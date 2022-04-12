Chè Thái ít ngọt, béo ngậy mát lạnh - Ăn vặt tại nhà siêu đỉnh!

Món ngon mỗi ngày 12/04/2022 20:50

Làm chè Thái với nguyên liệu đơn giản, dễ làm dễ ăn

CHÈ THÁI

Chè Thái ít ngọt, béo ngậy mát lạnh - Ăn vặt tại nhà siêu đỉnh! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Sầu riêng
  • Mít
  • Nhãn
  • 50gr trân châu mini
  • 100gr bột khoai
  • 5gr rau câu giòn + 300ml nước
  • Bột năng
  • Kem sữa
  • Sữa tươi không đường
  • Nước đường phèn
Chè Thái ít ngọt, béo ngậy mát lạnh - Ăn vặt tại nhà siêu đỉnh! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Sầu riêng tách hột, dằm với 100ml sữa tươi không đường

 

Chè Thái ít ngọt, béo ngậy mát lạnh - Ăn vặt tại nhà siêu đỉnh! - Ảnh 3

 

- Mít cắt sợi vừa ăn

- Nhãn lột vỏ, tách hạt

- Ngâm trân châu mini với nước thanh long đỏ, áo bột năng, rây bột lại rồi đem luộc 3-5 phút và vớt ra ngâm với 1 muỗng canh đường để không bị dính cục.

- Dùng 100ml bột năng nhồi với nước sôi rồi cán mỏng cắt sợi rồi đem luộc khoảng 4-5 phút sau đó ngâm qua nước đá lạnh để dai hơn.

 

Chè Thái ít ngọt, béo ngậy mát lạnh - Ăn vặt tại nhà siêu đỉnh! - Ảnh 4

 

- Dùng 5gr rau câu giòn nấu với 300ml nước, 1 muỗng canh đường rồi nấu chín đổ khuôn để tủ mát chờ đặc lại rồi đem cắt khúc vừa ăn.

  • Trình bày:

- Cho 1 múi mít vào, thêm vào thạch rau câu, bột khoai, 5 trái nhãn, 1 muỗng canh trân châu mini và 20ml nước đường phèn, 20ml sữa tươi không đường, 30ml kem sữa whipping, cho đá viên và cuối cùng là cho sầu riêng 1-2 muỗng lên trên mặt.

  

Chè Thái ít ngọt, béo ngậy mát lạnh - Ăn vặt tại nhà siêu đỉnh! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Trường Thọ

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