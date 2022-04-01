Ngon ngất ngây với sườn nướng xốt phô mai tan chảy kéo sơi!

Sườn nướng xém cạnh, ướp đậm đà, hòa quyện với vị béo ngậy của phô mai

SƯỜN NƯỚNG XỐT PHÔ-MAI

Nguyên liệu:

500gr sườn heo

2 củ khoai tây

1/2 trái lê

Gia vị: Tỏi, hành tím, hành lá, rau mùi, dầu hào

Tỏi, hành tím, hành lá, rau mùi, dầu hào Tương ớt, tương cà

Nước xốt ướp thịt cay Hàn Quốc

100gr phô-mai bào sợi Mozzarella

Cách làm:

- Sườn rửa sạch, chặt miếng vừa ăn. Đem sườn đi chần qua 1-2 phút cho hết hôi. Rửa sạch sườn với nước lạnh, để ráo.

- Cắt 1/2 trái lê thái nhỏ, 4 nhánh tỏi, 1 củ hành tím đem đi xay với 1 chút nước. Sau đó lọc bỏ bã.

- Nước Lê vừa lọc cho vào bát, thêm 1 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng nước xốt thịt cay Hàn Quốc, 2 muỗng tương cà, 1 muỗng tương ớt trộn đều làm hỗn hợp ướp sườn. Cho sườn vào ướp khoảng 1 giờ sau đó đem đi nướng.

- Khoai tây rửa sạch, thái hạt lựu to.

- Bọc giấy bạc lót dưới khay của nồi chiên không dầu, xếp lần lượt sườn vào nướng.

Lần 1: nướng 140 độ trong 15 phút

nướng 140 độ trong 15 phút Lần 2: lật mặt sườn, cho khoai tây vào và lật mặt sườn nướng tiếp 150 độ trong 15 phút nữa

lật mặt sườn, cho khoai tây vào và lật mặt sườn nướng tiếp 150 độ trong 15 phút nữa Lần 3: cho phô-mai rải đều lên mặt sườn và khoai tây, đổ hết phần nước ướp sườn vào nướng 150 độ trong 3 phút

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thắm Gà

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngon-ngat-ngay-voi-suon-nuong-xot-pho-mai-tan-chay-keo-soi-459496.html