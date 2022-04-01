Lòng heo chiên giòn - Nhâm nhi, lai rai hết ý!

Món ngon mỗi ngày 01/04/2022 10:43

Lòng heo làm sạch, ướp và chiên giòn ăn siêu đã

LÒNG GIÀ CHIÊN GIÒN

Lòng heo chiên giòn - Nhâm nhi, lai rai hết ý! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr lòng heo
  • Lá Nguyệt Quế
  • Vỏ Quế Nhỏ
  • Hoa Hồi
  • Gia vị

Cách làm:

  • Rửa lòng:

- Sử dụng giấm trắng, muối để rửa sạch 2 mặt trong ngoài của lòng. Bỏ bớt 1 phần mỡ trong lòng, chà và rửa sạch qua 4-5 lần nước. Cuối cùng rửa qua lòng lại với 1 chén rượu trắng, ngâm tầm 1-2 phút

 

Lòng heo chiên giòn - Nhâm nhi, lai rai hết ý! - Ảnh 2

  •  Luộc lòng:

- Luộc sơ qua lòng, sau đó rửa sạch lại. Sau đó thay nước mới, cho lòng vào nồi.

- Chuẩn bị những gia vị sau cho vào nồi:

  • 3 Lá nguyệt quế
  • 1 thanh quế
  • 2 nhánh hồi
  • 1/2 muỗng gia vị tiểu hồi
  • 2 muỗng hắc xì dầu
  • 8 cọng Đinh Hương
  • Gừng
  • Hành lá
  • 2 muỗng nước tương
  • 1 muỗng muối
  • 1 muỗng đường phèn
Lòng heo chiên giòn - Nhâm nhi, lai rai hết ý! - Ảnh 3

 

- Sau khi nước sôi, vặn nhỏ lửa đun 45 phút

  • Nước làm giòn vỏ:

- Nhân lúc lòng còn đang nóng cho luôn vào nước làm giòn. Rưới đều lên lòng, lật qua lật lại trong nước làm giòn.

  • 150gr giấm tiều
  • 150gr giấm trắng
  • 200gr đường mạch nha 
Lòng heo chiên giòn - Nhâm nhi, lai rai hết ý! - Ảnh 4

 

- Sau đó để lòng ở nơi thoáng mát, hong khô 2-3 tiếng

  • Chiên lòng:

- Lòng sau khi đã rưới nước làm giòn, chiên với 120-130 độ tầm 8 phút. Sau khi lòng co lại, bắt đầu cứng dần vỏ điều chỉnh lửa to chiên trong 3-5 phút

 

Lòng heo chiên giòn - Nhâm nhi, lai rai hết ý! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Trác Chiêu Quân

 

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