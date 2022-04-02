Xào chảo cơm chiên kim chi - Đổi khẩu vị cho gia đình!

Làm cơm chiên kim chi cho gia đình, ăn gọn nhẹ mà không ngấy

CƠM CHIÊN KIM CHI CỰC ĐƠN GIẢN

Nguyên liệu:

Kim chi cải thảo

Cơm trắng

Gia vị: dầu mè, nước tương, dầu ăn, ớt bột

dầu mè, nước tương, dầu ăn, ớt bột Hành lá/ hành boaro

Ăn kèm: mè, rong biển khô rắc cơm, trứng gà

Cách làm:



-Kim chi cắt/ thái nhỏ khoảng 1 chén cơm

- Cho vào chảo 2 muỗng cafe dầu ăn, sau đó cho kim chi vào xào săn lại. Thêm 2 bát cơm vào đảo đều. Chiên cơm ở lửa vừa cho săn

- Nêm nếm gia vị vừa khẩu vị gia đình, thêm nước kim chi và ớt bột nếu thích. Khi gần tắt bếp thì cho 2 muỗng cafe dầu mè vào đảo đều.

- Ăn nóng rắc thêm vừng rang, rong biển và hành lá, thêm quả trứng ốp la lòng đào nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Thu Uyên

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xao-chao-com-chien-kim-chi-doi-khau-vi-cho-gia-dinh-459683.html