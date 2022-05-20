Bát phở gà Hà Nội chất lượng - Nước dùng nóng hổi, trong vắt thanh thanh!

Nấu nồi phở gà siêu nhiều topping, nước dùng trong veo. Bữa sáng chất lượng là đây chứ đâu!

PHỞ GÀ

Nguyên liệu:

1.5kg gà

1kg bánh phở

1 củ gừng

Hạt mùi/vài rễ mùi khô

1 thanh quế

Hoa hồi

2-3 củ hành tím

Hành lá, rau mùi, lá chanh

1 củ hành tây

Gia vị: bột ngọt, hạt nêm, tiêu

Cách làm:



- Gà làm sạch, dùng muối trắng xát qua mình gà rồi rửa sạch cho hết mùi hôi. Gừng, hành tím nướng chín rồi rửa sạch.

- Bỏ gà vào nồi, đổ ngập nước, thêm 2 muỗng gia vị/ hạt nêm, gừng nướng đập dập vào đun sôi lăn tăn thì vặn thật nhỏ lửa, bỏ rễ mùi/hạt mùi rang vào để liu riu cho khỏi rách da gà trong khoảng 10 phút. Sau đó tắt bếp, om gà trong nồi 15 phút đến khi nước nguội mới vớt gà ra.

- Xé thịt gà: Khi gà nguội, lọc thịt gà ra, xương và phần đầu, chân, cổ gà để riêng. Thịt gà xé hoặc thái mỏng

- Ướp thịt: thêm vào 1 muỗng bột ngọt, 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng tiêu xay, vắt 1 trái chanh, 1-2 trái ớt thái nhuyễn. Trộn thịt gà cho thấm vị

Nấu nước dùng:

- Xương gà lọc ra cho vào nồi nước luộc gà, cho thêm nước để ninh nếu cần thiết

- Cho gừng, hành tím đã nướng bóc và cạo vỏ rửa sạch rồi đập dập. Quế, hồi cho vào túi lọc cùng với gừng và hành tím thả vào nồi nước dùng. Ninh thêm khoảng 15-20 phút thì nêm nếm thêm bột canh, hạt nêm và 1 muôi nước mắm

Trình bày:

- Chần qua bánh phở rồi cho vào tô, xếp một ít hành tây thái sợi lên nếu thích, thêm hành lá, rau mùi thái nhỏ kèm với cọng hành trắng tước sợi, vài sợi lá chanh thải nhỏ lên trên.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Kim Tuyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-pho-ga-ha-noi-chat-luong-nuoc-dung-nong-hoi-trong-vat-thanh-thanh-469899.html