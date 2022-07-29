Cách nấu chè táo đỏ hạt sen ngọt thơm, tươi mát, thanh nhiệt ngày hè!

Chè táo đỏ hạt sen là một trong những món thanh nhiệt không còn xa lạ gì với chúng ta nữa rồi. Nổi bật với các thành phần nguyên liệu tươi ngon và dinh dưỡng , thành phẩm chè lại ngọt thơm hấp dẫn, ai đã từng thưởng thức một lần thì sẽ nhớ mãi chẳng quên! Nhưng liệu món chè thơm ngon này chỉ có tác dụng thanh nhiệt như người ta vẫn nói sao? Hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món chè tinh tế và bổ dưỡng này ngay nhé!

Không chỉ nổi bật về hình dáng và hương vị, ngay từ thời xa xưa, ông bà ta đã có câu “Một ngày ăn 3 quả táo, cả đời không lo bị già” - điều này được lí giải bởi thành phần dinh dưỡng và những công dụng tuyệt vời có trong quả táo đỏ nho nhỏ này.

Quả táo đỏ có nguồn gốc từ Nam Á, nhưng hiện nay đã trở nên phổ biến trên khắp thế giới, nổi bật với hình dáng nhỏ nhỏ thuôn dài, có hơi nhăn nheo và có màu đỏ sẫm hoặc tím đặc biệt, cùng hương vị ngọt ngào, kết cấu dai dai, nên chúng thường được sấy khô và sử dụng trong bánh kẹo hoặc trong những món tráng miệng ở các vùng của châu Á.

Cụ thể, trong 100gr táo đỏ khô (khoảng 3 quả), cung cấp:



- Lượng calo: 79

- Chất đạm: 1 gram

- Chất béo: 0 gram

- Carb: 20 gram

- Chất xơ: 10 gram

- Vitamin C: 77% giá trị hàng ngày (DV)

- Kali: 5% DV

Do vào hàm lượng chất xơ cao và lượng calo thấp, táo đỏ là một món ăn nhẹ tuyệt vời và lành mạnh, thỏa sức cho các chị em ăn mà chẳng lo “tăng trọng lượng” nhé.

Bên cạnh đó, táo đỏ từ lâu thường được sử dụng trong nhiều bài thuốc, để điều trị các tình trạng như mất ngủ và lo lắng. Tuy nhiên, không chỉ có vậy, táo đỏ còn ẩn chứa những công dụng thần kỳ khiến bạn bất ngờ như: giàu chất chống oxy hóa, giúp xương chắc khỏe, giúp kháng khuẩn, chống viêm, tốt cho da và tóc, tốt cho tim mạch, cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân,...và còn giúp tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa nhiều bệnh ung thư nữa đấy.

Bên cạnh những công dụng tuyệt vời của táo đỏ thì bạn cũng không thể không đề cập đến hạt sen - một loại nguyên liệu siêu “bổ” nữa nhé.

Hạt sen

Ở các nước Đông Á và Đông Nam Á, hạt sen (còn được gọi là liên nhục) được biết đến như một loại dược liệu y học cổ truyền có giá trị, cũng như là một nguồn nguyên liệu không thể thiếu trong ẩm thực.

Hạt sen tươi ngon vốn nổi tiếng với tác dụng an thần hiệu quả!

Cụ thể, hạt sen có hàm lượng các chất protein, magie, kali và phốt pho cao, trong khi hàm lượng mỡ bão hòa, natri và cholesterol lại rất thấp.

Trong y học, hạt sen được xem như một dược phẩm quý, có thể chữa các loại bệnh như suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, mất ngủ, ăn kém, tâm phiền và bệnh ăn uống khó tiêu.

Không chỉ vậy, các nghiên cứu hiện đại còn chỉ ra, thành phần các dưỡng chất trong hạt sen còn mang lại những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe người tiêu thụ như: hỗ trợ trị bệnh lẫn ở người già, kháng viêm, trị mụn trứng cá, điều hòa kinh nguyệt, điều hòa cholesterol trong máu, giảm lượng đường trong máu, làm chậm quá trình lão hóa, trị gan nhiễm mỡ, hỗ trợ an thai,...và hỗ trợ điều trị ung thư.

Đọc đến đây, hẳn nhiều chị em bất ngờ về sự “thần kỳ” ẩn chứa trong chén chè nhỏ bé này lắm?! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món chè táo đỏ hạt sen ngọt ngon, bổ dưỡng này nhé!

Cách làm chè táo đỏ hạt sen chuẩn vị và siêu bổ dưỡng

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món chè táo đỏ hạt sen ngọt mát và bổ dưỡng!

Táo đỏ 200 gr

Đỗ đen 200 gr

Hạt sen tươi 100 gr

Dừa tươi 200 gr

Dừa khô 50 gr

Bột năng 250 gr

Bột sương sáo 30 gr

Đường 50 gr

Đường phèn 250 gr

Lạc rang chín 50 gr

Saffron nhụy hoa nghệ tây 1 ít (không bắt buộc)

Các bước tiến hành làm chè táo đỏ hạt sen siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn làm sạch và sơ chế các nguyên liệu!

- Trước tiên, táo đỏ và hạt sen mua về, bạn chỉ cần đem rửa qua vài lần với nước rồi để ráo là được.

