Cách làm xôi dừa hạt sen dẻo thơm, ngọt bùi và siêu đơn giản tại nhà!

Với một nước có sản lượng xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới như chúng ta, thì điều này chẳng khác gì với việc đây chính là thiên đường của các món ăn thơm ngon được chế biến từ gạo. Và tất nhiên, xôi chính là một trong những loại hình tiêu biểu, được nhiều người ưa chuộng từ gạo. Từ xôi mặn, xôi ngọt,...với đủ các hương vị thơm ngon hấp dẫn, trong đó, nổi bật phải kể đến món xôi dừa hạt sen dẻo thơm, ngọt bùi, dễ dàng đốn tim các thực khách trong và ngoài nước. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món xôi thơm ngon này nhé!

- Tiếp đến là hạt sen khô, bạn cũng cho vào 1 muỗng cà phê muối rồi để ngâm trong nước lạnh trong 3 - 4 tiếng, rồi vớt ra để ráo nước.

- Đầu tiên, bạn cho gạo nếp vào thau với 1 muỗng cà phê muối, rồi tiến hành ngâm với nước ấm trong khoảng 8 - 10 tiếng, sau đó vớt gạo ra và để ráo nước là được nhé.

- Cuối cùng, khi cả 2 nguyên liệu trên đã được ngâm nở đủ, bạn tiến hành trộn hạt sen và gạo với nhau rồi cho thêm vào 1 muỗng cà phê muối và đảo đều hỗn hợp là đã xong khâu chuẩn bị đầu tiên rồi đấy.

Bước 2: Nấu xôi hạt sen

Khi hấp bạn nhớ dàn chừa một lỗ nhỏ để xôi thoát khí và chín đều nhé!

- Ở công đoạn này, bạn chỉ cần bắc xửng hấp lên và bếp đun với lửa lớn. Khi thấy nước sôi thì bạn cho hết hỗn hợp gạo nếp và hạt sen đã được trộn đều ở bước trên vào hấp trong vòng 30 phút.

- Lưu ý, khi cho hỗn hợp xôi và hạt sen vào xửng hấp, bạn nên trải hỗn hợp sao cho vẫn chừa 1 lỗ trống ở giữa, để giúp hơi nóng dễ dàng thoát lên, nhằm tránh việc xôi bị nhão hoặc chín không đều.

Bước 3: Xào cơm dừa sợi

Ướp đường và xào cơm dừa!

- Trước tiên, bạn cho 1 muỗng cà phê đường vào tô dừa nạo, rồi tiến hành trộn đều và để ướp trong vòng 10 phút cho dừa thấm ngọt hơn.

- Kế đến, bạn chỉ cần bắc chảo lên bếp và cho hết phần dừa nạo đã ướp vào xào trong khoảng 5 phút, đến khi thấy sợi dừa trong lại là có thể tắt bếp rồi nhé.

Bước 4: Pha nước cốt dừa

Pha chế nước cốt dừa béo béo thơm thơm!

Ở bước pha chế này, bạn cần chuẩn bị một chiếc chén sạch, rồi cho lần lượt các nguyên liệu vào chén, bao gồm: 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê dầu ăn và 2 muỗng cà phê nước cốt dừa. Tiến hành khuấy đều là đã có ngay hỗn hợp nước cốt dừa thơm béo rồi.

Bước 5: Trộn dừa và nước cốt dừa với xôi hạt sen

Quy trình hoàn thành xôi dừa hạt sen!

- Với phần xôi hạt sen đã hấp được 30 phút, bạn tiến hành cho hết phần dừa nạo đã xào vào và trộn thật đều.

- Tiếp đó, bạn tiếp tục rưới đều hỗn hợp nước cốt dừa đã pha lên mặt xôi, rồi đảo đều và hấp thêm 20 phút là đã hoàn thành món xôi dừa hạt sen ngọt bùi, thơm nức mũi rồi đấy.

Thành phẩm

Xôi dừa hạt sen dẻo thơm, ngọt bùi, ăn là mê!

Để thưởng thức món xôi dừa hạt sen chuẩn ngon như ngoài tiệm, bạn chỉ cần cho xôi ra chén hoặc đĩa nhỏ, rồi rắc thêm chút hạt mè hoặc đậu phang lên trên là đủ nóng hổi, dậy mùi, khiến ai cũng muốn được thưởng thức ngay nhé.

Vị ngọt bùi, nhẹ nhàng đặc trưng của hạt sen và cơm dừa, kết hợp với những hạt nếp dẻo thơm cùng vị thơm béo của nước cốt dừa, tất cả đã tạo nên nên hương vị ngọt thơm, tinh tế, đọng lại mãi nơi khoang miệng và đầu lưỡi của người thưởng thức!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua nếp ngon

- Để chọn được nếp ngon, bạn nên chọn nếp có hạt to, tròn đều, màu trắng đục và không bị nát.

- Đồng thời, khi cắn thử, nếu bạn cảm nhận được vị ngọt nhẹ và mùi thơm đặc trưng thoang thoảng của nếp thì đây chính là loại nếp ngon.

- Ngược lại, bạn nên tránh mua loại nếp có màu vàng, bị lẫn mùn, có mọt hay có mùi ẩm mốc,... vì đó có thể là nếp cũ để lâu, bị hư hại và kém chất lượng.

Mẹo chọn mua hạt sen ngon, chất lượng

- Đối với hạt sen khô, bạn nên mua hạt sen khô có màu trắng đục, hạt nhỏ và đều nhau.

- Đồng thời, tránh chọn những hạt sen có mùi ẩm mốc hay có các đốm li ti trên bề mặt, bởi đó đã để quá lâu ngày không sử dụng được nữa.

Trên đây là cách nấu món xôi dừa hạt sen dẻo thơm, ngon ngọt và siêu đơn giản tại nhà. Cuối tuần này, nếu bạn vẫn chưa chọn được món ăn nào thích hợp, thơm ngon, dễ ăn để cả nhà quây quần thì đây chính là một lựa chọn hoàn hảo đấy nhé. Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi gia đình thành công mỹ mãn nhé!