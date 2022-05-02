Thịt heo xốt chua ngọt Hàn Quốc - Giòn giòn, quyện vị xốt chua chua ngọt ngọt!

- Pha 1 cup bột khoai tây với 1 cup nước, chờ bột lắng xuống thì chắt phần nước đi

- Cắt thịt heo thành các sợi vừa ăn, ướp với nước cốt hành tỏi, chút muối tiêu cho vừa khẩu vị, 1 lòng trắng trứng và phần bột khoai tây. Trộn đều.

- Cắt rau củ thành các miếng mỏng vừa ăn

Làm xốt chua ngọt:

- Xào hành tây, tỏi, dứa và cà rốt cho chín, cho 1 ½ cup nước cùng phần hỗn hợp chua ngọt. Đun sôi, tạo sánh bằng bột bắp pha nước

- Chiên ngập dầu thịt 2 lần để có độ giòn như ý

- Cho ra đĩa, thêm xốt và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tram Vu