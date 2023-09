Công dụng của táo đỏ đối với sức khỏe con người 

Hỗ trợ giảm cân là một trong những công dụng của việc ăn táo đỏ thường được chị em áp dụng để nhanh chóng lấy lại thân hình thon gọn sau sinh. Do táo chứa nhiều chất xơ, ít năng lượng nên có thể giúp bạn cảm thấy no bụng, bớt thèm ăn, từ đó siết chặt số năng lượng nạp vào cơ thể, giảm cân nhanh chóng.

Ăn táo đỏ có tác dụng giảm cân tốt

Hơn nữa, nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng, việc ăn vài lát táo đỏ trước bữa ăn sẽ giúp bạn cảm thấy no hơn so với việc dùng sốt táo, uống nước táo… Việc ăn vài lát táo cũng giúp bạn tiêu thụ ít hơn 200 calo so với những người không ăn. Do đó, nếu bạn nào đang còn băn khoăn về việc ăn táo đỏ có mập không thì có thể yên tâm nhé. Ăn táo đỏ mỗi ngày sẽ giúp bạn sớm giảm béo thành công, sở hữu thân hình nóng bỏng như mong muốn.

Công dụng của táo đỏ giúp tim khỏe mạnh

Một trong những loại thực phẩm tốt cho tim mạch được các bác sĩ khuyên dùng đó là táo đỏ. Bởi loại trái cây này chứa chất xơ hòa tan có thể làm giảm mức cholesterol trong máu. Đặc biệt là phần vỏ táo cũng chứa một polyphenol tên epicatechin flavonoid có tác dụng rất tốt trong việc làm giảm huyết áp và chống oxy hóa. Hàng ngày, bạn tiêu thụ 25g táo đỏ thì nguy cơ đột quỵ giảm xuống 9%.