Cách làm Bibimbap - cơm trộn Hàn Quốc ngon chuẩn vị Hàn tại nhà!

Nếu như Anh có sandwich , Việt Nam có phở thì Hàn Quốc có Bibimbap là những món ăn “quốc dân” có truyền thống lâu đời, gắn bó với nền ẩm thực quốc gia và “vang danh” ra các nước bạn nhờ hương vị thơm ngon hấp dẫn, cũng như được người dân trong nước xem như món ăn hàng ngày và được đông đảo các du khách ở khắp nơi trên thế giới yêu thích. Vì đâu mà món cơm trộn này lại được yêu thích đến vậy? Hãy cùng chúng tôi khám phá “tất tần tật” về món cơm trộn mang tinh hoa ẩm thực xứ sở Kim chi ở ngay bài dưới đây nhé!

Và kể từ cuối thế kỷ 20, bibimbap trở thành tên gọi chính thức và là một món ăn quen thuộc hàng ngày trong gia đình của người dân xứ sở kim chi, và tất nhiên, bibimbap cũng thường được phục vụ trên những chuyến bay của các hãng hàng không Hàn Quốc. Đặc biệt, vào năm 2011, bibimbap được CNN du lịch bầu chọn vị trí 40 trong top 50 món ăn ngon nhất thế giới nữa đấy!

Bibimbap có nguồn gốc tại Jeonju thuộc tỉnh Jeolla nằm ở phía Tây Nam của Hàn Quốc. Món ăn này xuất hiện lần đầu tiên trong sách nấu ăn Siuijeonseo từ những năm 1800 cuối thế kỷ 19, hay còn có tên gọi là bubuimbap hay goldongban.

Bibimbap - Cơm trộn Hàn Quốc

Vì đâu mà món ăn này lại được các thực khách trong và ngoài nước yêu thích đến vậy?

Có thể nói, đây là món ăn tiêu biểu và điển hình nhất cho nét đẹp văn hóa ẩm thực Hàn Quốc. Nguyên liệu để chế biến bibimbap tương ứng với 5 màu sắc gồm trắng, đen, xanh, đỏ và vàng. Đây cũng chính là 5 màu tượng trưng trong thuyết ngũ hành mà người ta hay gọi với cái tên kim, mộc, thủy hỏa, thổ. Do đó, món cơm trộn này có thể gọi là sự hòa trộn tinh tế và độc đáo nhất của người Hàn.

Bên cạnh đó, các nguyên liệu này còn được sắp xếp một cách có chủ đích, hài hòa và gọn gàng, giống như một bông hoa chớm nở, tạo nên một sắc màu đặc trưng, quyến rũ cho tổng thể cả món ăn. Có lẽ chính vì thế, có một thời bibimbap từng được gọi bằng cái tên “Hwaban”, tức là “hoa nở rộ trên lớp cơm”.

Ngoài ra, sự hài hòa trong cách tạo màu của món cơm trộn này còn mang một ý nghĩa đó là nó giúp cho hệ tiêu hóa của cơ thể được cân bằng hơn. Từ đó, sức khỏe cũng sẽ được cải thiện và nâng cao hơn cho người thưởng thức.

Với đầy đủ các loại rau củ, thịt, trứng nên món cơm trộn Hàn Quốc này không chỉ được đánh giá cao bởi hương vị thơm ngon, mà còn được ưa chuộng bởi hàm lượng nhiều dinh dưỡng, đáp ứng đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như protein, vitamin, chất khoáng, chất hữu cơ và chất béo. Vì tỉ lệ các chất trong bibimbap được cân bằng nhờ việc có nhiều rau xanh nên khi ăn món này các bạn không hề lo bị béo đâu nhé!

Chính bởi những nét độc đáo và ý nghĩa trong cách trang trí đến hương vị món ăn mà món Bibimbap - cơm trộn Hàn Quốc này đã dễ dàng “đốn tim” các thực khách với tiêu chuẩn “đủ sắc đủ hương đủ vị” của mình. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món Bibimbap - cơm trộn Hàn Quốc nổi tiếng này nào!

Cách làm Bibimbap - cơm trộn Hàn Quốc chuẩn vị

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món cơm trộn thơm ngon dinh dưỡng kiểu Hàn!

