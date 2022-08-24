Cách nấu canh mồng tơi nấu ngao ngọt mát, thanh nhiệt cho ngày nắng nóng!

Rau mồng tơi hay còn gọi là mồng tơi đỏ, mồng tơi tía, lạc quỳ… có tên khoa học Basella rubra L. (Basella alba L.), là một loại rau thuộc họ Mồng tơi Basellaceae.

Canh mồng tơi thanh mát, xanh mướt luôn là lựa chọn tuyệt hảo cho những ngày nắng nóng! Bởi vậy, chẳng có gì lạ khi loại canh này có mặt hầu như hàng tuần trong thực đơn của gia đình Việt. Thế nhưng bạn có biết, món canh này mà được kết hợp với ngao thì sẽ càng ngọt mát và bổ dưỡng hơn không? Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món canh mồng tơi nấu ngao ngọt mát, bổ dưỡng này nhé!

Nhờ vào công dụng thanh mát giải nhiệt, mồng tơi được xem như loại rau vua trong những tiết trời nắng nóng. Nhưng ít ai biết, ngoài công dụng giải nhiệt, mồng tơi còn mang lại rất nhiều công dụng tuyệt vời khác.

Loại rau này có nguồn gốc ở các nước nhiệt đới của châu Á và châu Phi. Tại Việt Nam, mồng tơi mọc hoang và được trồng cho leo hàng rào để lấy rau ăn. Người ta hái thân và lá vào mùa hạ và mùa thu.

Cụ thể, theo Đông y, mồng tơi có tính hàn, vị chua, không độc, đi vào 5 kinh tâm, tỳ, can, đại tràng, tá tràng, có công dụng giúp lợi tiểu, tán nhiệt, giải độc, làm đẹp da, trị rôm sảy, mụn nhọt.

Còn theo các nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, trong mồng tơi chứa chất nhầy pectin rất quý để phòng chữa nhiều bệnh. Chất nhầy pectin này có tác dụng nhuận tràng, thải chất béo chống béo phì, thích hợp cho người có mỡ và đường cao trong máu.

Không chỉ vậy, thành phần dinh dưỡng có trong mồng tơi còn có công dụng mang lại những hiệu quả bất ngờ như: tăng lượng sữa cho thai phụ, giúp da hồng hào, tươi trẻ, điều trị vết thương, giảm đau nhức, cải thiện chức năng sinh lý, ngăn ngừa loãng xương, tốt cho thai phụ, giảm chất béo có trong cơ thể, bảo vệ mắt, tăng cường hệ miễn dịch,..Đặc biệt, với hàm lượng sắc tố carotenoid – chất chống oxy hóa dồi dào trong thành phần, rau mồng tơi còn có thể giúp trung hòa gốc tự do nguy hiểm, từ đó ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Bên cạnh các công dụng tuyệt vời kể mãi không hết của mồng tơi, chúng ta cũng không thể bỏ qua những lợi ích hiệu quả mà ngao mang lại.

Ngao - siêu thực phẩm bổ dưỡng

Con ngao hay còn có tên gọi khác là con nghêu. Đây là một loài thực vật thân mềm hai mảnh vỏ (nhuyễn thể) thuộc họ Veneridae. Chúng chuyên sống ở vùng nước ven biển có độ mặn cao, nhiều cát sỏi và thường phổ biến ở các biển nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới.

Ngao - loại hải sản ngọt thịt và bổ dưỡng!

Hiện nay, ở nước ta đang phổ biến 3 loại ngao biển thường gặp trên thị trường là ngao vằn, ngao hoa và ngao trắng. Loại nào cũng cho thịt rất thơm và mang đến giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao.

Bên cạnh vị thế là loại hải sản được ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngon, ngao còn được biết đến với thành phần dinh dưỡng cao vượt trội. Cụ thể, Cụ thể, trong 85 gam ngao có chứa:

Năng lượng: 63 calo

Chất béo: 1g (1% DV)

Chất đạm: 11g (22% DV)

Axit béo omega-3: 168mg

Carbohydrate: 2g (1% DV)

Vitamin B12: 42 mcg (700% DV)

Sắt: 12mg (66% DV)

Mangan: 0,4mg (21% DV)

Selen: 20,7mcg (30% DV)

Vitamin C: 11,1mg (18% DV)

Quả là một chỉ số dinh dưỡng tuyệt vời phải không nào?! Đặc biệt là hàm lượng vitamin B12 cao “ngất ngưởng” (cao hơn cả thịt bò), nhờ đó mà nó giúp cơ thể chúng ta sản xuất ra các tế bào hồng cầu, tổng hợp protein, tái tạo và duy trì hệ thống ADN của cơ thể.

Không chỉ có vậy, việc bổ sung ngao vào thực đơn của bạn, còn mang lại những công dụng bất ngờ khác như: Ngăn chặn bệnh Alzheimer, ngăn chặn bệnh thiếu máu, chống bệnh viêm khớp, tăng cường hệ miễn dịch, điều tiết nồng độ đường trong máu, tốt cho tuyến giáp, tốt cho khả năng sinh sản của nam giới, tăng cường tổng hợp collagen, tốt cho bệnh tim mạch,...

