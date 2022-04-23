Gà xốt đậu Hàn Quốc phiên bản nhà làm - Chất lượng miễn bàn!

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GÀ XỐT ĐẬU HÀN QUỐC
Nguyên liệu:
- 3-4 cái cánh gà
- Gia vị xốt: tương ớt Gochujang, tương cà, mật ong, đường nâu hàn quốc, nước tương đậu nành, tỏi.
- Bột chiên giòn
Cách làm:
- Ướp gà với 1/2 muỗng muối, trong 15 phút
- Chia bột làm 2 phần, 1 phần cho nước để làm phần bột nước sệt sệt. 1 phần còn lại để bột khô lăn gà.
- Cho gà vào bột ướt rồi lăn qua bột khô chiên ngập dầu ở lửa nhỏ với 2 lần chiên
- Phần xốt:
- Cho dầu ăn vào chảo phi thơm tỏi băm, thêm 4 muỗng tương ớt, 4 muỗng tương cà, 2 muỗng mật ong, 1 muỗng đường nâu, 3 muỗng nước tương và thêm 1/2 bát nước vào đun tới khi nước xốt sệt lại thì tắt bếp, rưới xốt và áo đều
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thu Uyên