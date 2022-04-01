Ngon ngất ngây với sườn nướng xốt phô mai tan chảy kéo sơi!

Món ngon mỗi ngày 01/04/2022 20:06

Sườn nướng xém cạnh, ướp đậm đà, hòa quyện với vị béo ngậy của phô mai

SƯỜN NƯỚNG XỐT PHÔ-MAI

Ngon ngất ngây với sườn nướng xốt phô mai tan chảy kéo sơi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr sườn heo
  • 2 củ khoai tây
  • 1/2 trái lê
  • Gia vị: Tỏi, hành tím, hành lá, rau mùi, dầu hào
  • Tương ớt, tương cà
  • Nước xốt ướp thịt cay Hàn Quốc
  • 100gr phô-mai bào sợi Mozzarella

Cách làm:

- Sườn rửa sạch, chặt miếng vừa ăn. Đem sườn đi chần qua 1-2 phút cho hết hôi. Rửa sạch sườn với nước lạnh, để ráo.

- Cắt 1/2 trái lê thái nhỏ, 4 nhánh tỏi, 1 củ hành tím đem đi xay với 1 chút nước. Sau đó lọc bỏ bã.

- Nước Lê vừa lọc cho vào bát, thêm 1 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng nước xốt thịt cay Hàn Quốc, 2 muỗng tương cà, 1 muỗng tương ớt trộn đều làm hỗn hợp ướp sườn. Cho sườn vào ướp khoảng 1 giờ sau đó đem đi nướng.

- Khoai tây rửa sạch, thái hạt lựu to.

- Bọc giấy bạc lót dưới khay của nồi chiên không dầu, xếp lần lượt sườn vào nướng.

  • Lần 1: nướng 140 độ trong 15 phút
  • Lần 2: lật mặt sườn, cho khoai tây vào và lật mặt sườn nướng tiếp 150 độ trong 15 phút nữa
  • Lần 3: cho phô-mai rải đều lên mặt sườn và khoai tây, đổ hết phần nước ướp sườn vào nướng 150 độ trong 3 phút

 

Ngon ngất ngây với sườn nướng xốt phô mai tan chảy kéo sơi! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Thắm Gà

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