Đọc đến đây hẳn nhiều chị em bất ngờ về công dụng tuyệt vời của món canh chỉ được biết đến với công dụng giải nhiệt này thôi phải không nào?! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món canh mồng tơi nấu ngao chuẩn ngon và siêu bổ dưỡng này nhé!

Cách nấu canh mồng tơi nấu ngao ngọt mát, thơm ngon và siêu bổ dưỡng

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu dễ tìm cho món canh mồng tới nấu ngao!

Ngao (nghêu) 500 gr

Mồng tơi 300 gr

Ớt 2 trái

Gia vị thông dụng (muối/ bột ngọt/ hạt nêm) 1 ít

Các bước tiến hành nấu canh mồng tơi nấu ngao chuẩn ngon và đơn giản

Bước 1: Sơ chế ngao

Tiến hành ngâm ngao trong khoảng 2 tiếng cho ngao nhả hết cát!

- Ngao mua về, bạn cần loại bỏ con chết, rồi đem ngâm ngao trong nước có thêm một vài miếng ớt (khoảng 2 tiếng) để cho ngao nhanh mở miệng và nhả sạch cát.

- Sau khi ngâm đủ thời gian, bạn chỉ cần chà sạch vỏ rồi rửa lại bằng nước sạch và để ráo nước là được nhé.

Bước 2: Luộc ngao

Công đoạn luộc và tách lấy phần thịt ngao!

- Đầu tiên, bạn bắc một chiếc nồi với 500ml nước lên bếp, khi nước sôi, bạn cho hết phần ngao đã được sơ chế sạch vào nồi cùng với 2 muỗng cà phê muối, rồi đậy nắp lại và tiến hành luộc cho đến khi ngao mở miệng và chín đều nhé.

- Kế đó, sai khi ngao được luộc chín, bạn vớt ngao ra và tách tách lấy phần thịt ngao ra, sau đó đem ngâm trong tô nước lạnh thêm khoảng 5 phút nữa rồi vớt ra và để ráo nước.

- Đối với phần nước luộc, bạn đợi cho cát lắng hết xuống đáy rồi từ từ đổ ra tô, sau đó bỏ phần cát đi, rửa sạch nồi rồi cho nước luộc vào lại nồi nhé.

Bước 3: Sơ chế rau mồng tơi

Làm sạch và sơ chế rau mồng tơi!

- Với mồng tơi mua về, bạn cần nhặt bỏ lá sâu, dập nát, rồi tiến hành rửa và ngâm rau mồng tơi trong nước muối loãng trong khoảng 10 phút, sau đó vớt ra và để ráo.

- Khi rau ráo nước, bạn chỉ việc cắt rau thành từng đoạn vừa ăn là đã xong khâu chuẩn bị rau rồi nhé.

Bước 4: Nấu canh

Quy trình nấu canh mồng tơi nấu ngao chuẩn ngon!

- Ở công đoạn này, bạn chỉ cần nấu sôi lại nước luộc ngao

- Kế đến, cho ngao vào nấu trong khoảng 2 phút rồi cho hết rau mồng tơi vào nấu cùng trên lửa vừa.

- Cuối cùng, sau khoảng 3 phút nấu và canh sôi lên, bạn chỉ việc hớt lớp bọt trên mặt rồi nêm canh với 1 muỗng cà phê hạt nêm là hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Canh mồng tới nấu ngao xanh mướt, ngọt mát!

Món canh mồng tơi nấu ngao xanh mướt mát mắt, nổi bật vố hương vị ngọt thanh thơm mát cùng thịt nghêu dai dai bùi bùi, chuẩn một món canh thơm ngon và dinh dưỡng cho bữa cơm gia đình ngày nắng nhé!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua mồng tơi tươi xanh

- Bạn nên chọn mua những cây rau mồng tơi có màu xanh đều từ lá đến thân, nhiều ngọn, số lượng lá ít và kích cỡ lá không quá to hay quá nhỏ.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên ưu tiên mua những cây rau còn tươi xanh, cứng cáp và khi ấn tay vào thấy rau còn độ giòn và chảy nhớt nhiều.

- Ngược lại, không nên chọn rau mồng tơi có lá to, óng mướt, màu tái, ngọn ít, thân to mập vì đây có thể là rau bị phun thuốc kích thích.

Mẹo chọn mua ngao ngon, chất lượng

- Bạn nên chọn những con ngao có vỏ cứng, ngậm chặt miệng, cầm lên thấy nặng tay, có kích thước lớn, không nên chọn mua những con ngao quá nhỏ vì thông thường những con này còn nhỏ, ít thịt, vị không ngọt.

- Bên cạnh đó, với những con ngao há miệng, nếu bạn chạm tay vào mà chúng ngậm miệng lại thì chứng tỏ đây là ngao còn sống và tươi ngon, nên chọn mua.

- Ngược lại, nếu ngao có mùi hôi thối, cầm nhẹ tênh, dùng tay tách ra dễ dàng, thì là ngao chết, bạn không nên mua.

Trên đây là công thức làm canh mồng tơi nấu ngao chuẩn ngọt mát, dinh dưỡng và thanh nhiệt cho những ngày nắng nóng. Chẳng có gì tuyệt vời hơn một món canh thơm ngon, dễ ăn lại còn tươi mát, bổ sung chất xơ và nước cho một ngày dài nắng nóng. Các chị em nhất định đừng bỏ qua món canh bổ dưỡng này nhé!