- Tiếp đó là đỗ đen, bạn cần ngâm đỗ qua đêm cho mềm và vớt bỏ những hạt đỗ nổi trên mặt nước, để chè không bị đắng.

Bước 2: Ninh đậu

Ninh nhừ đậu đen với đường phèn!

- Để tiến hành ninh đậu, bạn chỉ cần bắc một nồi nước lên bếp rồi cho đậu đen vào ninh đến khi đậu chín nhừ ra là được.

- Kế đó, bạn cho thêm 150gr đường phèn vào đun thêm từ 5 - 10 phút nữa là được nhé. Ở bước này, bạn cũng có thể điều chỉnh lượng đường cho phù hợp với khẩu vị của gia đình nhé.

Bước 3: Nấu chè hạt sen

Quy trình nấu chè táo đỏ hạt sen chuẩn vị, ăn là mê!

- Đầu tiên, bạn bắc 1 cái nồi mới lên bếp, rồi cho hạt sen tươi vào nồi cùng 1 ít nước và tiến hành đun sôi ở lửa lớn.

- Khi thấy hạt sen đã nở bung ra, thì bạn lần lượt cho thêm 100gr đường phèn và 200gr táo đỏ vào đun chung ở lửa vừa trong khoảng 10 phút nữa, rồi tắt bếp và rắc thêm 1 ít saffron lên trên là hoàn tất nhé.

Bước 4: Làm thạch sương sáo

Thach sương sáo ngọt ngọt, dai dai, nhai là thích!

- Trước hết, bạn chuẩn bị một chiếc nồi khác rồi cho lần lượt 30gr bột sương sáo, 50gr đường và 600ml nước lạnh vào.

- Tiếp đó tiến hành khuấy đều cho đến khi đường tan, rồi bạn để bột nghỉ khoảng 10 phút.

- Cuối cùng, bạn cho nồi lên bếp và đun với lửa vừa cho đến khi hỗn hợp sền sệt lại, thì bạn đun thêm khoảng 5 phút nữa rồi tắt bếp, sau đó đổ bột ra khuôn và để nguội là được nhé.

Bước 5: Làm trân châu nhân dừa

Trân châu dừa trắng tròn "múp míp", ai nhìn cũng mê!

- Ở công đoạn này, đầu tiên, cùi dừa bạn đem cắt thành hạt lựu rồi rửa sạch, để ráo.

- Kế đến, bạn cho 250gr bột năng cùng 140 - 150ml nước sôi vào chén và khuấy đều, sau đó nhào mịn rồi để bột nghỉ khoảng 10 phút.

- Tiếp theo, bạn tiến hành nặn bột rồi cho dừa vào trong làm nhân và vo tròn thành từng viên trân châu nhỏ, cứ lặp lại cho đến khi dùng hết phần bột và nhân dừa.

- Cuối cùng, bạn bắc nồi nước lên bếp, khi thấy nước sôi thì bạn cho hết các viên trân châu vừa tạo vào đun, đến khi thấy các hạt trân châu nổi lên thì bạn hãy vớt ra ngay nhé.

Bước 6: Hoàn thành

Chè táo đỏ hạt sen full topping, chuẩn đẹp như ngoài tiệm!

- Đến đây thì bạn chỉ cần múc chè ra ly, rồi rắc thêm 1 ít dừa tươi nạo sợi, lạc, dừa khô, saffron và thêm chút đá viên nữa là có thể thưởng thức ngay rồi nhé.

Thành phẩm

Ly chè táo đỏ hạt sen chất lượng, ăn là bổ!

Món chè hạt sen táo đỏ ngon mắt ngon miệng với những quả táo đỏ nổi “bần bật” cùng những viên trân châu dừa và hạt sen tròn trình, nhìn là thèm! Hạt sen chín bở, ngọt bùi kết hợp với vị ngọt đặc trưng của táo đỏ cùng nước chè đậm vị, ngọt dịu, đảm bảo ai thưởng thức cũng mê nhé!

Mẹo chọn mua hạt sen ngon, chất lượng

- Đối với hạt sen tươi, bạn nên chọn hạt sen khi vừa mới hái, có màu trắng ngà hoặc vàng đậm, bên ngoài căng tròn.

- Hoặc bạn cũng có thể chọn mua hạt sen chưa được tách vỏ, những hạt này sẽ có độ tươi ngon hơn, tâm sen còn trong hạt sen giúp tốt nhiều cho sức khỏe.

- Đối với hạt sen khô, bạn nên mua hạt sen khô có màu trắng đục, hạt nhỏ và đều nhau.

- Đồng thời, tránh chọn những hạt sen có mùi ẩm mốc hay có các đốm li ti trên bề mặt, bởi đó đã để quá lâu ngày không sử dụng được nữa.

Trên đây là công thức siêu đơn giản cho món chè táo đỏ hạt sen ngọt mát và thanh nhiệt cho ngày hè. Với món chè vừa dễ ăn lại nhiều dinh dưỡng như này, các chị em chọn làm món bồi bổ cho các thành viên trong gia đình thì còn gì lý tưởng hơn nữa! Đảm bảo các thành viên trong gia đình từ người già đến trẻ nhỏ đều thích mê luôn. Chúc các chị em trổ tài “bồi bổ” cho gia đình thành công nhé!