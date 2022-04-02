Xào chảo cơm chiên kim chi - Đổi khẩu vị cho gia đình!

Làm cơm chiên kim chi cho gia đình, ăn gọn nhẹ mà không ngấy
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CƠM CHIÊN KIM CHI CỰC ĐƠN GIẢN
Nguyên liệu:
- Kim chi cải thảo
- Cơm trắng
- Gia vị: dầu mè, nước tương, dầu ăn, ớt bột
- Hành lá/ hành boaro
- Ăn kèm: mè, rong biển khô rắc cơm, trứng gà
Cách làm:
-Kim chi cắt/ thái nhỏ khoảng 1 chén cơm
- Cho vào chảo 2 muỗng cafe dầu ăn, sau đó cho kim chi vào xào săn lại. Thêm 2 bát cơm vào đảo đều. Chiên cơm ở lửa vừa cho săn
- Nêm nếm gia vị vừa khẩu vị gia đình, thêm nước kim chi và ớt bột nếu thích. Khi gần tắt bếp thì cho 2 muỗng cafe dầu mè vào đảo đều.
- Ăn nóng rắc thêm vừng rang, rong biển và hành lá, thêm quả trứng ốp la lòng đào nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thu Uyên