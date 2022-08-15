2 cách làm bóng cá chay siêu ngon và đơn giản tại nhà!

Bóng cá chay là một trong những thực phẩm chay được nhiều tín đồ chay và mặn yêu thích nhưng hương vị dai ngon, dễ dàng chế biến và kết hợp cùng các nguyên liệu thơm ngon khác. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý bạn đọc 2 công thức chế biến món bóng cá chay siêu thơm ngon và đơn giản tại nhà!

- Đầu tiên, bóng cá chay mua về bạn, đem rửa thật sạch rồi để ráo nước. Còn tỏi và ớt thì bạn tiến hành bóc vỏ (nếu có), sau đó đem rửa thật sạch rồi băm nhuyễn ra là được nhé.

- Tiếp đó. bạn bắc một chiếc chảo lên bếp rồi cho 400ml dầu ăn vào nấu. Khi dầu đã sôi, bạn tiến hành cho hết phần bóng cá chay đã sơ chế vào đảo đều với lửa vừa trong khoảng 7 phút.

- Sau 7 phút, bạn chỉ cần vớt phần bóng cá chay đã được chiên cho ra tô cho ráo dầu là đã hoàn tất khâu chế biến đầu tiên rồi nhé.

Bước 2: Làm sốt mắm tỏi

Các bước làm nước mắm tỏi thơm nức mũi!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cho 20 ml dầu ăn vào chảo, và đợi đến khi dầu sôi thì bạn cho hết phần tỏi và ớt đã bằm nhuyễn vào đảo đều cho thật vàng với lửa vừa.

- Kế đó, bạn lần lượt nêm thêm các gia vị là 4 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê hạt nêm cùng 4 muỗng canh đường và tiến hành đảo đều.

- Sau đó, bạn lại tiếp tục nêm thêm 1 muỗng canh nước cốt chanh vào hỗn hợp nước sốt và đảo đều cho đến khi nước sốt keo lại khoảng 3 phút.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho thêm 1/3 muỗng cà phê muối vào đảo đều trong 30 giây nữa là đã có ngay phần nước sốt thơm ngon, đậm đà rồi nhé.

Bước 3: Cháy tỏi

Công đoạn cháy tỏi và rắc mè cho bóng cá chay chiên giòn!

- Đến đây thì bạn chỉ việc cho phần bóng cá chay đã chiên giòn vào phần nước sốt vừa tạo và tiến hành đảo đều để gia vị thấm đều khoảng 1 phút với lửa rồi tắt bếp.

- Sau cùng, bạn rắc thêm 2 muỗng canh mè lên phần bóng cá đã được cháy tỏi, rồi trộn đều lên là đã hoàn tất rồi nhé.

Thành phẩm

Bóng cá chay chiên giòn cháy tỏi giòn ngon, hấp dẫn!

Bóng cá chay chiên giòn cháy tỏi thơm ngon nức mũi với hương nước mắm hòa cùng tỏi. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được ngay độ giòn của bóng cá, hòa quyện cùng với các hương vị đậm đà. Món ăn này mà được ăn kèm với chén cơm trắng nóng hổi nữa thì chuẩn ngon khỏi bàn nhé!

2. Bóng cá chay chiên giòn sả ớt

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu làm bóng cá chay chiên giòn sả ớt!

Bóng cá chay 50 gr

Sả 4 nhánh

Ớt 2 quả

Hành baro 1 cây

Dầu hào 2 muỗng canh

Dầu ăn 250 ml

Gia vị thông dụng (đường/ hạt nêm) 1 ít

Các bước tiến hành làm bóng cá chay chiên giòn sả ớt

Bước 1: Sơ chế bóng cá và các nguyên liệu khác

Công đoạn làm sạch bóng cá chay và sơ chế các gia vị đi kèm!

- Bóng cá chay sau khi mua về, bạn đem rửa sạch với nước rồi để ráo.

- Sả thì bạn dùng nước rửa sạch rồi bằm nhuyễn ra là được.

- Đối với hành baro và ớt, bạn rửa sạch rồi cắt thành những lát nhỏ là đã hoàn tất khâu sơ chế rồi nhé.

Bước 2: Chiên bóng cá

Bạn chỉ cần chiên bóng cá chay trong khoảng 10 phút là đạt nhé!

- Đầu tiên, cho 200ml dầu ăn vào chảo nấu với lửa lớn.

- Khi dầu đã sôi, bạn tiến hành cho hết phần bóng cá chay đã được sơ chế vào đảo đều với lửa vừa trong khoảng 10 phút.

- Lúc thấy bóng cá dần chuyển sang màu vàng, bạn thì bạn tắt bếp và vớt bóng cá ra tô cho ráo dầu nhé.

Bước 3: Xào sả ớt

Các bước xào bóng cá chay với sả ớt!

- Ở công đoạn này, bạn đun 1 muỗng canh dầu ăn trên chảo.

- Khi thấy dầu đã sôi, bạn cho 1/2 phần sả đã băm nhuyễn vào đảo đều khoảng 1 phút với lửa vừa.

- Kế đến, bạn tiếp tục cho thêm phần hành baro cùng 1/2 phần ớt đã thái lát vào và đảo đều trong khoảng 1 phút.

- Cuối cùng, bạn tiến hành cho hết phần bóng cá chay đã được chiên cùng 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng canh nước lọc vào chảo rồi trộn đều trong khoảng 5 phút là đạt nhé.

Bước 4: Xóc sả ớt

Công đoạn xóc sả ớt tươi ngon!

Đến đây thì bạn chỉ cần cho 1/2 phần sả băm và 1/2 phần ớt còn lại vào chảo, sau đó tiến hành đảo đều trong khoảng 3 phút với lửa vừa là có thể tắt bếp và thưởng thức ngay rồi nhé!

Thành phẩm

Bóng cá chay chiên giòn sả ớt, ăn thử là mê!

Món bóng cá chay chiên giòn sả ớt hút mắt với màu vàng óng cùng hương vị đậm đà của dầu hào, vị cay nồng của ớt hòa cùng sự giòn tan đến từ bóng cá, đảm bảo chỉ cần nếm thử một lần là mê ngay nhé!

Trên đây là 2 công thức để chế biến món bóng cá chay siêu ngon và đơn giản tại nhà. Với món ăn vừa đậm đà hương vị, đơn giản lại hao cơm như này thì dù bạn là team ăn chay hay ăn mặn đều không cưỡng nổi hương vị hấp dẫn này nhé! Các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé!