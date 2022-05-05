Bò bía mặn - Món ăn vặt quen thuộc của nhiều người Sài Gòn!

Món ngon mỗi ngày 05/05/2022 10:37

Làm cuốn bò bía chấm tương đậu ăn siêu đã, xế chiều buồn miệng làm món này siêu cuốn

BÒ BÍA MẶN

Bò bía mặn - Món ăn vặt quen thuộc của nhiều người Sài Gòn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 4 cây lạp xưởng
  • 4 quả trứng
  • Ruốc tôm
  • 2 củ cà rốt
  • 1/2 củ cải trắng
  • Rau cải các loại
  • Bánh tráng

Nước chấm:

  • 2 muỗng canh miso 
  • 2 muỗng canh bơ đậu phộng 
  • 400ml nước cốt dừa 
  • 2 muỗng canh đường 
  • Phần nước xào cà rốt + củ cải
  • Tỏi ớt băm tuỳ thích

Cách làm:

- Lạp xưởng chiên giòn, sau đó cắt lát

- Trứng đánh đều, sau đó chiên mỏng, chờ nguội và cắt thanh dài

Bò bía mặn - Món ăn vặt quen thuộc của nhiều người Sài Gòn! - Ảnh 2

- Cà rốt + củ cải bào sợi, rửa sạch, xào và nêm nếm một ít gia vị

- Làm ướt bánh tráng, xếp toping và cuốn chặt tay

Bò bía mặn - Món ăn vặt quen thuộc của nhiều người Sài Gòn! - Ảnh 3
  • Làm nước chấm:

Khuấy đều miso với nước, nêm gia vị và nấu sôi liu riu thì tắt bếp

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

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