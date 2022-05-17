Lưu ngay bí kíp nấu Mì gói Tomyum chua cay tê tái!

Món ngon mỗi ngày 17/05/2022 10:13

Làm mì gói Tomyum chua cay, nước dùng béo béo, thanh thanh cay cay. Ăn vào trời mát hết ý

Mì Tom Yum

Lưu ngay bí kíp nấu Mì gói Tomyum chua cay tê tái! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 3 cây sả
  • 150gr riềng
  • 5 củ hành tím
  • 10gr ớt
  • Lá chanh Thái 
  • 200gr nấm rơm
  • 200gr tôm sú 
  • 5 tép tỏi
  • 50ml sữa béo Carnation 
  • 1 gói tomyum paste Lobo
  • Đường phèn ( gia giảm theo khẩu vị)
  • Gia vị: Nước mắm, nước me, chanh
  • Mì tôm Mama

Cách làm:

- Bắc nồi lên đun sôi nước. Lần lượt cho nấm rơm, sả, hành tím, riềng, tỏi, lá chanh Thái, đường phèn, tom yum paste thả vào nồi.

- Sau khi sôi 5 phút thì nêm vào 5 muỗng nước mắm, 2 muỗng nước me, tôm và sữa béo vào nồi.

 

Lưu ngay bí kíp nấu Mì gói Tomyum chua cay tê tái! - Ảnh 2

 

- Đun sôi lăn tăn cho tôm chín, sau đó tắt bếp và cho nước chanh vào, thả mì và rau mùi vào là xong.

 

Lưu ngay bí kíp nấu Mì gói Tomyum chua cay tê tái! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: FB Quynh Anh

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