Cơm 1.5 chén

Thịt bò 200 gr

Trứng gà 1 quả

Cải bó xôi 50 gr

Cà rốt 100 gr

Nấm hương 100 gr

Giá đậu nành 50 gr

Rong biển ăn liền 5 lá

Tương ớt Gochujang Hàn Quốc 3 muỗng canh

Ớt bột Hàn Quốc 1 muỗng cà phê

Tỏi băm 2 muỗng canh

Vừng rang 1 ít

Nước tương 1 muỗng canh

Mật ong 1 muỗng canh

Dầu mè 1 ít

Dầu ăn 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng (đường/ tiêu/ hạt nêm) 1 ít

Các bước tiến hành chế biến món bibimbap - cơm trộn Hàn Quốc

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn sơ chế và xào hoặc chần sơ qua một vài loại rau!

- Trước tiên, thịt bò mua về, bạn đem rửa sạch với nước rồi thái thành từng miếng mỏng.

- Cà rốt thì gọt sạch vỏ, rửa sạch rồi cắt sợi nhỏ, sau đó đem xào sơ đến khi chín vừa ăn rồi để ra chén riêng.

- Cũng tương tự như vậy, nấm đông cô bạn đem rửa sạch, rồi cắt thành miếng dày khoảng 2mm, sau đó xào sơ qua trên chảo và cho ra chén riêng.

- Với cải bó xôi, bạn cắt bỏ phần rễ và những phần lá hư, già, sau đó rửa sạch và cắt thành đoạn vừa ăn, sau đó đem chần qua với nước sôi rồi vớt ra chén riêng là được nhé.

- Còn về phần giá đỗ, sau khi mua về bạn đem đi rửa rồi để ráo nước và đem chần sơ qua với nước.

- Tiếp đến, với phần rau cải bó xôi và giá đỗ vừa được sơ chế, bạn cho 1 muỗng cà phê dầu mè vào mỗi chén (của mỗi loại rau), rồi trộn đều lên là được.

- Cuối cùng là lá rong biển, bạn chỉ cần cắt thành sợi là đã xong khâu sơ chế các loại rau củ rồi nhé.

Bước 2: Pha nước sốt

Nước sốt đặc biệt kiểu Hàn chính là điểm nhấn tạo nên hương vị khác biệt so với các món cơm trộn ở các nền ẩm thực nước bạn của món cơm trộn Hàn Quốc.

Nước sốt đặc biệt được pha chế từ gocchujang và dầu mè nổi tiếng của Hàn!

- Để làm được loại nước sốt chuẩn vị Hàn, bạn lần lượt cho vào chén 3 muỗng canh tương ớt Gochujang Hàn Quốc, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê ớt bột Hàn Quốc, 1 muỗng cà phê dầu mè và 1 muỗng canh mật ong.

- Sau đó, dùng muỗng khuấy đều hỗn hợp đến khi các gia vị hòa tan là đã có ngay loại nước sốt thơm ngon đặc biệt rồi đấy.

Bước 3: Ướp thịt

Bạn nhớ ướp trong khoảng 15 phút cho thịt thấm đều gia vị!

- Ở công đoạn này, đầu tiên, bạn cho thịt đã sơ chế vào tô.

- Tiếp đến, lần lượt nêm thêm vào 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh dầu mè, 1 muỗng canh nước tương và 1 muỗng canh tỏi băm.

- Sau đó, bạn trộn đều thịt với các gia vị và ướp trong vòng 15 phút cho thịt ngấm đều gia vị là đạt

Bước 4: Xào thịt bò và ốp trứng

Công đoạn xào thịt bò và ốp la trứng!

- Trước hết, bạn bắc chảo chống dính lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu ăn vào chảo.

- Khi dầu nóng lên, thì bạn cho 1 muỗng canh tỏi băm vào phi thơm lên, rồi tiếp tục cho thêm phần thịt bò đã được ướp vào.

- Tiến hành đảo thịt nhanh tay cho đến khi thịt chín tái thì tắt bếp.

- Cuối cùng, bạn đập một trứng gà vào chảo, chiên với lửa nhỏ cho đến khi lòng trắng vừa đông lại là đạt nhé.

Bước 5: Làm cơm trộn Hàn Quốc

Tiến hành tạo hình "bông hoa" xinh đẹp cho món cơm trộn!

- Ở bước cuối cùng này, trước hết, bạn trộn đều 1,5 chén cơm nóng với 1 muỗng cà phê dầu mè.

- Kế đến, cho phần cơm đã trộn vào nồi đất, rồi xếp các nguyên liệu đã chế biến bao gồm: Thịt bò, nấm, cà rốt, cải bó xôi, giá, rong biển, trứng gà ốp la lên trên cơm.

- Sau đó, bạn rưới từ từ phần nước sốt đặc biệt đã chuẩn bị lên trên và rắc thêm một ít mè trắng rang lên là được

- Đến đây thì bạn chỉ cần trộn đều cơm với các nguyên liệu lên là đã có thể thưởng thức ngay món cơm trộn truyền thống của Hàn rồi đấy.

