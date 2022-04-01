Lòng heo chiên giòn - Nhâm nhi, lai rai hết ý!

Lòng heo làm sạch, ướp và chiên giòn ăn siêu đã
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LÒNG GIÀ CHIÊN GIÒN
Nguyên liệu:
- 500gr lòng heo
- Lá Nguyệt Quế
- Vỏ Quế Nhỏ
- Hoa Hồi
- Gia vị
Cách làm:
- Rửa lòng:
- Sử dụng giấm trắng, muối để rửa sạch 2 mặt trong ngoài của lòng. Bỏ bớt 1 phần mỡ trong lòng, chà và rửa sạch qua 4-5 lần nước. Cuối cùng rửa qua lòng lại với 1 chén rượu trắng, ngâm tầm 1-2 phút
- Luộc lòng:
- Luộc sơ qua lòng, sau đó rửa sạch lại. Sau đó thay nước mới, cho lòng vào nồi.
- Chuẩn bị những gia vị sau cho vào nồi:
- 3 Lá nguyệt quế
- 1 thanh quế
- 2 nhánh hồi
- 1/2 muỗng gia vị tiểu hồi
- 2 muỗng hắc xì dầu
- 8 cọng Đinh Hương
- Gừng
- Hành lá
- 2 muỗng nước tương
- 1 muỗng muối
- 1 muỗng đường phèn
- Sau khi nước sôi, vặn nhỏ lửa đun 45 phút
- Nước làm giòn vỏ:
- Nhân lúc lòng còn đang nóng cho luôn vào nước làm giòn. Rưới đều lên lòng, lật qua lật lại trong nước làm giòn.
- 150gr giấm tiều
- 150gr giấm trắng
- 200gr đường mạch nha
- Sau đó để lòng ở nơi thoáng mát, hong khô 2-3 tiếng
- Chiên lòng:
- Lòng sau khi đã rưới nước làm giòn, chiên với 120-130 độ tầm 8 phút. Sau khi lòng co lại, bắt đầu cứng dần vỏ điều chỉnh lửa to chiên trong 3-5 phút
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Trác Chiêu Quân