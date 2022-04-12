Bông lan healthy cho người kiêng ngọt? Thử ngay công thức bánh bông lan cam này thôi!

Món ngon mỗi ngày 12/04/2022 20:53

Bông lan mềm xốp, ngọt nhẹ và siêu thơm vị mứt cam

 BÁNH BÔNG LAN CAM ít đường

Bông lan healthy cho người kiêng ngọt? Thử ngay công thức bánh bông lan cam này thôi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

 

  • 3 quả trứng gà

  • 2-3 trái cam + ít vỏ cam bào

  • 2 muỗng canh đường

  • 50gr bột mì đa dụng/ bột mì số 8 

  • 30ml dầu ăn

  • ¼ muỗng cafe chanh/ giấm

    • Cách làm:

    - Tách lòng trắng trứng khỏi lòng đỏ trứng. Cho bột mì, nước cam, dầu ăn vào bát đựng lòng đỏ trứng. Trộn cho đến khi mịn và không còn lợn cợn.

    - Đánh lòng trắng trứng ở mức trung bình - thấp. Khi lòng trắng trứng đã nổi bọt thì cho đường vào dần dần trong 3 lần. 

    - Thêm một phần lòng trắng trứng đánh bông vào hỗn hợp lòng đỏ và trộn đều.

    - Sau đó, cho hỗn hợp lòng đỏ này vào phần lòng trắng trứng đã đánh bông còn lại, và nhẹ nhàng gấp bột cho đến khi hoà quyện vào nhau.

    - Đổ bột bánh vào khuôn bánh đã lót sẵn. Gõ nhẹ 5-7 lần để loại bỏ bọt khí lớn.

    - Nướng cách thuỷ: Đổ nước nóng vào một khay nướng lớn. Làm nóng lò ở nhiệt độ 150 độ C. Đặt bánh ở rãnh giữa lò. Dùng một khay nướng/ giấy bạc để che mặt bánh.

    - Nướng bánh ở 150 độ c trong 60 phút. Hé cửa lò mở trong 5 phút. Sau đó lấy khay ra và để bánh nghỉ thêm 5-10 phút.

     

    Bông lan healthy cho người kiêng ngọt? Thử ngay công thức bánh bông lan cam này thôi! - Ảnh 2

    - Trang trí và ăn kèm với whipping cream nếu thích

    Bông lan healthy cho người kiêng ngọt? Thử ngay công thức bánh bông lan cam này thôi! - Ảnh 3

    Chúc mọi người làm thành công!

     

     

    Nguồn: Fb Ngoc Nguyen

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