Gyoza hoành thánh giòn rụm - Làm món ăn ngon cho gia đình dịp Lễ sắp tới gần!

Món ngon mỗi ngày 09/04/2022 13:19

Hoành thánh thịt xay siêu ngon, giòn rụm, chấm với nước tương ớt cay cay thích mê

HOÀNH THÁNH GYOZA KIỂU NHẬT

Gyoza hoành thánh giòn rụm - Làm món ăn ngon cho gia đình dịp Lễ sắp tới gần! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 0.5kg thịt nạc vai xay 
  • 1/2 muỗng cafe tiêu
  • 2 muỗng cafe đường
  • 2 muỗng cafe muối
  • 5 muỗng cafe nước tương
  • 3 muỗng cafe dầu mè
  • 1 muỗng cafe rượu trắng
  • Gừng 
  • 6 tép tỏi 
  • 1/4 cây bắp cải
  • 100gr hẹ
  • 1/2 củ hành tây

Cách làm:

- Bắp cải thái hạt lựu, trộn với 1-2 muỗng muối hột, để 5-10 phút rồi vắt khô nước.

- Trộn thịt xay với các nguyên liệu băm nhỏ cho đều

 

Gyoza hoành thánh giòn rụm - Làm món ăn ngon cho gia đình dịp Lễ sắp tới gần! - Ảnh 2

 

 

- Gói hoành thánh với 1 ít nhân vừa đủ, thoa 1 ít nước để kết dính các mép vỏ hoành thánh

 

Gyoza hoành thánh giòn rụm - Làm món ăn ngon cho gia đình dịp Lễ sắp tới gần! - Ảnh 3

 

- Bật chảo nóng, láng qua với dầu ăn, cho viên hoành thánh vào chảo 

- Pha hỗn hợp gồm 220ml nước + 7gr bột mì + 5ml dầu ăn. Đổ vào cho vừa đủ phủ kín mặt chảo.

- Đậy nắp lại, hơi nước bốc lên sẽ làm chín hoành thánh. Khi hoành thánh đã chín, đợi thêm một lúc là lớp nước bột dưới đáy khô, giòn, cứng lại.

 

Gyoza hoành thánh giòn rụm - Làm món ăn ngon cho gia đình dịp Lễ sắp tới gần! - Ảnh 4

 

- Cho hoành thánh ra đĩa và thưởng thức

 

Gyoza hoành thánh giòn rụm - Làm món ăn ngon cho gia đình dịp Lễ sắp tới gần! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Vu Anh Le

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