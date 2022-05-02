Thịt heo xốt chua ngọt Hàn Quốc - Giòn giòn, quyện vị xốt chua chua ngọt ngọt!

Thịt heo chiên giòn không bị khô, hòa quyện vị xốt chua ngọt. Ăn liền mấy chén cơm
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Thịt heo xốt chua ngọt
Nguyên liệu:
- 350gr thịt nạc heo
- Bột khoai tây
- 1 củ hành tây
- 1 củ cà rốt
- 2 tép tỏi
- ½ cup thơm
- Dầu ăn, muối, tiêu, nước
Xốt chua ngọt:
- 3 muỗng canh đường
- 1 muỗng canh giấm
- 2 muỗng cafe nước mắm
- 2 muỗng cafe nước tương
- 1 muỗng canh dầu hào
Cách làm:
- Pha 1 cup bột khoai tây với 1 cup nước, chờ bột lắng xuống thì chắt phần nước đi
- Cắt thịt heo thành các sợi vừa ăn, ướp với nước cốt hành tỏi, chút muối tiêu cho vừa khẩu vị, 1 lòng trắng trứng và phần bột khoai tây. Trộn đều.
- Cắt rau củ thành các miếng mỏng vừa ăn
- Làm xốt chua ngọt:
- Xào hành tây, tỏi, dứa và cà rốt cho chín, cho 1 ½ cup nước cùng phần hỗn hợp chua ngọt. Đun sôi, tạo sánh bằng bột bắp pha nước
- Chiên ngập dầu thịt 2 lần để có độ giòn như ý
- Cho ra đĩa, thêm xốt và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Tram Vu