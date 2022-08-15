Cách nấu lẩu tokbokki cay ngon, nóng hổi, vừa ăn vừa thổi cho ngày mưa!

Vào bếp 15/08/2022 11:59

Lẩu tokbokki cay thơm nóng hổi và full topping "ngập mặt", nhâm nhi trong những ngày mưa cùng gia đình thì chuẩn khỏi bàn luôn nhé!

Nội dung bài viết

Bên cạnh món tokbokki - món ăn đường phố số 1 của nền ẩm thực Hàn, thì lẩu tokbokki cũng là một trong những món ăn ngon lành, “cay thơm”, full topping và dễ dàng đốn tim các thực khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là giới trẻ, nhờ vào hương vị thơm ngon, cay cay tê tê, dễ gây nghiện. Hôm nay, chúng tôi sẽ “dẫn” bạn dạo chơi một vòng văn hóa ẩm thực Hàn với công thức làm món lẩu tokbokki siêu ngon và đơn giản ngay tại nhà nhé!

Lẩu tokbokki - món ngon với full topping hấp dẫn!

Lẩu tokbokki chính là món nước nóng hổi, nổi bật với hương vị cay ngon đặc biệt, được đi ra từ món tokbokki nổi danh gần xa của Hàn, và được nâng cấp hương vị bằng việc kết hợp với nhiều nguyên liệu thơm ngon khác như: xúc xích, phô mai, các loại nấm, chả cá,....

Nhưng điểm nhấn của món lẩu full topping này, vẫn là hương vị dẻo ngon đặc trưng của bánh gạo - tokbokki. 

Cách nấu lẩu tokbokki cay ngon, nóng hổi, vừa ăn vừa thổi cho ngày mưa! - Ảnh 1
 Bánh gạo - món bánh Hoàng gia của xứ sở Kim chi!

Cụ thể, tokbokki là loại bánh được làm từ bột gạo, nặn thành sợi dài sau đó cắt thành từng khúc nhỏ vừa ăn. Bánh có màu trắng đục, sợi tròn nhỏ vô cùng xinh xắn, khi ăn có vị dẻo dẻo, dai dai và rất thích hợp kết hợp với các nguyên liệu và nước sốt “mạnh vị”. Chẳng vậy mà món bánh này lại trở thành nguyên liệu chính cho nhiều món ăn truyền thống và cả hiện đại của Hàn Quốc, đồng thời được các nước bạn thích thú và yêu thích không kém.

Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm nồi lẩu tokbokki cay ngon đậm đà với full topping hấp dẫn, nhìn thôi là thèm nhé!

Cách làm lẩu tokbokki cay ngon, đậm đà, ăn là ghiền

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cách nấu lẩu tokbokki cay ngon, nóng hổi, vừa ăn vừa thổi cho ngày mưa! - Ảnh 2
 Một vài nguyên liệu cho món lẩu tokbokki thơm ngon hấp dẫn!
  •  Nấm tổng hợp 500 gr
  •  Ớt chuông 1 trái
  •  Hành boa rô 1 cây
  •  Cà rốt 300 gr
  •  Bắp cải thảo 500 gr
  •  Hành tây 1 củ
  •  Hành tím 20 gr
  •  Bò viên 300 gr
  •  Xúc xích xông khói 500 gr
  •  Tương ớt Hàn Quốc 300 gr
  •  Bánh gạo Hàn Quốc 1 kg
  •  Chả cá Hàn Quốc 500 gr
  •  Trứng cút 30 quả
  •  Dầu ăn 1 ít
  •  Muối 1 muỗng cà phê

Các bước tiến hành làm lẩu tokbokki chuẩn ngon như vị Hàn 

Bước 1: Luộc bánh gạo và chả cá

Cách nấu lẩu tokbokki cay ngon, nóng hổi, vừa ăn vừa thổi cho ngày mưa! - Ảnh 3
 Công đoạn luộc chả cá, bò viên và bánh gạo truyền thống!

- Đầu tiên, chả cá mua về, bạn đem cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn như hình.

- Tiếp đó, bạn bắc một chiếc nồi lên bếp và cho 1 lít nước cùng 1 muỗng cà phê muối vào, sau đó bạn cho chả cá vào luộc trong vòng 10 phút rồi gắp ra. 

