Cách nấu canh mồng tơi mướp thanh mát, đậm đà tại nhà!

Vào bếp 08/08/2022 16:31

Món canh mồng tơi mướp dân dã, được nhà nhà người người ưa chuộng bởi vị ngọt thanh mát hấp dẫn và cách chế biến siêu đơn giản!

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Mướp và mồng tơi vốn là 2 loại rau quả rất được nhiều gia đình Việt ưa chuộng nhờ vị ngọt thanh mát và rất dễ chế biến, đặc biệt, sự kết hợp của 2 loại rau quả này còn mang lại một thành phẩm thơm ngon khó cưỡng, khiến ai cũng mê luôn nhé. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay công thức làm món canh mồng tơi mướp dân dã và chuẩn ngon này ngay tại nhà nhé!

Cách nấu canh mồng tơi mướp ngọt vị, thanh mát và chuẩn ngon tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị (khẩu phần cho 2 người)

Cách nấu canh mồng tơi mướp thanh mát, đậm đà tại nhà! - Ảnh 1

 Nguyên liệu dân dã, dễ tìm mua cho món canh mồng tơi mướp!

  •  Tôm 200 gr
  •  Mồng tơi 300 gr
  •  Mướp 2 quả (khoảng 500 gr)
  •  Hành lá 3 nhánh
  •  Gia vị thông dụng (Muối/ đường/ hạt nêm) 1 ít

Các bước tiến hành nấu canh mồng tơi mướp chuẩn ngon và siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế và ướp tôm

Cách nấu canh mồng tơi mướp thanh mát, đậm đà tại nhà! - Ảnh 2
 Công đoạn làm sạch và ướp gia vị cho tôm tươi!

- Đầu tiên, tôm tươi mua về, bạn đem cắt bỏ phần râu tôm, bóc vỏ ở thân và giữ lại phần đầu tôm, rồi mang đi rửa sạch là được.

- Tiếp đó, với phần thân tôm mới được sơ chế, bạn đem cắt thành hạt lựu như hình, rồi tiến hành ướp với các gia vị bao gồm: 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm và 1/3 muỗng cà phê tiêu. 

- Cuối cùng, bạn chỉ việc ướp tôm trong khoảng 10 phút cho tôm thấm đều gia vị là đã xong khâu chuẩn bị tôm rồi nhé.

Bước 2: Sơ chế các loại rau

Cách nấu canh mồng tơi mướp thanh mát, đậm đà tại nhà! - Ảnh 3
 Làm sạch và sơ chế các loại rau củ!

- Đầu tiên, mướp bạn đem gọt sạch vỏ, còn rau mồng tơi thì bạn chỉ nhặt lấy lá non, còn lá úa và lá sâu thì bỏ đi. Tiếp đó, bạn chỉ cần mang mướp và rau đi rửa sạch với nước.

- Sau đó, với phần mướp được làm sạch, bạn đem cắt mướp thành những miếng vừa ăn là được.

- Cuối cùng là phần hành lá, bạn đem rửa sạch và cắt thành những đoạn khoảng bằng 1 đốt ngón tay là đã hoàn tất khâu sơ chế các loại rau củ quả rồi nhé.

Bước 3: Nấu canh

Cách nấu canh mồng tơi mướp thanh mát, đậm đà tại nhà! - Ảnh 4

 Quy trình các bước nấu canh mồng tơi mướp chuẩn ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn đặt nồi lên bếp rồi cho phần tôm đã ướp vào xào, đảo sơ qua khoảng 1 phút cho tôm săn lại rồi cho 1.5 lít nước vào. 

- Tiếp đó, bạn chỉ nấu hỗn hợp trên lửa lớn cho đến khi nước sôi thì nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn là được.

- Sau đó, bạn tiếp tục cho thêm mướp vào, và nấu khoảng 2 phút trên lửa vừa. Kế đó, bạn lại tiếp tục cho thêm mồng tơi vào nồi và đợi thêm 2 phút nữa là có thể tắt bếp rồi nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc rắc thêm một ít tiêu xay và hành lá vào nữa là hoàn toàn có thể thưởng thức ngay khi nóng rồi nhé. 

Thành phẩm

Cách nấu canh mồng tơi mướp thanh mát, đậm đà tại nhà! - Ảnh 5

 Canh mồng tơi mướp thanh ngọt, ăn là mê!

Món canh mồng tơi mướp nóng hổi, thơm ngon với phần nước dùng ngọt thanh hấp dẫn,cùng phần rau và mướp tươi xanh, thanh mướt và đậm đà, đảm bảo ai được thưởng thức cũng mê hết nhé! Món này mà dùng 

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua mướp ngon

- Để chọn mua được những quả mướp tươi ngon, bạn nên chọn mua những quả mướp có phần cuống còn tươi, trên vỏ không xuất hiện vết nám đen.

- Đồng thời, những quả mướp ngon khi cầm lên thì thấy nặng tay và khi dùng tay ấn vào phần đầu của quả mướp thì thấy chắc và có độ đàn hồi tốt.

- Ngược lại, tránh chọn mua những quả mướp cầm lên thấy nhẹ tay, vì đó là những quả ruột rỗng, xốp và không ngon.

Mẹo chọn mua mồng tơi tươi xanh

- Bạn nên chọn mua những cây rau mồng tơi có màu xanh đều từ lá đến thân, nhiều ngọn, số lượng lá ít và kích cỡ lá không quá to hay quá nhỏ.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên ưu tiên mua những cây rau còn tươi xanh, cứng cáp và khi ấn tay vào thấy rau còn độ giòn và chảy nhớt nhiều.

- Ngược lại, không nên chọn rau mồng tơi có lá to, óng mướt, màu tái, ngọn ít, thân to mập vì đây có thể là rau bị phun thuốc kích thích.

Mẹo chọn tôm tươi ngon, chất lượng

- Bạn nên chọn những loại tôm tươi với vỏ ngoài trong suốt và còn hơi mùi của nước biển. Ngược lại, nên tránh mua những loại tôm có mảng màu tối hay có màu sắc không đồng nhất.

- Đồng thời, bạn cũng nên chọn những con tôm có phần đuôi xếp lại với nhau, đây là dấu hiệu cho thấy tôm vẫn còn tươi ngon. Chính vì vậy, nếu bạn thấy đuôi tôm bị xòe ra thì nhiều khả năng là chúng đã bị bơm hóa chất hoặc tiêm nước để làm cho tôm nhìn có vẻ mập mạp.

- Ngoài ra, bạn cũng nên tránh mua những con tôm bị chảy nhớt, thân uốn cong thành hình tròn, sờ vào thấy có sạn trong vỏ, đây là loại tôm đã bị chết ươn rồi nhé.

Trên đây là công thức làm món canh mồng tơi mướp dân dã, ngọt thanh, thanh mát và siêu đơn giản tại nhà. Nếu các chị em đang tìm một món canh thơm ngon, thanh mát và dễ ăn, dễ chế biến cho tối nay, thì đây chính là một sự lựa chọn tuyệt vời nhé, đảm bảo các thành viên trong gia đình, từ trẻ nhỏ đến người lớn đều yêu thích hết nhé. Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi gia đình thành công nhé!

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