Su kem que béo mịn, giòn xốp - Nhâm nhi ăn vặt chuẩn bài!

Món ngon mỗi ngày 15/04/2022 11:19

Làm bánh su kem đơn giản, ngọt ngọt, béo béo, mát lạnh. Ăn thích mê

BÁNH SU KEM QUE 

Su kem que béo mịn, giòn xốp - Nhâm nhi ăn vặt chuẩn bài! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 75ml nước lọc
  • 75ml sữa tươi không đường
  • 60gr bơ lạt
  • 5gr đường trắng
  • 1gr muối
  • 80gr bột mì đa dụng
  • 110-30gr trứng gà
Su kem que béo mịn, giòn xốp - Nhâm nhi ăn vặt chuẩn bài! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Cho sữa tươi, nước, bơ lạt, đường và muối vào nồi. Cho nồi lên bếp đun cho bơ tan, hỗn hợp vừa sôi thì nhấc xuống.

- Thêm bột mì vào, dùng phới dẹt trộn đều cho hỗn hợp mịn mượt và không còn bột khô nữa là được. Bắc nồi trở lại bếp, mở lửa nhỏ và tán bột vào đáy nồi cũng như thành nồi thêm 1 phút nữa cho bay hết hơi nước thì nhấc xuống.

- Thêm từ từ trứng gà đánh tan vào bột, mỗi lần thêm thì trộn đều cho mịn mượt trước khi cho phần trứng tiếp theo. Trộn đến khi thấy bột mịn dẻo, vẫn đặc chứ không chảy loãng, kéo phới dẹt lên thấy bột chảy xuống tạo thành hình tam giác nhọn là được.

- Cho bột vào túi tam giác, bắt bánh ra khay nướng và đem nướng ở 170 độ trong 20 phút, sau đó giảm xuống 150 độ và nướng thêm 15 phút nữa.

 

Su kem que béo mịn, giòn xốp - Nhâm nhi ăn vặt chuẩn bài! - Ảnh 3

 

- Bánh sau khi nướng để nguội, có thể bảo quản trong ngăn mát/ ngăn đông, khi ăn sấy lại ở 150 độ đến khi ấm nóng, để bánh nguội rồi bơm kem vào như bình thường.

 

Su kem que béo mịn, giòn xốp - Nhâm nhi ăn vặt chuẩn bài! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tara Nu

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