Chè Thái ít ngọt, béo ngậy mát lạnh - Ăn vặt tại nhà siêu đỉnh!

Làm chè Thái với nguyên liệu đơn giản, dễ làm dễ ăn
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CHÈ THÁI
Nguyên liệu:
- Sầu riêng
- Mít
- Nhãn
- 50gr trân châu mini
- 100gr bột khoai
- 5gr rau câu giòn + 300ml nước
- Bột năng
- Kem sữa
- Sữa tươi không đường
- Nước đường phèn
Cách làm:
- Sầu riêng tách hột, dằm với 100ml sữa tươi không đường
- Mít cắt sợi vừa ăn
- Nhãn lột vỏ, tách hạt
- Ngâm trân châu mini với nước thanh long đỏ, áo bột năng, rây bột lại rồi đem luộc 3-5 phút và vớt ra ngâm với 1 muỗng canh đường để không bị dính cục.
- Dùng 100ml bột năng nhồi với nước sôi rồi cán mỏng cắt sợi rồi đem luộc khoảng 4-5 phút sau đó ngâm qua nước đá lạnh để dai hơn.
- Dùng 5gr rau câu giòn nấu với 300ml nước, 1 muỗng canh đường rồi nấu chín đổ khuôn để tủ mát chờ đặc lại rồi đem cắt khúc vừa ăn.
- Trình bày:
- Cho 1 múi mít vào, thêm vào thạch rau câu, bột khoai, 5 trái nhãn, 1 muỗng canh trân châu mini và 20ml nước đường phèn, 20ml sữa tươi không đường, 30ml kem sữa whipping, cho đá viên và cuối cùng là cho sầu riêng 1-2 muỗng lên trên mặt.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Trường Thọ