Công dụng của táo đỏ đối với sức khỏe con người 

Hỗ trợ giảm cân là một trong những công dụng của việc ăn táo đỏ thường được chị em áp dụng để nhanh chóng lấy lại thân hình thon gọn sau sinh. Do táo chứa nhiều chất xơ, ít năng lượng nên có thể giúp bạn cảm thấy no bụng, bớt thèm ăn, từ đó siết chặt số năng lượng nạp vào cơ thể, giảm cân nhanh chóng.

Quả táo đỏ ăn giòn giòn, rất ngon miệng, thường được nhiều người sử dụng sau mỗi bữa ăn hàng ngày. Lượng chất dinh dưỡng trong loại quả này rất lớn, bao gồm protein, lipit, đường, Canxi, phốt pho, sắt và nhiều loại vitamin A,C, B1, B2, carotene… cực kỳ tốt cho sức khỏe . Do đó, dân gian thường có câu: “Mỗi ngày ăn một quả táo sẽ không phải đi khám bác sĩ”. Vì vậy, mỗi ngày bạn hãy ăn 1 quả để tận dụng được hết công dụng của táo đỏ như:

Một trong những loại thực phẩm tốt cho tim mạch được các bác sĩ khuyên dùng đó là táo đỏ. Bởi loại trái cây này chứa chất xơ hòa tan có thể làm giảm mức cholesterol trong máu. Đặc biệt là phần vỏ táo cũng chứa một polyphenol tên epicatechin flavonoid có tác dụng rất tốt trong việc làm giảm huyết áp và chống oxy hóa. Hàng ngày, bạn tiêu thụ 25g táo đỏ thì nguy cơ đột quỵ giảm xuống 9%.

Hơn nữa, nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng, việc ăn vài lát táo đỏ trước bữa ăn sẽ giúp bạn cảm thấy no hơn so với việc dùng sốt táo, uống nước táo… Việc ăn vài lát táo cũng giúp bạn tiêu thụ ít hơn 200 calo so với những người không ăn. Do đó, nếu bạn nào đang còn băn khoăn về việc ăn táo đỏ có mập không thì có thể yên tâm nhé. Ăn táo đỏ mỗi ngày sẽ giúp bạn sớm giảm béo thành công, sở hữu thân hình nóng bỏng như mong muốn.

Giảm nguy cơ tiểu đường

Khi bị tiểu đường thì cần phải kiểm soát lượng carbohydrate. Bởi đây là chất ảnh hưởng nhiều nhất đến lượng đường trong máu. Ăn táo chính là cách kiểm soát lượng carbohydrate tự nhiên cho cơ thể. Chất xơ trong quả táo có tác dụng làm chậm quá trình hấp thu carbs, ngăn cản lượng đường trong máu tăng lên đột biến để bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tiểu đường tuýp II.

Hơn nữa, việc ăn táo thường xuyên có thể làm giảm tình trạng kháng insulin, bởi các chất chống oxy hóa có trong loại quả này đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, những chất này cũng góp phần ngăn ngừa một số phản ứng hóa học có hại trong cơ thể, bảo vệ bạn khỏi bệnh mãn tính.

Một số chất oxy hóa tốt có trong quả táo đó là:

Quercetin: Làm chậm quá trình tiêu hóa carb, ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng lên đột biến.

Axit chlorogenic: Bảo vệ cơ thể, giúp sử dụng lượng đường một cách hợp lý.

Phlorizin: Làm chậm quá trình hấp thụ đường và làm giảm lượng đường trong máu, để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Táo đỏ hỗ trợ lợi khuẩn trong ruột

Ruột non không hấp thụ chất xơ trong quá trình tiêu hóa, vì thế chất này sẽ đi đến đại tràng và thúc đẩy sự phát triển của lợi khuẩn ở đây. Đồng thời, chất xơ cũng sẽ chuyển hóa thành các hợp chất có ích khác cho cơ thể. Một trong những nguồn bổ sung chất xơ pectin có chức năng gần giống prebiotic cơ thể chính là táo đỏ, giúp nuôi các lợi khuẩn tốt trong ruột, để đường tiêu hóa luôn khỏe mạnh.

Táo đỏ giúp ngừa ung thư

Đông Y quy táo đỏ vào loại thuốc bổ khí, vì có tính hoà, vị ngọt, có tác dụng ngăn ngừa ho, bổ ngũ tạng, lợi tim phổi, trị các chứng “hư”. Hơn nữa, táo đỏ có chứa các chất rất đặc biệt đó là quercetin (một chất tự nhiên có trong hoa quả), flavonoid và phytochemicals giúp đẩy nhanh quá trình chống oxy hóa và ngăn chặn hoạt động của các gốc tự do. Đồng thời, những dưỡng chất này có thể khuếch trương động mạch vành, tăng cường lực thu co cho cơ tim, chống lại các chất gây ung thư, ngăn chặn nguy cơ ung thư ngay từ khi chưa hình thành.

