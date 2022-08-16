Cách làm canh khoai sọ rau muống thơm ngon hấp dẫn và dinh dưỡng tại nhà!

Khoai sọ vốn là một loại nguyên liệu cho nhiều món ăn hấp dẫn mà chúng ta thường biết như: vịt om khoai sọ , chè khoai sọ, bánh canh khoai sọ,...quả là một loại thực phẩm “cân” mọi cách thức chế biến phải không nào?! Không chỉ nổi bật với vai trò là nguyên liệu nấu ăn, khoai sọ còn được xem là loại thuốc quý cho nhiều bài thuốc hữu hiệu. Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý bạn đọc món canh khoai sọ rau muống - món canh thơm ngon, dinh dưỡng, chẳng khác gì một bài thuốc bổ tại nhà!

Khác với khoai môn hay khoai lang, củ khoai sọ nhỏ hơn, có nhiều củ con và nhiều tinh bột hơn. Ở nước ta, phổ biến một số giống khoai sọ là khoai sọ núi, khoai sọ trắng, khoai sọ dọc trắng,...

Khoai sọ có tên khoa học là Colocasia esculenta, thuộc họ ráy. Thân được chia làm hai phần, thân chính (rễ) phình to thành củ, gồm một củ cái và nhiều củ con mọc xung quanh. Củ khoai sọ ngắn và ruột có màu trắng, nằm trong đất, bề ngoài sần sùi, trên thân củ có nhiều đốt và ở mỗi đốt có mầm phát triển thành nhánh.

Theo y học cổ truyền thì khoai sọ tác dụng chính vào 3 kinh: tỳ (lá lách), vị (dạ dày) và đại tràng bởi đây là thực phẩm bổ dưỡng có tính bình, vị cay ngọt rất là lành tính, do đó khoai sọ chữa được tất cả chứng bệnh về hệ tiêu hóa như đau dạ dày, chán ăn, đầy bụng, ợ hơi,..

Còn theo các y học hiện đại, khoai sọ có rất nhiều công dụng chữa bệnh, nhưng do dùng dưới dạng thô chưa tinh chế nên cần phải sử dụng lâu dài thì hiệu quả sẽ thấy rõ rệt.

Cụ thể, trong khoai sọ có nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như: Protein, chất béo, chất xơ, tinh bột, fructose, canxi, photpho, magie, natri, kali, sắt, kẽm, đồng, vitamin C, thiamine, riboflavin và niacin,... Nhờ vậy mà việc bổ sung khoai sọ vào thực đơn sẽ giúp chúng ta hấp thu được nhiều chất xơ, giúp tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, ngăn ngừa tình trạng táo bón và tốt cho tim mạch, hỗ trợ điều trị viêm thận,...Ngoài ra, khoai sọ còn là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất dồi dào cho cơ thể với nhiều công dụng đối với sức khỏe.

Đặc biệt, nhờ vào hàm lượng chất xơ dồi dào, khoai sọ còn có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột, đại tràng, thải độc và làm giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể nữa đấy.

Bởi vậy mới thấy, chẳng lạ gì khi loại khoai này lại được nhiều gia đình ưa chuộng đến vậy. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món canh khoai sọ rau muống thơm ngon và bổ dưỡng này thôi nhé!

Cách làm canh khoai sọ rau muống chuẩn ngon và dinh dưỡng tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu tươi ngon cho món canh khoai sọ rau muống!

Sườn non 250 gr

Khoai sọ 4 củ

Rau muống 100 gr

Hành tím 2 củ

Hành lá 1 ít

Nước mắm 1 muỗng canh

Dầu ăn 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng (muối/ bột canh/ đường/ tiêu xay) 1 ít

Các bước tiến hành nấu canh khoai sọ rau muống thơm ngon, ăn là mê

Bước 1: Sơ chế sườn heo

Công đoạn làm sạch và khử mùi hôi của sườn non!

- Đầu tiên, sườn non mua về, bạn cần làm rửa sạch và khử mùi bằng cách ngâm sườn heo trong dung dịch nước muối loãng trong khoảng 2 - 3 phút rồi vớt ra, để ráo.

- Hoặc bạn cũng có thể làm sạch sườn bằng cách đem sườn non rửa với giấm hay rượu, rồi đem rửa sạch lại với nước, cách này sẽ làm bay mùi hôi của thịt rất hiệu quả đấy.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Sơ chế khoai sọ cùng các nguyên liệu nấu cùng!

