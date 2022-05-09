Bạch tuộc lắc cóc xanh - chua ngọt giòn giòn ăn bao đã!

Mua được bạch tuộc tươi giòn, trộn nước xốt bí kíp vào ăn siêu đã

Bạch tuộc trộn cóc non

Nguyên liệu:

1kg bạch tuộc

Gia vị: Nước mắm, đường, tiêu

Nước mắm, đường, tiêu 10 củ hành tím, ớt trái, ớt bột, ớt trái

Trái tắc

Củ gừng nhỏ

Cóc non

Cách làm:

- Bạch tuộc rửa sạch.

- Bắc bếp, cho chút gừng vào nồi nước, nước sôi luộc bạch tuộc tầm 5-7 phút và vớt ra bỏ vào thau nước đá lạnh cho giòn.

- Thái miếng vừa ăn

Phần nước xốt:

- Nấu nước mắm + đường sôi lên thì tắt bếp

- Thêm vào 1 muỗng ớt bột

- Ớt trái cắt nhỏ cho vào

- Hành tím làm sạch, cắt lát cho vào, 1 muỗng tiêu

- Tắc vắt lấy nước cho vào tầm 10 trái

- Trộn đều xốt để nguội.

- Gọt cóc và cho vào thau nước muối loãng vắt lát chanh có sẵn nước đá. Cắt đôi cóc

- Nước xốt nguội thì vớt cóc ra rổ chờ ráo sạch nước

- Trộn bạch tuộc với xốt cho thấm, thêm cóc vào trộn và để tầm 15 phút thì thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ngoc Nguyen

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