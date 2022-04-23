Gà xốt đậu Hàn Quốc phiên bản nhà làm - Chất lượng miễn bàn!

Gà rán giòn tan, phủ đều lớp xốt ngọt ngọt cay cay siêu đã

GÀ XỐT ĐẬU HÀN QUỐC

Nguyên liệu:

3-4 cái cánh gà

Gia vị xốt: tương ớt Gochujang, tương cà, mật ong, đường nâu hàn quốc, nước tương đậu nành, tỏi.

tương ớt Gochujang, tương cà, mật ong, đường nâu hàn quốc, nước tương đậu nành, tỏi. Bột chiên giòn

Cách làm:

- Ướp gà với 1/2 muỗng muối, trong 15 phút

- Chia bột làm 2 phần, 1 phần cho nước để làm phần bột nước sệt sệt. 1 phần còn lại để bột khô lăn gà.

- Cho gà vào bột ướt rồi lăn qua bột khô chiên ngập dầu ở lửa nhỏ với 2 lần chiên

Phần xốt:

- Cho dầu ăn vào chảo phi thơm tỏi băm, thêm 4 muỗng tương ớt, 4 muỗng tương cà, 2 muỗng mật ong, 1 muỗng đường nâu, 3 muỗng nước tương và thêm 1/2 bát nước vào đun tới khi nước xốt sệt lại thì tắt bếp, rưới xốt và áo đều

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thu Uyên

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ga-xot-dau-han-quoc-phien-ban-nha-lam-chat-luong-mien-ban-463943.html