Tôm sống xốt Thái lạnh lạnh cay cay - Vừa ăn vừa hít hà, ngất ngây luôn!

- Cho ớt, sả, gừng, tỏi, hành tím, cắt lát rồi cho vào cối và giã nhuyễn, múc hỗn hợp ra tô. Nêm vào 4 muỗng nước mắm, 4 muỗng tương ớt chin su, vắt 3 quả chanh to lấy nước cốt, 1 muỗng ớt bột, 1 muỗng cafe bột ngọt, 6 muỗng đường, rồi trộn đều cho mọi thứ hoà quyện vào nhau, nêm nếm lại khẩu vị

Làm tôm:

- Rửa sạch tôm 2-3 lần, chia đôi phần đầu tôm lấy cục đen đen đó bỏ đi, thân tôm lột vỏ, chẻ dọc lấy chỉ. Đầu tôm trộn với 3 muỗng canh bột bắp rồi đem đi chiên vàng, sau đó vớt ra cho ráo dầu

- Vắt 2 trái chanh to, lấy nước cốt cho vào tô và ngâm tôm 3 phút để tôm tái hơn, thêm vào 2 muỗng mù tạt. Sau đó lấy tôm ra để riêng

Khâu hoàn thiện:

- Xếp ngay ngắn trải thẳng tôm ra xung quanh đĩa theo hình tròn, ở giữa xếp dưa leo hoặc xoài sợi, rồi cho phần đầu tôm chiên giòn lên trên phần dưa xoài. Rồi chan phần xốt thái lên xung quanh thân tôm.

- Cắt nhỏ ngò gai rắc lên trên cho thơm. Có thể ăn trực tiếp hoặc cuốn với cải xanh chấm thêm mù tạt tuỳ thích.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Huỳnh Thảo Hạnh