- Trước tiên, với khoai sọ, bạn đem rửa sạch, gọt vỏ, rồi cắt thành 4 miếng vừa ăn như hình là được.

- Với rau muống thì tiến hành ngắt lấy phần thân non rồi bỏ lá, sau đó đem rửa sạch và cắt thành khúc cỡ 2 đốt ngón tay nhé.

- Hành tím thì bạn lột vỏ, rửa sạch và băm nhỏ.

- Cuối cùng là hành lá, bạn cũng đem rửa sạch, rồi cắt thành khúc vừa ăn, là đã hoàn thành khâu chuẩn bị tất cả các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 3: Ướp và ninh sườn

Trong quá trình ninh sườn, bạn nhớ hớt bọt thường xuyên nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết, với phần sườn heo đã được sơ chế sạch sẽ, bạn đem ướp với các gia vị, bao gồm: 1 muỗng cà phê bột canh, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng cà phê đường và 1 muỗng canh muối. Tiến hành trộn đều các nguyên liệu và để yên 15 phút cho sườn heo ngấm đều gia vị nhé.

- Kế đến, bạn bắc 1 cái nồi lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng, khi thấy dầu nóng lên thì cho hết số hành băm vào phi thơm.

- Cuối cùng, bạn cho phần sườn đã ướp vào xào sơ qua, rồi cho thêm 700ml nước (khoảng gần 2 tô canh nước) vào, sau đó tiến hành nấu trong 20 phút để sườn chín. Đồng thời, trong lúc hầm, bạn nhớ hạ nhỏ lửa và vớt bọt thường xuyên để nước hầm được trong ngon, đẹp mắt nhé.

Bước 4: Nấu sườn với khoai sọ rau muống

Quy trình các bước nấu canh khoai sọ rau muống chuẩn thơm ngon!

- Đến đây thì bạn chỉ việc cho phần khoai sọ đã cắt khúc vào và nấu thêm khoảng 10 phút cho đến khi khoai chín mềm là được.

- Bạn có thể thử độ chín của khoai bằng cách dùng đũa chọc vào miếng khoai sọ, nếu chọc đũa dễ dàng thì khoai đã chín.

- Sau cùng, bạn cho hết phần rau muống vào rồi tiếp tục nấu thêm 1 - 2 phút, sau đó nêm nếm lại cho vừa ăn và rắc hành lên là đã có ngay nồi canh khoai sọ nóng hổi, hấp dẫn rồi nhé.

Thành phẩm

Canh khoai sọ rau muống thanh đạm, ngọt thơm, ăn là mê!

Món canh khoai sọ rau muống thơm ngon nóng hổi với phần khoai sọ chín mềm, có vị bùi bùi cùng vị sườn thơm ngọt và rau muống giòn tươi, vừa thanh đạm lại thơm ngon khó cưỡng, làm món canh bồi bổ cho gia đình thì còn gì chuẩn hơn nữa!?

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn khoai sọ tươi ngon, không sượng

- Bạn nên chọn những củ khoai sọ có dáng tròn đều như quả trứng gà, trên vỏ sần sùi, nhiều râu, có những củ nhỏ và dính theo chùm, đây là những củ khoai chất lượng.

- Bên cạnh đó, không nên chọn mua những củ có nhiều vết thâm đen, thối rữa,..

Mẹo chọn mua sườn non tươi ngon

- Bạn nên chọn mua sườn non có màu hồng nhạt, ấn vào thấy đàn hồi và không có mùi ôi thiu, có xương dẹp và nhỏ, đây là loại sườn tươi ngon, nhiều thịt.

- Ngược lại, không nên chọn sườn có mùi hôi, thịt tái xanh, thịt chảy nhớt và không có độ đàn hồi khi dùng tay ấn vào.

Mẹo chọn mua rau muống tươi ngon

- Bạn nên chọn mua những bó rau mà các cọng có kích cỡ vừa phải, không quá to, cũng không quá nhỏ, còn tươi xanh, không héo úa hay bị vàng.

- Những bó rau muống có kích cỡ đồng đều nhau thường được có tác động của hóa chất.

Trên đây là công thức làm món canh khoai sọ rau muống thơm ngon, dinh dưỡng và siêu đơn giản tại nhà. Nếu bạn đang tìm một món ăn thơm ngon để bồi bổ cho gia đình thì đây chính là một lựa chọn hoàn hảo nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!