Lưu ngay bí kíp nấu Mì gói Tomyum chua cay tê tái!

Làm mì gói Tomyum chua cay, nước dùng béo béo, thanh thanh cay cay. Ăn vào trời mát hết ý
- Tôm sống xốt Thái lạnh lạnh cay cay - Vừa ăn vừa hít hà, ngất ngây luôn!
- Mâm bánh hỏi thịt nướng thơm phức - Tràn ngập topping nhìn là thèm ngay!
Mì Tom Yum
Nguyên liệu:
- 3 cây sả
- 150gr riềng
- 5 củ hành tím
- 10gr ớt
- Lá chanh Thái
- 200gr nấm rơm
- 200gr tôm sú
- 5 tép tỏi
- 50ml sữa béo Carnation
- 1 gói tomyum paste Lobo
- Đường phèn ( gia giảm theo khẩu vị)
- Gia vị: Nước mắm, nước me, chanh
- Mì tôm Mama
Cách làm:
- Bắc nồi lên đun sôi nước. Lần lượt cho nấm rơm, sả, hành tím, riềng, tỏi, lá chanh Thái, đường phèn, tom yum paste thả vào nồi.
- Sau khi sôi 5 phút thì nêm vào 5 muỗng nước mắm, 2 muỗng nước me, tôm và sữa béo vào nồi.
- Đun sôi lăn tăn cho tôm chín, sau đó tắt bếp và cho nước chanh vào, thả mì và rau mùi vào là xong.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: FB Quynh Anh