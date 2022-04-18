Xốt phô mai - dầu trứng béo ngậy khiến ai mê bông lan trứng muối phải lưu công thức gấp thôi!

Làm xốt dầu trứng đơn giản, béo ngậy cho những chiếc bánh bông lan mềm xốt tự làm siêu thơm ngon

Xốt dầu trứng và xốt phô-mai ngon BẤT BẠI

Nguyên liệu:

1 lòng đỏ

15gr đường

1/2 muỗng cafe nước cốt chanh

1 xíu muối

80ml dầu ăn

Cách làm:



- Cho tất cả nguyên liệu trừ dầu ăn vào bát khuấy đều, sau đó đặt bát lên nồi nước nóng, khuấy trứng liên tục trong khoảng 1 phút để tiệt trùng.

- Dùng ngón tay kiểm tra, khi thấy trứng bắt đầu ấm nóng thì lập tức bỏ bát ra.

- Cho từng muỗng dầu ăn vào khuấy đều

- Cho dầu đến khi xốt đạt độ đặc như mong muốn.

Xốt phô mai:

Nguyên liệu:

1 lòng đỏ

100ml sữa tươi không đường

30gr đường

10gr bột bắp

100gr cream cheese

Cách làm:



- Trộn đều lòng đỏ, đường và bột ngô, sau đó đun ấm sữa tươi rồi đổ vào khuấy đều.

- Cho hỗn hợp vào nồi đun nhỏ lửa, khuấy đều đến khi hỗn hợp sánh mịn lại, sau đó đổ ra bát, bọc kín lại và để nguội.

- Tán nhuyễn cream cheese sau đó trộn đều với kem trứng ban đầu.

- Sử dụng máy đánh trứng đánh cho nhuyễn hỗn hợp.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb KEm BoNg

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