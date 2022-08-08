Cách làm thạch hoa quả giòn dai sần sật và siêu đơn giản tại nhà!

Vào bếp 08/08/2022 10:54

Thạch hoa quả ngon mắt ngon miệng, lại còn siêu dễ làm, thực khách nào cũng mê hết nhé!

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Thạch hoa quả là một trong những món tráng miệng thơm mát, giòn dai với nhiều hương vị và được các thực khách từ nhỏ tuổi cho đến lớn tuổi đều yêu thích hết mức! Nhưng bạn có biết,cách làm của món thạch hoa quả này còn siêu đơn giản nữa không?! Bất kỳ đầu bếp tại gia nào cũng có thể chế biến một cách “perfect” nhé! Giờ thì hãy cùng chúng tôi khám phá ngay công thức làm thạch hoa quả chuẩn ngon tại nhà nào!

Cách làm thạch hoa quả giòn dai, đầy hương vị và siêu đơn giản

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cách làm thạch hoa quả giòn dai sần sật và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 1
 Nguyên liệu tươi ngon và dễ tìm cho món thạch hoa quả!
  •  Xoài chín 200 gr
  •  Thanh long 200 gr
  •  Dưa hấu 200 gr
  •  Dứa 200 gr
  •  Bột thạch rau câu dẻo 5 gr (1 gói nhỏ)
  •  Đường 50 gr

Các bước tiến hành làm thạch hoa quả siêu ngon, ai cũng mê

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cách làm thạch hoa quả giòn dai sần sật và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 2
 Công đoạn làm sạch và sơ chế bột rau câu cùng các loại trái cây!

- Đầu tiên, bạn lấy 5gr bột rau câu trộn đều cùng với 25gr đường rồi cho vào nồi có sẵn 150ml nước lọc, tiến hành khuấy đều cho hỗn hợp hòa tan.

- Tiếp đó bạn chỉ cần để hỗn hợp này nghỉ khoảng 30 phút là được nhé.

- Đồng thời, trong lúc chờ ngâm rau câu thì bạn nên tiến hành cắt hoa quả: Trước tiên, bạn dùng dao bổ đôi dưa hấu theo chiều dọc, rồi lấy hết phần ruột của dưa ra, bỏ hạt và đem phần thịt quả cắt thành hạt lựu. Riêng phần vỏ dưa thì bạn giữ nguyên để làm khuôn nhé.

- Kế đó, đối với những quả còn lại như xoài, thanh long, dứa, bạn cũng đem gọt vỏ, bỏ mắt và cắt hạt lựu vừa ăn. Bên cạnh đó, bạn không nên cắt hoa quả thành miếng quá to vì như vậy sẽ ảnh hưởng kết cấu của thạch.

- Cuối cùng, sau khi sơ chế xong phần trái cây, bạn chỉ việc trộn đều các nguyên liệu lại với nhau rồi đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh. Riêng với phần khuôn thì bạn vẫn để ngoài nhiệt độ thường là đã xong khâu sơ chế các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Nấu rau câu

Cách làm thạch hoa quả giòn dai sần sật và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 3
 Khi nấu, bạn nhớ ổn định nhiệt độ và hớt bớt bọt đi nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn tiến hành bắc nồi rau câu lên bếp và đun sôi ở nhiệt độ vừa. 

- Kế đến,bạn dùng muỗng khuấy nhẹ nhàng và đều tay theo một chiều đến khi hỗn hợp rau câu trong nồi sôi lên thì bạn chỉnh cho lửa nhỏ lại nhé.

- Sau đó, bạn tiếp tục đun hỗn hợp thêm khoảng 2 phút nữa, cho đến khi bạn thấy hỗn hợp chuyển sang màu trong vắt là có thể tắt bếp rồi nhé.

- Đồng thời, trong quá trình đun sôi, bạn nên chú ý đảm bảo nhiệt độ để đảm bảo kết cấu thạch chắc và đẹp khi đổ ra khuôn. Bên cạnh đó, bạn cũng nhớ thường xuyên hớt bọt trong khi đun, để mặt trên cùng của thạch được chuẩn mịn đẹp nhé.

- Cuối cùng, bạn cũng cần lưu ý về thời gian đun hỗn hợp bột rau câu, thông thường là trong khoảng 5 - 7 phút. Nếu bạn để nhiệt độ thấp hay thời gian nhanh hơn, thì bột rau câu sẽ không sôi hết, bột thạch không nở đều, việc này sẽ dẫn đến thạch rau câu bị tách nước và không ngon nữa. Bạn hãy chú ý nhé.

