Thịt heo xốt chua ngọt Hàn Quốc - Giòn giòn, quyện vị xốt chua chua ngọt ngọt!

Món ngon mỗi ngày 02/05/2022 17:00

Thịt heo chiên giòn không bị khô, hòa quyện vị xốt chua ngọt. Ăn liền mấy chén cơm

Thịt heo xốt chua ngọt 

Thịt heo xốt chua ngọt Hàn Quốc - Giòn giòn, quyện vị xốt chua chua ngọt ngọt! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 350gr thịt nạc heo
  • Bột khoai tây
  • 1 củ hành tây
  • 1 củ cà rốt
  • 2 tép tỏi
  • ½ cup thơm
  • Dầu ăn, muối, tiêu, nước

Xốt chua ngọt:

  • 3 muỗng canh đường
  • 1 muỗng canh giấm
  • 2 muỗng cafe nước mắm
  • 2 muỗng cafe nước tương
  • 1 muỗng canh dầu hào

Cách làm:

- Pha 1 cup bột khoai tây với 1 cup nước, chờ bột lắng xuống thì chắt phần nước đi

- Cắt thịt heo thành các sợi vừa ăn, ướp với nước cốt hành tỏi, chút muối tiêu cho vừa khẩu vị, 1 lòng trắng trứng và phần bột khoai tây. Trộn đều.

- Cắt rau củ thành các miếng mỏng vừa ăn

  •  Làm xốt chua ngọt:

- Xào hành tây, tỏi, dứa và cà rốt cho chín, cho 1 ½ cup nước cùng phần hỗn hợp chua ngọt. Đun sôi, tạo sánh bằng bột bắp pha nước

- Chiên ngập dầu thịt 2 lần để có độ giòn như ý 

- Cho ra đĩa, thêm xốt và thưởng thức

 

Thịt heo xốt chua ngọt Hàn Quốc - Giòn giòn, quyện vị xốt chua chua ngọt ngọt! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Tram Vu

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