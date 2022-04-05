Cà ri gà béo thơm - Chấm bánh mì siêu hợp, 'chén' liền mấy tô!

Cà ri gà nhanh gọn, làm ăn tại nhà ai cũng mê mẩn
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CÀ RI GÀ BÁNH MÌ
Nguyên liệu:
- 1/2 con gà
- Sả băm, sả cây đập dập
- Hạt điều
- Khoai lang, cà rốt, khoai tây, hành tây
- Hành băm, tỏi băm
- Rau thơm
- Nước cốt dừa/ sữa tươi không đường
Bột cà ri
Cách làm:
- Bắt chảo dầu, đảo sơ khoai lang, cà rốt, khoai tây cho vàng
- Tiếp tục xào sả ớt thơm thơm rồi ướp vào trong nồi gà đã chặt sẵn. Trộn đều.
- Bắt nồi lửa riu riu, cho ít tỏi băm vào phi cho thơm, rồi trút phần gà ở trên vào đảo.
- Nêm nếm với 3 muỗng đường phèn + 2 muỗng muối + 2 muỗng hạt nêm + dầu điều + bột nghệ + bột cà ri. Thêm bột năng pha nước nếu thích
- Tiếp tục cho thêm sữa tươi không đường/ nước cốt dừa. Nêm nếm lại cho vừa khẩu vị, thêm nước nếu thích
- Cho ra tô và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Trần Nguyễn Quỳnh My