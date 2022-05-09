Bạch tuộc lắc cóc xanh - chua ngọt giòn giòn ăn bao đã!

Mua được bạch tuộc tươi giòn, trộn nước xốt bí kíp vào ăn siêu đã
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Bạch tuộc trộn cóc non
Nguyên liệu:
- 1kg bạch tuộc
- Gia vị: Nước mắm, đường, tiêu
- 10 củ hành tím, ớt trái, ớt bột, ớt trái
- Trái tắc
- Củ gừng nhỏ
- Cóc non
Cách làm:
- Bạch tuộc rửa sạch.
- Bắc bếp, cho chút gừng vào nồi nước, nước sôi luộc bạch tuộc tầm 5-7 phút và vớt ra bỏ vào thau nước đá lạnh cho giòn.
- Thái miếng vừa ăn
- Phần nước xốt:
- Nấu nước mắm + đường sôi lên thì tắt bếp
- Thêm vào 1 muỗng ớt bột
- Ớt trái cắt nhỏ cho vào
- Hành tím làm sạch, cắt lát cho vào, 1 muỗng tiêu
- Tắc vắt lấy nước cho vào tầm 10 trái
- Trộn đều xốt để nguội.
- Gọt cóc và cho vào thau nước muối loãng vắt lát chanh có sẵn nước đá. Cắt đôi cóc
- Nước xốt nguội thì vớt cóc ra rổ chờ ráo sạch nước
- Trộn bạch tuộc với xốt cho thấm, thêm cóc vào trộn và để tầm 15 phút thì thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Ngoc Nguyen