Bánh quy đường - Món bánh vừa ngon miệng, đẹp mắt ai nhìn cũng mê mẩn

Món ngon mỗi ngày 13/04/2022 16:15

Làm bánh quy với cách trang trí đơn giản, nguyên liệu dễ kiếm

ICING COOKIES

Bánh quy đường - Món bánh vừa ngon miệng, đẹp mắt ai nhìn cũng mê mẩn - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 200gr đường xay
  • 40gr lòng trắng trứng tươi 
  • 3-5 giọt chanh
  • Vanilla

Cách làm:

- Cho tất cả nguyên liệu vào âu, đánh bằng máy đáng tốc độ cao nhất đến khi lòng trắng bông cứng, tạo chóp nhọn, đứng.

- Sau khi đánh đạt icing, lấy ra từng chút để pha với nước nếu muốn loãng hơn, icing vẽ nền sẽ pha loãng, icing vẽ các chi tiết nhỏ sẽ pha đặc hơn.

 

Bánh quy đường - Món bánh vừa ngon miệng, đẹp mắt ai nhìn cũng mê mẩn - Ảnh 2

 

- Sau khi vẽ xong sấy nhiệt 60-80 độ đến khi các chi tiết khô và cứng lại hoàn toàn.

 

Bánh quy đường - Món bánh vừa ngon miệng, đẹp mắt ai nhìn cũng mê mẩn - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công! 

 

Nguồn: Fb Lê Thanh Thúy

Từ khóa:   các món ăn vặt bánh quy bánh ngọt

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