Thành phẩm

Bibimbap - cơm trộn Hàn Quốc với tạo hình tinh tế hút mắt!

Bibimbap - cơm trộn Hàn Quốc với thành phẩm như bông hoa rực rỡ tràn đầy màu sắc từ các nguyên liệu tươi ngon, cùng phần “nhụy hoa” màu trắng vàng óng ánh ngon mắt, kết hợp với nước sốt đặc biệt được pha chế từ tương ớt Gochujang và dầu mè nổi tiếng gần xa của Hàn. Tất cả đã cho ra đời một món ăn "sang phần nhìn, chất phần lượng" cùng với hương vị thơm ngon khó cưỡng, khiến ai ai nhìn thấy cũng muốn được một lần thưởng thức món ăn tinh tế và xinh đẹp này!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua cải bó xôi (rau bina) tươi ngon

- Bạn nên chọn mua những bó có màu xanh tươi, nhưng màu sắc không quá đậm, như vậy thì rau mới chứa nhiều chất dinh dưỡng và mang vị ngọt của rau non.

- Đồng thời, khi mua, bạn cũng nên quan sát xem rau có còn nguyên phần gốc không. Cải bó xôi tươi, ngon sẽ có gốc màu đỏ và không bị gãy rụng.

- Bên cạnh đó, khi thấy thân, lá của rau bị dập, gãy hay héo, vàng úa thì bạn không nên mua, vì đây có thể là rau đã được thu hoạch lâu ngày.

Mẹo chọn mua thịt bò tươi ngon, chất lượng

- Thịt bò tươi ngon sẽ có màu đỏ tươi xen lẫn là những đường gân màu trắng và phần mỡ có màu vàng tươi rõ ràng.

- Khi mua, bạn cũng có thể dùng tay nhấn nhẹ vào miếng thịt bò để kiểm tra độ ngon. Nếu thịt bò có độ cứng và độ đàn hồi tốt, không gây cảm giác bị dính tay thì bạn nên mua.

- Ngoài ra, bạn cũng nên chọn mua những miếng thịt bò mềm, có kích thước nhỏ và nhìn không quá mịn.

- Tuyệt đối không mua những miếng thịt bò có màu tái xanh hoặc màu đỏ sẫm, phần mỡ thì có màu vàng đậm hay xuất hiện những nốt trắng trên miếng thịt, đặc biệt là có mùi hôi lạ, khi sờ vào có cảm giác nhão và bị nhớt tay.

Mẹo chọn giá đỗ tươi ngon

- Để có giá ngon, bạn nên mua giá có rễ nhiều và dài, thân giá cong và không bóng mượt. Đây là những loại giá an toàn tự nhiên, tuy không có hình thức đẹp nhưng lại đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

- Tuyệt đối không mua giá có thân to, mướt, độ dài thì bất thường vì những loại này thường đã được ngâm hóa chất.

Mẹo chọn mua cà rốt tươi ngon

- Bạn nên chọn những củ cà rốt có kích thước vừa phải với màu cam tươi sáng, lớp vỏ bên ngoài bóng loáng, nhẵn mịn và còn nguyên phần cuống màu xanh tươi. Đây là dấu hiệu của những củ tươi ngon, chất lượng.

- Ngược lại, bạn không nên chọn những củ có các đốm li ti lạ thường trên vỏ, có cuống bị dập, úng hay thậm chí là không còn cuống.

- Đặc biệt, bạn nên tránh mua những củ có lá mọc xum xuê ở phần gốc, vì như vậy, độ ngọt và hàm lượng dinh dưỡng của cà rốt bị giảm sút.

Trên đây là “tất tần tất” về món Bibimbap - cơm trộn Hàn Quốc nổi danh bốn phương của Hàn. Với món ăn bổ dưỡng và mang hương vị tinh tế, mang đậm vẻ đẹp của nền ẩm thực Hàn như vầy, tuy có công phu đôi chút ở khâu sơ chế nhưng lại hoàn toàn xứng đáng cho các chị em đưa vào menu của gia đình nhé. Cuối tuần này mà trổ tài chiêu đãi cho các thành viên trong gia đình hay bạn bè, khách khứa với món cơm trộn này thì “chuẩn” khỏi bàn luôn! “Đi dạo” một vòng tại Hàn ở ngay căn bếp nhỏ, còn gì tuyệt vời hơn nào?!!! Chúc các chị em thành công nhé!