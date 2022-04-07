Gà rô ti ăn cùng xôi dẻo - Vừa ngon vừa dễ 'nghiền'!

Món ngon mỗi ngày 07/04/2022 18:55

Làm gà rô ti ướp đậm đà, ăn cùng cơm siêu ngon.

GÀ + MỀ GÀ RÔ TI

Gà rô ti ăn cùng xôi dẻo - Vừa ngon vừa dễ 'nghiền'! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 con gà 
  • 10 bộ mề gà
  • 1 trái dừa
  • 10 tép tỏi, 5 củ hành tím, 3 trái ớt tách hạt băm nhuyễn

Gia vị ướp:

  • 2 muỗng cafe hạt nêm
  • 1.5 muỗng cafe ngũ vị hương
  • 3 muỗng cafe đường nâu/ đường cát
  • 1 muỗng cafe bột tỏi
  • 2 muỗng cafe tiêu xay
  • 1 muỗng cafe muối
  • 2 muỗng canh nước tương
  • 1 muỗng canh nước mắm
Gà rô ti ăn cùng xôi dẻo - Vừa ngon vừa dễ 'nghiền'! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Chặt gà theo miếng vuông vừa ăn, rửa sạch với nước + 2 muỗng canh muối + 1 củ gừng đập dập để khử mùi tanh gà. Để ráo.

- Mề gà bóc tách lớp mỡ thừa còn dính trên mề, chà xát với muối, rửa sạch, cắt miếng vừa ăn.

- Ướp riêng gà, mề gà theo gia vị, cho thêm 1/2 phần hành tỏi băm vào 1 miếng khăn mỏng vắt lấy nước. Để yên trong 15phut.

- Nướng sơ gà bằng nồi chiên không dầu với 180 độ trong 10 phút mỗi mặt, sau đó lật mặt.

 

Gà rô ti ăn cùng xôi dẻo - Vừa ngon vừa dễ 'nghiền'! - Ảnh 3

 

- Nướng tiếp mề gà ở nhiệt đồ 180 độ trong 5 phút.

- Dùng chảo sâu lòng, phi thơm dầu với hành tỏi ớt băm nhuyễn. Xếp gà + mề gà vào. Đổ phần nước ướp ban nãy còn dư vào chảo. Nấu cho nước ướp thấm hết vào gà. 

- Cho 1,5 bát nước dừa, 2 muỗng canh nước, 3 muỗng canh đường nâu, 1 muỗng canh nước tương vào chảo gà để khìa gà. Khi thấy gà xâm xấp nước rồi thì cho thêm 2 muỗng canh nước thắng màu caramel vào khìa tiếp cho đẹp. Nấu đến khi thấy nước xốt sệt sệt lại thì rắc tiêu và cho ra đĩa thưởng thức.

 

Gà rô ti ăn cùng xôi dẻo - Vừa ngon vừa dễ 'nghiền'! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Đào Lan Phương

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