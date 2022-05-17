Lưu ngay bí kíp nấu Mì gói Tomyum chua cay tê tái!

Làm mì gói Tomyum chua cay, nước dùng béo béo, thanh thanh cay cay. Ăn vào trời mát hết ý

Mì Tom Yum

Nguyên liệu:

3 cây sả

150gr riềng

5 củ hành tím

10gr ớt

Lá chanh Thái

200gr nấm rơm

200gr tôm sú

5 tép tỏi

50ml sữa béo Carnation

1 gói tomyum paste Lobo

Đường phèn ( gia giảm theo khẩu vị)

Gia vị: Nước mắm, nước me, chanh

Nước mắm, nước me, chanh Mì tôm Mama

Cách làm:



- Bắc nồi lên đun sôi nước. Lần lượt cho nấm rơm, sả, hành tím, riềng, tỏi, lá chanh Thái, đường phèn, tom yum paste thả vào nồi.

- Sau khi sôi 5 phút thì nêm vào 5 muỗng nước mắm, 2 muỗng nước me, tôm và sữa béo vào nồi.

- Đun sôi lăn tăn cho tôm chín, sau đó tắt bếp và cho nước chanh vào, thả mì và rau mùi vào là xong.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: FB Quynh Anh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-ngay-bi-kip-nau-mi-goi-tomyum-chua-cay-te-tai-468594.html