Bước 3: Đổ khuôn

Cách làm thạch hoa quả giòn dai sần sật và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 4
Tạo hình và làm đông thạch hoa quả! 

- Đến đây thì bạn chỉ cần lần lượt cho vào khuôn một lớp nước rau câu rồi đến một lớp hoa quả, làm tương tự như vậy cho đến khi đổ đầy khuôn và đảm bảo lớp trên cùng là lớp thạch rau câu là đạt.

- Sau đó là khâu cố định khuôn, bạn dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại, rồi đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh và chờ đến khi thạch hoa quả đông lại với nhau hoàn toàn (trong khoảng 1 - 2 tiếng) là có thể thưởng thức ngay rồi nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Cách làm thạch hoa quả giòn dai sần sật và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 5
 Thạch hoa quả đẹp mắt, tươi mát và đầy hương vị!

Thạch hoa quả nổi bật với màu sắc bắt mắt cùng visual chuẩn xinh như ngoài tiệm. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được độ giòn dai sần sật của thạch rau câu, cùng hương vị ngọt chua, thơm phức, đầy tươi mới của các loại trái cây thơm ngon. Đảm bảo các thực khách từ người già đến trẻ nhỏ đều thích mê hết nhé!

Mẹo chọn mua trái cây tươi ngon

Mẹo chọn mua xoài chín tới, thơm ngọt

- Để làm món sữa chua dầm hoa quả thơm ngon, bạn nên lựa chọn xoài chín có vỏ bên ngoài màu vàng đều, có mùi thơm đặc trưng.

- Đồng thời, xoài chín ngon sẽ có vỏ bên ngoài căng bóng, mịn màng, cầm lên thấy nặng tay và khi ấn nhẹ vào sẽ cảm nhận độ mềm khi xoài chín tới.

- Bên cạnh đó, bạn không nên chọn mua những trái xoài có bề ngoài thâm đen, dập, héo,.. vì có thể xoài sắp hỏng hoặc bị ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển.

Mẹo chọn dưa hấu ngọt ngon

- Bạn nên chọn những quả dưa hấu có phần cuống đuôi héo, có phần đầu và đuôi cân xứng, tròn đều, có vỏ màu xanh đậm, độ cứng vừa phải và các đường vân chạy dọc được phân bố đều nhau. Đây là những loại quả tươi ngọt, mọng nước.

- Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra độ ngon của dưa bằng cách gõ vào vỏ dưa, nếu phát ra những âm thanh “bộp bộp” khi gõ thì đó là những quả có phần thịt dưa chất lượng.

- Hay bạn cũng có thể lưu ý đến những quả có phần đáy màu vàng hoặc kem nhạt, đây là đặc điểm của những quả dưa hấu được nằm lâu trên đất và đã chín đều.

- Đặc biệt, bạn nên tránh mua những quả dưa hấu có phần cuống còn xanh tươi vì đó là những trái dưa được thu hoạch sớm và chưa được chín đều và chưa có vị ngọt đạt chuẩn.

Mẹo chọn mua dứa tươi ngon

- Những quả dứa chín ngon thường và đạt được độ ngọt nhất định sẽ có màu vàng bắt mắt, đôi khi xen lẫn chút màu xanh.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên chọn mua những quả có hình dáng hơi bầu, quả ngắn vì những quả này sẽ nhiều thịt hơn so với những quả dáng dài.

- Đặc biệt, bạn nên chọn mua dứa có mắt càng lớn càng tốt, vì đây là những quả già, chín tự nhiên, không bị chín ép.

- Ngoài ra, nếu quả dứa chín vừa, bạn sẽ cảm nhận được độ mềm vừa phải và độ nhăn nhẹ khi sờ tay vào cùng với hương thơm thoang thoảng đặc trưng.

Trên đây là cách làm thạch hoa quả thơm mát, giòn dai và siêu đơn giản tại nhà. Với món ăn vừa thơm ngon, đầy hương vị, lại còn thanh mát như này, các chị em chọn làm món tráng miệng hay đơn giản là món ăn vặt ăn thỏa thích trong ngày thì đều chuẩn ngon hết nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!

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