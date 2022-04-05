Làm dĩa xôi gà xé trứng cút chiên chất lượng đầy ắp!

Xôi gà xé mặn vừa đủ, thêm trứng cút béo ngậy. Một buổi sáng đầy đủ dinh dưỡng là đây chứ đâu!

XÔI GÀ TA XÉ - TRỨNG CÚT CHIÊN

Nguyên liệu:

800gr gạo nếp cái hoa vàng

200gr đậu xanh cà

300gr ức gà

Trứng cút

100ml nước cốt dừa

50gr hành tím

Gia vị: Nước tương, bột nêm, bột ngọt, tiêu, dầu ăn

Cách làm:



- Gạo nếp + đậu xanh vo sạch để ráo xíu +1/3 muỗng cafe muối trộn đều, sau đó đổ vào chảo không dính + nước cốt dừa + nước loc cho ngập mặt nếp nửa đốt ngón tay, bắc chảo lên bếp xào lửa vừa khi gần cạn giảm nhỏ lửa xào cho đến cạn tắt bếp

- Đổ vào nồi hấp (chõ) non 1/2 nồi, nước đun sôi thì đổ nếp mới xào vào hấp độ 15-20 phút thì mở nắp nhanh tay đảo đều. Đậy nắp, hấp thêm 15-20 phút thì kiểm tra rồi tắt bếp

- Dỡ xôi ra đĩa nếu thích để nguyên liệu lên mặt/ ra thau nếu muốn trộn đều nguyên liệu

- Hành khô tím bóc vỏ rửa sạch, thái mỏng phi vàng

- Chiên trứng cút cho vàng giòn

- Ức gà rửa với chút giấm + muối cho sạch để ráo ướp chút bột nêm, tiêu, chút bột ngọt, chút đường, chút nước tương, chút hành tỏi băm, ướp khoảng 15 phút.

- Cho chảo lên bếp, thêm ít dầu ăn và chờ chảo nóng, cho thịt đã ướp vào trở đều hai mặt cho chín và vừa cạn nước thì tắt bếp, chờ nguội thì xé bằng tay

- Xé xong thì cho muỗng cafe dầu hành + cho thịt gà đã xé vào đảo lửa nhỏ cho đến khi thịt vừa săn lại là được

- Trình bày ra đĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!



Nguồn: Fb Lan Vũ

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-dia-xoi-ga-xe-trung-cut-chien-chat-luong-day-ap-460324.html