Bò bía mặn - Món ăn vặt quen thuộc của nhiều người Sài Gòn!

Làm cuốn bò bía chấm tương đậu ăn siêu đã, xế chiều buồn miệng làm món này siêu cuốn
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BÒ BÍA MẶN
Nguyên liệu:
- 4 cây lạp xưởng
- 4 quả trứng
- Ruốc tôm
- 2 củ cà rốt
- 1/2 củ cải trắng
- Rau cải các loại
- Bánh tráng
Nước chấm:
- 2 muỗng canh miso
- 2 muỗng canh bơ đậu phộng
- 400ml nước cốt dừa
- 2 muỗng canh đường
- Phần nước xào cà rốt + củ cải
- Tỏi ớt băm tuỳ thích
Cách làm:
- Lạp xưởng chiên giòn, sau đó cắt lát
- Trứng đánh đều, sau đó chiên mỏng, chờ nguội và cắt thanh dài
- Cà rốt + củ cải bào sợi, rửa sạch, xào và nêm nếm một ít gia vị
- Làm ướt bánh tráng, xếp toping và cuốn chặt tay
- Làm nước chấm:
Khuấy đều miso với nước, nêm gia vị và nấu sôi liu riu thì tắt bếp
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado