Gà xốt đậu Hàn Quốc phiên bản nhà làm - Chất lượng miễn bàn!

Món ngon mỗi ngày 23/04/2022 08:48

Gà rán giòn tan, phủ đều lớp xốt ngọt ngọt cay cay siêu đã

GÀ XỐT ĐẬU HÀN QUỐC

Gà xốt đậu Hàn Quốc phiên bản nhà làm - Chất lượng miễn bàn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 3-4 cái cánh gà
  • Gia vị xốt: tương ớt Gochujang, tương cà, mật ong, đường nâu hàn quốc, nước tương đậu nành, tỏi.
  • Bột chiên giòn
Gà xốt đậu Hàn Quốc phiên bản nhà làm - Chất lượng miễn bàn! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Ướp gà với 1/2 muỗng muối, trong 15 phút

- Chia bột làm 2 phần, 1 phần cho nước để làm phần bột nước sệt sệt. 1 phần còn lại để bột khô lăn gà.

 

Gà xốt đậu Hàn Quốc phiên bản nhà làm - Chất lượng miễn bàn! - Ảnh 3

 

- Cho gà vào bột ướt rồi lăn qua bột khô chiên ngập dầu ở lửa nhỏ với 2 lần chiên

  • Phần xốt: 

- Cho dầu ăn vào chảo phi thơm tỏi băm, thêm 4 muỗng tương ớt, 4 muỗng tương cà, 2 muỗng mật ong, 1 muỗng đường nâu, 3 muỗng nước tương và thêm 1/2 bát nước vào đun tới khi nước xốt sệt lại thì tắt bếp, rưới xốt và áo đều

 

Gà xốt đậu Hàn Quốc phiên bản nhà làm - Chất lượng miễn bàn! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Thu Uyên

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