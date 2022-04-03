Cuối tuần làm món bắp bò ngâm mắm nhâm nhi với gia đình siêu đã!

Món ngon mỗi ngày 03/04/2022 09:53

Bắp bò ngâm mắm mặn ngọt, thịt bò chắc thịt. Chấm với nước chấm hết bài

BẮP BÒ NGÂM MẮM

Cuối tuần làm món bắp bò ngâm mắm nhâm nhi với gia đình siêu đã! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg bắp bò hoa
  • Hoa hồi, quế, tiêu sọ, tiêu xanh
  • Đu đủ bào, cà rốt
  • Sả, gừng
  • Gia vị: Nước mắm, đường, giấm gạo
  • Hành tím, tỏi, ớt
Cuối tuần làm món bắp bò ngâm mắm nhâm nhi với gia đình siêu đã! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Bắp bò rửa sạch, lạng lớp mỡ trên thịt cho sạch. Dùng dây bó chặt bắp bò lại.

- Trụng bắp với nước đun sôi để loại bỏ bọt bẩn. Rồi rửa sạch lại với nước.

- Cho bắp bò vào nồi áp suất cùng với gừng xắt lát, sả cây đập dập, hành tím, hoa hồi + quế đã rang. Đóng nắp áp suất, khoá van, chọn chế độ thịt thời gian 20 phút và xả van tự nhiên.

- Khi thịt chín, vớt ra để ráo. Giữ phần nước hầm lại để pha nước ngâm.

- Lọ thuỷ tinh dùng để ngâm phải được vệ sinh sạch, tráng qua nước sôi, để khô ráo hoàn toàn.

- Nước mắm ngâm:

  • 1 chén nước mắm 
  • 2 chén đường
  • 2 chén nước hầm bắp bò 
  • 1/2 chén giấm gạo

- Nấu trên lửa nhỏ đến khi đường tan hoàn toàn, tắt bếp để nguội

- Bắt đầu cho đu đủ, cà rốt, bắp bò, ớt nguyên trái, tỏi xắt lát, tiêu xanh vào lọ thuỷ tinh. Và cho nước mắm ngâm vào.

 

Cuối tuần làm món bắp bò ngâm mắm nhâm nhi với gia đình siêu đã! - Ảnh 3

 

- Đóng nắp và ngâm sau 3 ngày là có thể dùng được. Bắp bò ngâm mắm có thể ăn với cơm/ cuốn với bánh tráng, rau dưa cũng rất ngon.

 

Cuối tuần làm món bắp bò ngâm mắm nhâm nhi với gia đình siêu đã! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Đan Vy

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