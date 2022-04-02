Xào chảo cơm chiên kim chi - Đổi khẩu vị cho gia đình!

Món ngon mỗi ngày 02/04/2022 10:07

Làm cơm chiên kim chi cho gia đình, ăn gọn nhẹ mà không ngấy

CƠM CHIÊN KIM CHI CỰC ĐƠN GIẢN

Xào chảo cơm chiên kim chi - Đổi khẩu vị cho gia đình! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Kim chi cải thảo
  • Cơm trắng
  • Gia vị: dầu mè, nước tương, dầu ăn, ớt bột
  • Hành lá/ hành boaro
  • Ăn kèm: mè, rong biển khô rắc cơm, trứng gà
Xào chảo cơm chiên kim chi - Đổi khẩu vị cho gia đình! - Ảnh 2

 

Cách làm:

-Kim chi cắt/ thái nhỏ khoảng 1 chén cơm

- Cho vào chảo 2 muỗng cafe dầu ăn, sau đó cho kim chi vào xào săn lại. Thêm 2 bát cơm vào đảo đều. Chiên cơm ở lửa vừa cho săn

 

Xào chảo cơm chiên kim chi - Đổi khẩu vị cho gia đình! - Ảnh 3

 

- Nêm nếm gia vị vừa khẩu vị gia đình, thêm nước kim chi và ớt bột nếu thích. Khi gần tắt bếp thì cho 2 muỗng cafe dầu mè vào đảo đều.

 

Xào chảo cơm chiên kim chi - Đổi khẩu vị cho gia đình! - Ảnh 4

 

- Ăn nóng rắc thêm vừng rang, rong biển và hành lá, thêm quả trứng ốp la lòng đào nếu thích

 

Xào chảo cơm chiên kim chi - Đổi khẩu vị cho gia đình! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Thu Uyên

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