Cách nấu lẩu tokbokki cay ngon, nóng hổi, vừa ăn vừa thổi cho ngày mưa!

Bên cạnh món tokbokki - món ăn đường phố số 1 của nền ẩm thực Hàn, thì lẩu tokbokki cũng là một trong những món ăn ngon lành, “cay thơm”, full topping và dễ dàng đốn tim các thực khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là giới trẻ, nhờ vào hương vị thơm ngon, cay cay tê tê, dễ gây nghiện. Hôm nay, chúng tôi sẽ “dẫn” bạn dạo chơi một vòng văn hóa ẩm thực Hàn với công thức làm món lẩu tokbokki siêu ngon và đơn giản ngay tại nhà nhé!

Nhưng điểm nhấn của món lẩu full topping này, vẫn là hương vị dẻo ngon đặc trưng của bánh gạo - tokbokki.

Lẩu tokbokki chính là món nước nóng hổi, nổi bật với hương vị cay ngon đặc biệt, được đi ra từ món tokbokki nổi danh gần xa của Hàn, và được nâng cấp hương vị bằng việc kết hợp với nhiều nguyên liệu thơm ngon khác như: xúc xích, phô mai, các loại nấm, chả cá,....

Bánh gạo - món bánh Hoàng gia của xứ sở Kim chi!

Cụ thể, tokbokki là loại bánh được làm từ bột gạo, nặn thành sợi dài sau đó cắt thành từng khúc nhỏ vừa ăn. Bánh có màu trắng đục, sợi tròn nhỏ vô cùng xinh xắn, khi ăn có vị dẻo dẻo, dai dai và rất thích hợp kết hợp với các nguyên liệu và nước sốt “mạnh vị”. Chẳng vậy mà món bánh này lại trở thành nguyên liệu chính cho nhiều món ăn truyền thống và cả hiện đại của Hàn Quốc, đồng thời được các nước bạn thích thú và yêu thích không kém.

Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm nồi lẩu tokbokki cay ngon đậm đà với full topping hấp dẫn, nhìn thôi là thèm nhé!

Cách làm lẩu tokbokki cay ngon, đậm đà, ăn là ghiền

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món lẩu tokbokki thơm ngon hấp dẫn!

Nấm tổng hợp 500 gr

Ớt chuông 1 trái

Hành boa rô 1 cây

Cà rốt 300 gr

Bắp cải thảo 500 gr

Hành tây 1 củ

Hành tím 20 gr

Bò viên 300 gr

Xúc xích xông khói 500 gr

Tương ớt Hàn Quốc 300 gr

Bánh gạo Hàn Quốc 1 kg

Chả cá Hàn Quốc 500 gr

Trứng cút 30 quả

Dầu ăn 1 ít

Muối 1 muỗng cà phê

Các bước tiến hành làm lẩu tokbokki chuẩn ngon như vị Hàn

Bước 1: Luộc bánh gạo và chả cá

Công đoạn luộc chả cá, bò viên và bánh gạo truyền thống!

- Đầu tiên, chả cá mua về, bạn đem cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn như hình.

- Tiếp đó, bạn bắc một chiếc nồi lên bếp và cho 1 lít nước cùng 1 muỗng cà phê muối vào, sau đó bạn cho chả cá vào luộc trong vòng 10 phút rồi gắp ra.

- Tương tự như vậy, bạn lần lượt cho bò viên, bánh gạo vào nồi và luộc mỗi món trong 10 phút và gắp ra là được nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Chuẩn bị các rau củ qua và nguyên liệu nhúng ăn kèm với lẩu!

- Với bắp cải thảo, bạn đem rửa thật sạch và cắt nhỏ ra.

- Còn với xúc xích xông khói thì bạn cắt thành những lát khoảng 1cm như hình.

- Kế đó, bạn đem lột sạch vỏ, rửa sạch và cắt 1 củ hành tây thành những lát mỏng, sau đó lấy nửa củ hành tây cắt mỏng và một ít hạt mè rắc lên dĩa thịt bò là được.

- Cuối cùng là hành boa rô, ớt chuông và cà rốt, bạn chỉ việc đem rửa thật sạch và cắt nhỏ ra là đã xong khâu sơ chế các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 3: Nấu lẩu tokbokki

Quy trình các bước nấu lẩu tokbokki chuẩn ngon như nhà hàng!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc nồi lên bếp cùng ít dầu ăn, rồi cho hành tím cắt mỏng vào phi thơm lên.

- Tiếp đó, bạn cho tương ớt Hàn Quốc cùng 200ml nước nóng vào nồi và tiến hành khuấy đều cho tan.

- Sau đó, bạn lại cho hết phần rau củ đã sơ chế vào và nấu trong vòng 10 phút.

- Cuối cùng, sau 10 phút, bạn tiếp tục cho thêm 1.5 lít nước vào, rồi nấu nước lẩu thêm 20 phút nữa là đã hoàn thành rồi đấy nhé.

Thành phẩm

Nồi lẩu tokbokki thơm ngon hấp dẫn, ăn một lần là mê ngay!

Nồi lẩu tokbokki nóng hổi, hút mắt với màu sắc đỏ hấp dẫn, nổi bật cùng vị cay đặc trưng của tương ớt Hàn quốc, hòa quyện với hương vị đậm đà từ các topping tươi ngon là cải thảo, nấm, ớt chuông và hành paro. Khi ăn bạn chỉ cần nhúng bánh gạo, chả cá, bò viên, xúc xích, trứng cút, vào nước lẩu, bỏ thêm gói mì vào nữa là chuẩn ngon phải biết nhé!

Trên đây là công thức nấu lẩu tokbokki chuẩn thơm ngon, hấp dẫn, mà chẳng cần đi đâu xa, chị em hoàn toàn có thể mang đến cho gia đình nồi lẩu tokbokki chất lượng chẳng khác gì như ở ngoài nhà hàng, ở ngay tại căn bếp nhỏ nhà mình. Với món lẩu mang tinh hoa ẩm thực Hàn, thơm ngon bắt mắt và dễ dàng gây ghiền cho người thưởng thức như này, các chị em chọn làm món lẩu cho bữa tối quây quần thì còn gì chuẩn hơn nữa nào!? Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!