- Tương tự như vậy, bạn lần lượt cho bò viên, bánh gạo vào nồi và luộc mỗi món trong 10 phút và gắp ra là được nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Cách nấu lẩu tokbokki cay ngon, nóng hổi, vừa ăn vừa thổi cho ngày mưa! - Ảnh 4
 Chuẩn bị các rau củ qua và nguyên liệu nhúng ăn kèm với lẩu!

- Với bắp cải thảo, bạn đem rửa thật sạch và cắt nhỏ ra.

- Còn với xúc xích xông khói thì bạn cắt thành những lát khoảng 1cm như hình.

- Kế đó, bạn đem lột sạch vỏ, rửa sạch và cắt 1 củ hành tây thành những lát mỏng, sau đó lấy nửa củ hành tây cắt mỏng và một ít hạt mè rắc lên dĩa thịt bò là được.

- Cuối cùng là hành boa rô, ớt chuông và cà rốt, bạn chỉ việc đem rửa thật sạch và cắt nhỏ ra là đã xong khâu sơ chế các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 3: Nấu lẩu tokbokki

Cách nấu lẩu tokbokki cay ngon, nóng hổi, vừa ăn vừa thổi cho ngày mưa! - Ảnh 5
 Quy trình các bước nấu lẩu tokbokki chuẩn ngon như nhà hàng!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc nồi lên bếp cùng ít dầu ăn, rồi cho hành tím cắt mỏng vào phi thơm lên.

- Tiếp đó, bạn cho tương ớt Hàn Quốc cùng 200ml nước nóng vào nồi và tiến hành khuấy đều cho tan. 

- Sau đó, bạn lại cho hết phần rau củ đã sơ chế vào và nấu trong vòng 10 phút.

- Cuối cùng, sau 10 phút, bạn tiếp tục cho thêm 1.5 lít nước vào, rồi nấu nước lẩu thêm 20 phút nữa là đã hoàn thành rồi đấy nhé. 

Thành phẩm

Cách nấu lẩu tokbokki cay ngon, nóng hổi, vừa ăn vừa thổi cho ngày mưa! - Ảnh 6
 Nồi lẩu tokbokki thơm ngon hấp dẫn, ăn một lần là mê ngay!

Nồi lẩu tokbokki nóng hổi, hút mắt với màu sắc đỏ hấp dẫn, nổi bật cùng vị cay đặc trưng của tương ớt Hàn quốc, hòa quyện với hương vị đậm đà từ các topping tươi ngon là cải thảo, nấm, ớt chuông và hành paro. Khi ăn bạn chỉ cần nhúng bánh gạo, chả cá, bò viên, xúc xích, trứng cút, vào nước lẩu, bỏ thêm gói mì vào nữa là chuẩn ngon phải biết nhé!

Trên đây là công thức nấu lẩu tokbokki chuẩn thơm ngon, hấp dẫn, mà chẳng cần đi đâu xa, chị em hoàn toàn có thể mang đến cho gia đình nồi lẩu tokbokki chất lượng chẳng khác gì như ở ngoài nhà hàng, ở ngay tại căn bếp nhỏ nhà mình. Với món lẩu mang tinh hoa ẩm thực Hàn, thơm ngon bắt mắt và dễ dàng gây ghiền cho người thưởng thức như này, các chị em chọn làm món lẩu cho bữa tối quây quần thì còn gì chuẩn hơn nữa nào!? Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!

Cách làm canh khoai mỡ nấu tôm chuẩn ngon và dinh dưỡng tại nhà!

Cách làm canh khoai mỡ nấu tôm chuẩn ngon và dinh dưỡng tại nhà!

Canh khoai mỡ nấu tôm dẻo ngon, hấp dẫn và đậm đà hương vị, chuẩn món chính cho bữa cơm gia đình tối nay nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   lẩu tokbokki lẩu tok cách làm lẩu tokbokki

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 10 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 10 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 40 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đại tiệc deal xịn đổ bộ cùng mùa bóng lăn

Đại tiệc deal xịn đổ bộ cùng mùa bóng lăn