gừng tươi (củ lớn) 1 củ

Vừng rang 500 gr

Vani 4 ống

Dầu ăn 4 muỗng canh

Nước lọc 2.5 lít

Các bước tiến hành chè lam gấc chuẩn ngon, đậm vị tại nhà

Bước 1: Sơ chế và xay gấc

Công đoạn sơ chế và xay nhuyễn thịt gấc, gừng!

- Đầu tiên, gấc mua về, bạn tách lấy hạt, lột cùi cho sạch rồi mang đi xay nhuyễn với 1 chén ăn cơm nước lọc, sao cho tạo thành hỗn hợp màu đỏ hơi sền sệt là đạt nhé.

- Gừng thì bạn cũng đem cạo sạch vỏ, rửa sạch rồi cho mang đi giã hoặc xay thật nhuyễn với khoảng 1/2 chén ăn cơm nước lọc nhé.

Bước 2: Trộn và nấu hỗn hợp gấc xay

Các bước nấu gấc cùng mạch nha cùng các loại gia vị!

- Đầu tiên, bạn bắc một chiếc nồi lên bếp và cho lần lượt các nguyên liệu gồm phần gấc đã xay nhuyễn, cùng 1/2 chén gừng xay, 4 muỗng dầu ăn, 2.5 lít nước lọc, 500gr mạch nha và 1/2 kg đường trắng.

- Tiếp đó, tiến hành nấu hỗn hợp với lửa vừa, chú ý đảo thật đều tay cho các nguyên liệu tan hết và không bị cháy nhé.

- Cuối cùng, bạn tiếp tục cho vào hỗn hợp 4 ống vani vào hỗn hợp gấc, rồi đảo đều để tạo thêm mùi hương thơm ngon, hấp dẫn cho chè lam gấc khi hoàn thành nhé.

Bước 3: Khuấy bột vào hỗn hợp gấc

Khuấy đều tay cho đến khi hỗn hợp gấc và bột hòa quyện!

- Ở công đoạn này, khi thấy hỗn hợp gấc ở trên đã sôi được khoảng 2 - 4 phút và nguyên liệu được hòa tan hoàn toàn, thì bạn tắt bếp rồi cho thêm 500gr đậu phộng rang vào, sau đó tiếp tục khuấy đều tay.

- Kế đến, bạn tiếp tục cho từ từ 2kg bột nếp chín vào, rồi tiến hành khuấy thật đều tay cho đến khi bột và hỗn hợp gấc hòa quyện hoàn toàn và sánh đặc lại như hình là đạt nhé.

Bước 4: Đổ khuôn chè lam gấc

Chè lam gấc cần khoảng 5 tiếng để nguội hắn và đông lại!

- Trước hết, bạn trải 500gr bột gạo nếp chín còn lại vào một mâm hay khuôn lớn để làm phần bột áo, sau đó rải thêm 500gr vừng rang phủ đều lên khắp mặt bột nếp.

- Sau đó, bạn đổ hỗn hợp gấc trộn bột nếp vừa tạo ở bước trên lên khuôn rồi định hình tùy thích, rồi để nguội trong vòng 5 tiếng để chè lam đông lại hoàn toàn là được nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc tiến hành cắt chè lam thành từng miếng nhỏ vừa ăn là có thể thưởng thức ngay rồi đấy!

Thành phẩm

Chè lam gấc dẻo ngon, hút mắt với màu đỏ cam tự nhiên!

Món bánh chè lam gấc xinh đẹp với màu cam tươi mộc mạc từ gấc, cùng hương vị dẻo thơm của gạo nếp, cay dịu của gừng, bùi béo của lạc và ngọt thanh đậm đà của mật mía, khiến ai cũng say mê. Món bánh này phải nhấm nháp cùng ngụm trà xanh nồng ấm, ngan ngát, thì mới có thể tận hưởng hết sự ngon lành trọn vẹn của món quà quê đầy hương vị này!

Mẹo chọn mua gấc đỏ chín ngon

- Bạn nên chọn mua những quả gấc có cuống còn xanh và tươi, màu đỏ tươi đẹp mắt, phần gai sẽ nở đều nhau vì đây là gấc mới hái, đã chín tới, thịt sẽ chắc và ngon.

- Trung bình mỗi quả gấc ngon, vừa chín tới sẽ có trọng lượng trung bình khoảng 1kg, khi mua gấc bạn nên chú ý đến điều này vì nếu lựa gấc nhẹ hơn thì thịt sẽ ít, không ngon.

- Khi mua, bạn cũng có thể thử dùng tay ấn nhẹ vào quả gấc để kiểm tra độ cứng của thịt, tránh mua những quả quá mềm nhũn hay quá cứng để đảm bảo chất lượng món ăn.

Trên đây là cách làm món chè lam gấc chuẩn ngon mắt ngon miệng, khiến bao người yêu thích tại nhà. Với món bánh đặc sản đặc biệt từ tên gọi, tạo hình đến hương vị như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé. Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi gia đình thành công nhé!