Chính vì vậy, ăn táo mỗi ngày sẽ có tác dụng rất tốt trong việc phòng trừ nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi hay các bệnh ung thư khác.

Táo đỏ giúp chống hen suyễn

Táo đỏ giúp chống hen suyễn

Nhiều bạn vẫn còn thắc mắc táo đỏ có tác dụng gì? Có chống hen suyễn được không? Câu trả lời là CÓ. Bởi loại quả này rất giàu chất chống oxy hóa, có thể bảo vệ phổi khỏi những tổn thương do quá trình oxy hóa gây ra. Hơn nữa, vỏ táo cũng có chứa quercetin flavonoid giúp điều chỉnh hệ thống miễn dịch và giảm viêm, từ đó giảm hen suyễn và phản ứng dị ứng. Vì vậy, những bạn nào có thói quen ăn khoảng 15% quả táo lớn mỗi ngày thì có thể giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn 10%.

Táo đỏ giúp xương chắc khỏe

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm trong táo đỏ, xác nhận chúng có tác động rất tốt đến xương, giúp xương chắc khỏe. Đặc biệt, với trẻ đang trong tuổi phát triển, việc ăn táo đỏ mỗi ngày sẽ hỗ trợ quá trình phát triển chiều cao tối ưu nhất.

Táo đỏ có tốt cho bà bầu?

Đối với bầu bầu ăn táo đỏ có tốt không là một vấn đề cần quan tâm hàng đầu. Bởi mẹ bầu không chỉ ăn cho riêng mình mà còn cho cả đứa con trong bụng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong thực đơn hàng ngày, mẹ bầu có thể ăn táo đỏ mỗi ngày để cải thiện sức khỏe cũng như hỗ trợ cho sự phát triển của thai nhi trong bụng.

Mẹ bầu ăn táo đỏ sẽ nhận được những lợi ích sau đây:

Cải thiện giấc ngủ

Khó ngủ là một trong những vấn đề khiến bà bầu khó chịu trong thời gian mang thai. Tuy nhiên, nếu ăn táo mỗi ngày tình trạng này sẽ được cải thiện sớm. Vì táo đỏ chứa chất saponin có tác dụng an thần và thư giãn, giúp mẹ bầu dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa

Ăn táo đỏ tốt cho sức khỏe của bà bầu

Mỗi ngày mẹ bầu ăn khoảng 40mg táo đỏ sẽ có lợi cho sức khỏe hệ tiêu hóa của mẹ bầu, giúp cải thiện môi trường chung của khu vực đường tiêu hóa và giảm tiếp xúc với amoniac và các hợp chất có hại khác.

Tăng cường sức đề kháng

Táo đỏ chứa nhiều vitamin A và C cùng các chất chống oxy hóa mạnh mẽ chống lại ảnh hưởng của các gốc tự do, giúp tăng cường sức đề kháng. Như vậy trong quá trình mang thai mẹ bầu sẽ ít bị ốm vặt.

Phòng ngừa dị ứng ở trẻ sau sinh

Các nhà khoa học thuộc viện sức khỏe Hoa Kỳ đã nghiên cứu và chứng minh được chất chống oxy hóa trong táo đỏ không chỉ giúp tăng cường miễn dịch ở mẹ bầu mà còn là tiền đề cho sức khỏe của thai nhi. Do đó, mẹ bầu ăn táo đỏ thường xuyên sẽ giúp em bé khi sinh ra ít bị dị ứng hơn các trẻ khác.

Ngoài ra, việc ăn táo đỏ mỗi ngày còn giúp mẹ bầu giảm được tình trạng táo bón, viêm nhiễm, căng thẳng… để có sức khỏe thai kỳ tốt nhất.

Những lưu ý khi ăn táo đỏ?

Không thể phủ nhận công dụng của táo đỏ đối với sức khỏe con người. Nhưng khi ăn loại trái cây này bạn cũng cần lưu ý một số điều sau:

Mẹ bầu nên ăn táo đỏ tươi là tốt nhất

Dù tốt nhưng mẹ bầu không nên ăn tùy tiện, bởi khi ăn quá nhiều táo đỏ cũng sẽ dễ bị đầy bụng, khó tiêu.

Nếu được mẹ bầu nên ăn táo đỏ tươi và hạn chế dùng táo đỏ có tẩm quá nhiều đường, bởi có thể tăng cân nhiều và dễ bị đầy bụng.

Nên tìm mua táo đỏ ở những địa điểm bán uy tín. Khi mua về, nếu là táo đỏ tươi thì nên rửa sạch bằng nước muối loãng trước khi ăn, còn là táo đỏ khô thì hãy chần qua nước nóng để loại bỏ bụi bẩn và hóa chất.

Qua những thông tin trên đây, hy vọng các bạn đã biết được “tất tần tật” về các công dụng của táo đỏ. Bạn hãy ăn một lượng vừa đủ để tốt cho sức khỏe, sinh ra em bé hay cười, hạnh phúc và linh hoạt hơn.