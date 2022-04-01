Lòng heo chiên giòn - Nhâm nhi, lai rai hết ý!

Lòng heo làm sạch, ướp và chiên giòn ăn siêu đã

LÒNG GIÀ CHIÊN GIÒN

Nguyên liệu:

500gr lòng heo

Lá Nguyệt Quế

Vỏ Quế Nhỏ

Hoa Hồi

Gia vị

Cách làm:

Rửa lòng:

- Sử dụng giấm trắng, muối để rửa sạch 2 mặt trong ngoài của lòng. Bỏ bớt 1 phần mỡ trong lòng, chà và rửa sạch qua 4-5 lần nước. Cuối cùng rửa qua lòng lại với 1 chén rượu trắng, ngâm tầm 1-2 phút

Luộc lòng:

- Luộc sơ qua lòng, sau đó rửa sạch lại. Sau đó thay nước mới, cho lòng vào nồi.

- Chuẩn bị những gia vị sau cho vào nồi:

3 Lá nguyệt quế

1 thanh quế

2 nhánh hồi

1/2 muỗng gia vị tiểu hồi

2 muỗng hắc xì dầu

8 cọng Đinh Hương

Gừng

Hành lá

2 muỗng nước tương

1 muỗng muối

1 muỗng đường phèn

- Sau khi nước sôi, vặn nhỏ lửa đun 45 phút

Nước làm giòn vỏ:

- Nhân lúc lòng còn đang nóng cho luôn vào nước làm giòn. Rưới đều lên lòng, lật qua lật lại trong nước làm giòn.

150gr giấm tiều

150gr giấm trắng

200gr đường mạch nha

- Sau đó để lòng ở nơi thoáng mát, hong khô 2-3 tiếng

Chiên lòng:

- Lòng sau khi đã rưới nước làm giòn, chiên với 120-130 độ tầm 8 phút. Sau khi lòng co lại, bắt đầu cứng dần vỏ điều chỉnh lửa to chiên trong 3-5 phút

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trác Chiêu Quân

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/long-heo-chien-gion-nham-nhi-lai-rai-het-y-459487.html