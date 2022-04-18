Xốt phô mai - dầu trứng béo ngậy khiến ai mê bông lan trứng muối phải lưu công thức gấp thôi!

Món ngon mỗi ngày 18/04/2022 10:13

Làm xốt dầu trứng đơn giản, béo ngậy cho những chiếc bánh bông lan mềm xốt tự làm siêu thơm ngon

Xốt dầu trứng và xốt phô-mai ngon BẤT BẠI

Xốt phô mai - dầu trứng béo ngậy khiến ai mê bông lan trứng muối phải lưu công thức gấp thôi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 lòng đỏ
  • 15gr đường
  • 1/2 muỗng cafe nước cốt chanh
  • 1 xíu muối
  • 80ml dầu ăn

Cách làm:

- Cho tất cả nguyên liệu trừ dầu ăn vào bát khuấy đều, sau đó đặt bát lên nồi nước nóng, khuấy trứng liên tục trong khoảng 1 phút để tiệt trùng.

- Dùng ngón tay kiểm tra, khi thấy trứng bắt đầu ấm nóng thì lập tức bỏ bát ra.

- Cho từng muỗng dầu ăn vào khuấy đều

- Cho dầu đến khi xốt đạt độ đặc như mong muốn.

 

Xốt phô mai - dầu trứng béo ngậy khiến ai mê bông lan trứng muối phải lưu công thức gấp thôi! - Ảnh 2

  • Xốt phô mai:

Nguyên liệu:

  • 1 lòng đỏ
  • 100ml sữa tươi không đường
  • 30gr đường
  • 10gr bột bắp
  • 100gr cream cheese

Cách làm:

- Trộn đều lòng đỏ, đường và bột ngô, sau đó đun ấm sữa tươi rồi đổ vào khuấy đều.

- Cho hỗn hợp vào nồi đun nhỏ lửa, khuấy đều đến khi hỗn hợp sánh mịn lại, sau đó đổ ra bát, bọc kín lại và để nguội.

- Tán nhuyễn cream cheese sau đó trộn đều với kem trứng ban đầu. 

- Sử dụng máy đánh trứng đánh cho nhuyễn hỗn hợp.

 

Xốt phô mai - dầu trứng béo ngậy khiến ai mê bông lan trứng muối phải lưu công thức gấp thôi! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công! 

 

Nguồn: Fb KEm BoNg

 

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