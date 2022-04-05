Cà ri gà béo thơm - Chấm bánh mì siêu hợp, 'chén' liền mấy tô!

Món ngon mỗi ngày 05/04/2022 07:49

Cà ri gà nhanh gọn, làm ăn tại nhà ai cũng mê mẩn

CÀ RI GÀ BÁNH MÌ

Cà ri gà béo thơm - Chấm bánh mì siêu hợp, 'chén' liền mấy tô! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1/2 con gà
  • Sả băm, sả cây đập dập
  • Hạt điều
  • Khoai lang, cà rốt, khoai tây, hành tây
  • Hành băm, tỏi băm
  • Rau thơm
  • Nước cốt dừa/ sữa tươi không đường

Bột cà ri

Cách làm:

- Bắt chảo dầu, đảo sơ khoai lang, cà rốt, khoai tây cho vàng

- Tiếp tục xào sả ớt thơm thơm rồi ướp vào trong nồi gà đã chặt sẵn. Trộn đều.

- Bắt nồi lửa riu riu, cho ít tỏi băm vào phi cho thơm, rồi trút phần gà ở trên vào đảo.

- Nêm nếm với 3 muỗng đường phèn + 2 muỗng muối + 2 muỗng hạt nêm + dầu điều + bột nghệ + bột cà ri. Thêm bột năng pha nước nếu thích

- Tiếp tục cho thêm sữa tươi không đường/ nước cốt dừa. Nêm nếm lại cho vừa khẩu vị, thêm nước nếu thích

 

Cà ri gà béo thơm - Chấm bánh mì siêu hợp, 'chén' liền mấy tô! - Ảnh 2

 

- Cho ra tô và thưởng thức

 

 

Cà ri gà béo thơm - Chấm bánh mì siêu hợp, 'chén' liền mấy tô! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!  

 

Nguồn: Fb Trần Nguyễn Quỳnh My

Cá mú chưng cuốn bánh tráng thơm ngon, lạ miệng, đảm cảo cả nhà thích mê

Cá mú chưng cuốn bánh tráng thơm ngon, lạ miệng, đảm cảo cả nhà thích mê

Cá hấp thơm mềm, rưới nước xốt, cuốn bánh tráng ăn siêu đã miệng

Xem thêm
Từ khóa:   Những món ăn ngon cách nấu cà ri gà cách nấu cà ri gà đơn giản

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