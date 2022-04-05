Cà ri gà béo thơm - Chấm bánh mì siêu hợp, 'chén' liền mấy tô!

Cà ri gà nhanh gọn, làm ăn tại nhà ai cũng mê mẩn

CÀ RI GÀ BÁNH MÌ

Nguyên liệu:

1/2 con gà

Sả băm, sả cây đập dập

Hạt điều

Khoai lang, cà rốt, khoai tây, hành tây

Hành băm, tỏi băm

Rau thơm

Nước cốt dừa/ sữa tươi không đường

Bột cà ri

Cách làm:



- Bắt chảo dầu, đảo sơ khoai lang, cà rốt, khoai tây cho vàng

- Tiếp tục xào sả ớt thơm thơm rồi ướp vào trong nồi gà đã chặt sẵn. Trộn đều.

- Bắt nồi lửa riu riu, cho ít tỏi băm vào phi cho thơm, rồi trút phần gà ở trên vào đảo.

- Nêm nếm với 3 muỗng đường phèn + 2 muỗng muối + 2 muỗng hạt nêm + dầu điều + bột nghệ + bột cà ri. Thêm bột năng pha nước nếu thích

- Tiếp tục cho thêm sữa tươi không đường/ nước cốt dừa. Nêm nếm lại cho vừa khẩu vị, thêm nước nếu thích

- Cho ra tô và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trần Nguyễn Quỳnh My

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-ri-ga-beo-thom-cham-banh-mi-sieu-hop-chen-lien-may-to-460284.html