Bò bía mặn - Món ăn vặt quen thuộc của nhiều người Sài Gòn!

Làm cuốn bò bía chấm tương đậu ăn siêu đã, xế chiều buồn miệng làm món này siêu cuốn

BÒ BÍA MẶN Nguyên liệu: 4 cây lạp xưởng

4 quả trứng

Ruốc tôm

2 củ cà rốt

1/2 củ cải trắng

Rau cải các loại

Bánh tráng Nước chấm: 2 muỗng canh miso

2 muỗng canh bơ đậu phộng

400ml nước cốt dừa

2 muỗng canh đường

Phần nước xào cà rốt + củ cải

Tỏi ớt băm tuỳ thích Cách làm: - Lạp xưởng chiên giòn, sau đó cắt lát - Trứng đánh đều, sau đó chiên mỏng, chờ nguội và cắt thanh dài - Cà rốt + củ cải bào sợi, rửa sạch, xào và nêm nếm một ít gia vị - Làm ướt bánh tráng, xếp toping và cuốn chặt tay Làm nước chấm: Khuấy đều miso với nước, nêm gia vị và nấu sôi liu riu thì tắt bếp Chúc mọi người làm thành công! Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado Gỏi cá mai giòn tươi - Đặc sản tươi ngon khiến bạn không thể bỏ lỡ! Cá mai tươi rói, ăn vào giòn sần sật, chua nhẹ, mát lạnh. Đây chính là món ăn ngon xuất sắc lại giải nhiệt mùa hè! https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-bia-man-mon-an-vat-quen-thuoc-cua-nhieu-nguoi-sai-gon-466329.html Theo Meymey (t/h) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-bia-man-mon-an-vat-quen-thuoc-cua-nhieu-nguoi-sai-gon-466329.html