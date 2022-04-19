Giò heo chiên giòn cuốn rau sống - Chấm nước chấm gia truyền, giòn rụm, ăn ngất ngây!

Món ngon mỗi ngày 19/04/2022 10:15

Giò heo làm kĩ, chiên giòn rụm, ăn kèm với nước chấm siêu đỉnh tạo nên hương vị hoàn hảo đến lạ.

Giò heo chiên giòn

Giò heo chiên giòn cuốn rau sống - Chấm nước chấm gia truyền, giòn rụm, ăn ngất ngây! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 cái giò heo
  • Kim chi
  • Chanh, tỏi, ớt
  • Gia vị: đường, nước tương, hạt nêm, tương ớt, dầu hào…
  • Ngò rí

Cách làm:

  • Làm sạch giò heo:

- Kiểm tra kĩ phần da heo. Rửa thật kỹ với nước muối và gừng.

  • Rút xương heo:

- Dùng một con dao nhọn, đưa con dao vào để tách phần thịt và phần xương

- Khi tách, thái thật nhẹ nhàng, chầm chậm và xoay tròn quanh khúc xương.

- Làm đến khi nào đến khớp xương cuối cùng thì ngừng

- Sau khi rút xương xong, rửa lại giò heo và để ráo nước.

  • Ướp giò heo:

- Pha hỗn hợp ướp gồm: Tỏi băm, hành tím băm, ngò rí băm, 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước tương, ½ muỗng canh hạt nêm, ½ muỗng muối, 1 muỗng ngũ vị hương.

- Ướp và xoa bóp giò heo từ bên trong ra bên ngoài. 

- Ướp trong vòng 20 phút.

  •  Luộc/hấp giò heo:

- Dùng giấy bạc cuốn chặt giò heo lại.

- Đem luộc/ hấp với lửa vừa trong vòng 40 phút.

- Sau khi luộc/hấp xong, cho giò heo vào thau nước đá lạnh.

- Sau đó, dùng tăm đâm xung quanh vùng da của heo.

- Tiếp tục dùng một lát chanh xoa đều xung quanh cái giò heo.

- Chờ cho giò heo ráo nước thì đem đi chiên

  • Chiên giò heo:

- Đun một nồi dầu, lượng dầu ngang ½ cái giò heo.

- Đến khi sôi, hạ lửa vừa và cho giò heo vào chiên.

- Khi chiên thì thường xuyên dùng vá múc dầu tưới lên phần không ngập dầu để da giòn đều và bung lên.

- Vừa chiên, vừa canh trở đều giò heo đến khi giò heo chín đều.

 

Giò heo chiên giòn cuốn rau sống - Chấm nước chấm gia truyền, giòn rụm, ăn ngất ngây! - Ảnh 2

  • Làm nước chấm:

- Pha hỗn hợp: 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh dầu hào, 4 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh sa tế.

- Phi tỏi thơm và cho hỗn hợp trên đun đến khi sôi và sệt lại một chút thì tắt bếp.

  • Trình bày ra đĩa và thưởng thức

Giò heo chiên giòn cuốn rau sống - Chấm nước chấm gia truyền, giòn rụm, ăn ngất ngây! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Đặng Tài Giỏi

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