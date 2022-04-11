Xôi đậu đen nước cốt dừa thơm phưng phức!

Nấu chõ xôi đậu đen bùi béo, ăn vào nhớ vị tuổi thơ

XÔI ĐẬU ĐEN

Nguyên liệu:

Nếp

Đậu đen xanh lòng

Nước cốt dừa

Dừa bào sợi

Đậu phộng, mè, muối, đường

Baking soda

Dầu mè

Cách làm:

- Đậu đen ngâm qua đêm, sau đó đem luộc với 1/4 muỗng cafe baking soda và muối. Đến khi đậu vừa chín tới tắt bếp để nguội.

- Dùng nước luộc đậu ngâm với nếp trong vòng 3-4 tiếng.

- Sau đó xả nếp ra rổ cho ráo nước và trộn đều với đậu đen, 1/2 muỗng cafe muối và dầu ăn để xôi đậm đà, bóng hơn

- Cho hỗn hợp nếp và đậu vào xửng, cho vào nồi áp suất. Chọn chế độ Hấp, áp suất cao trong 20 phút. Khi nồi nấu xong, xả van nhanh.

- Dùng đũa xới nhẹ tay cho xôi tơi lên, rưới nước cốt dừa vào, trộn đều để nước cốt dừa ngấm vào xôi.

- Tiếp tục đóng nắp, chọn chế độ hấp, áp suất cao trong 15 phút

- Thành phẩm xôi mềm dẻo, thơm ngon, màu xôi đẹp, hạt đậu và nếp không bị nát. Trộn đều xôi với dừa bào sợi, và ăn cùng đậu phộng đường muối mè.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đan Vy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xoi-dau-den-nuoc-cot-dua-thom-phung-phuc-461518.html