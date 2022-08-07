Cách làm sữa chua đá xay thanh mát, giải nhiệt mỗi chiều hè!

Sữa chua luôn là một trong những thực phẩm đứng trong “list các món ăn khỏe - đẹp” của nhiều chị em. Nhờ vào hương vị ngọt béo, thanh mát rất “cuốn”, cùng hàm lượng dinh dưỡng và những lợi ích tuyệt vời, nên thật chẳng lạ gì khi nó lại được yêu thích đến thế. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay một cách chế biến mới từ sữa chua truyền thống, đó chính là món sữa chua đá xay - vừa ngọt thơm lại thanh mát cho ngày nóng!

Bên cạnh công dụng thường thấy này, sữa chua còn mang lại rất nhiều công dụng tuyệt vời khác mà bạn không ngờ tới như: Giảm cholesterol trong máu, ngăn ngừa loãng xương nhờ vào thành phần giàu vitamin D và hàm lượng canxi, giúp kiểm soát cân nặng, tăng cường hệ thống miễn dịch, trị viêm nhiễm vùng kín,....

Công dụng được nhiều người biết đến nhất của sữa chua chính là về khả năng hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả nhờ vào thành phần có chứa rất nhiều vi khuẩn có lợi cho đường ruột.

Không chỉ vậy, sữa chua còn được xem là “thần dược” giúp các chị em đẹp da đẹp dáng nữa đấy: Giúp chữa da cháy nắng, giúp tẩy tế bào chết một cách tự nhiên nhờ vào thành phần có chứa axit lactic giúp loại bỏ các tế bào da chết, đặc biệt, sữa chua còn có thể giúp trị thâm và trị mụn da cho chị em nhờ vào hàm lượng vitamin C cao có trong sữa chua, giúp làm mờ vết thâm một cách hiệu quả,....

Thật vậy, chỉ với một hũ sữa chua nhỏ là các chị em đã có thể chế biến ngay ra bao món tráng miệng thơm ngon và dinh dưỡng rồi đấy! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món sữa chua đá xay - một phiên bản khác của sữa chua truyền thống, với độ thanh mát và kích thích vị giác được nâng cấp, khiến ai thử một lần đều mê hết nhé!

Cách làm sữa chua đá xay ngọt mát, thơm ngon tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản để pha chế sữa chua đá xay!

Sữa chua có đường 1 hộp

Sữa đặc 40 gr

Sữa tươi có đường 110 ml (khoảng 1/2 bịch)

Chanh 1 trái

Đá viên 1 ít

Dụng cụ cần thực hiện: máy xay sinh tố, ly, dao, thớt, muỗng,...

Các bước tiến hành chế biến sữa chua đá xay chuẩn ngon

Bước 1: Sơ chế chanh tươi

Công đoạn lấy cốt chanh và cắt lát mỏng!

- Đầu tiên, chanh mua về, bạn đem rửa thật sạch với nước và cắt 1 miếng để vắt lấy nước cốt.

- Với phần chanh còn lại, bạn chỉ cần cắt thành các lát tròn mỏng để trang trí cho món thức uống thêm bắt mắt và hấp dẫn, là xong khâu sơ chế các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Xay sữa chua

Quy trình các bước làm sữa chua đá xay siêu đơn giản tại nhà!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn lần lượt cho các nguyên liệu sau vào máy xay sinh tố: 1 hộp sữa chua có đường, 40gr sữa đặc, 110ml sữa tươi có đường, nước cốt của 1 lát chanh và có thể cho thêm đường nếu bạn muốn uống ngọt hơn.

- Tiếp đó, tiến hành xay đều hỗn hợp ở mức lớn trong khoảng 1 - 2 phút thì dừng.

- Sau đó, bạn dùng muỗng khuấy đều hỗn hợp trong cối, và tiếp tục xay thêm khoảng 1 - 2 phút nữa cho hỗn hợp nổi bọt và sánh mịn là đạt nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cho thức uống ra ly và trang trí thêm vài lát chanh thái mỏng lên là có thể thưởng thức ngay rồi nhé! Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Sữa chua đá xay ngọt thơm, thanh mát, chuẩn ngon đẹp như nhà hàng!

Sữa chua đá xay nổi bật với màu sắc và lớp bọt trắng đẹp mắt, kết hợp với hương vị chua chua ngọt ngọt, rất kích thích vị giác từ sữa chua và nước cốt chanh tươi, uống một ngụm là thấy khoan khoái cả người! Đảm bảo già trẻ lớn bé đều thích mê món thức uống ngon lành này nhé!

Mẹo chọn mua chanh tươi ngon

- Bạn nên chọn mua những quả chanh có màu xanh sáng, tươi tắn, lớp vỏ bên ngoài láng mịn, căng bóng và khi ngửi có mùi thơm tự nhiên vốn có của chanh và không có mùi hắc, nồng khó chịu.

- Đồng thời, bạn cũng nên chọn những quả chanh có kích thước vừa phải, không quá to hay quá nhỏ, cầm lên thấy nặng tay, vì đây là dấu hiệu cho thấy chanh chứa nhiều nước, tươi và chất lượng.

- Ngược lại, tránh chọn mua những quả chanh có màu xanh sẫm, xuất hiện các đốm vàng trên da hoặc chanh có kích thước quá to vì đó thường là chanh đã cũ, không còn tươi hoặc chanh sử dụng nhiều thuốc kích thích tăng trưởng, không an toàn cho người sử dụng.

Trên đây là công thức làm món sữa chua đá xay thơm ngon, siêu đơn giản tại nhà. Chỉ với những nguyên liệu dễ tìm cùng vài bước chế biến đơn giản là bạn đã có ngay cho mình một ly sữa chua đá xay mang chất lượng của nhà hàng - đẹp tinh tế ở phần nhìn cùng hương vị tươi mới, kích thích vị giác của người thưởng thức! Các chị em nhất định đừng bỏ qua món thức uống vừa thơm ngon, dinh dưỡng lại giúp thanh mát cơ thể này nhé! Chúc các chị em thử sức thành công!