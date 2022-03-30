Nấu nồi súp hải sản cho gia đình tẩm bổ - Tiện lợi, hợp vệ sinh vô cùng!

Súp hải sản tôm thịt đủ dưỡng chất, ăn vào ấm bụng.

SÚP HẢI SẢN

Nguyên liệu:

2 con ghẹ gỡ thịt

10-12 quả trứng cút

7-10 con tôm

1/2 củ cà rốt, thái hạt nhỏ

1/2 trái bắp ngọt

6 nấm hương, ngâm nở, thái sợi nhỏ

Rau mùi, hành khô

Bột năng

Hạt tiêu, bột canh

Nước luộc gà/nước luộc thịt/nước cốt xay từ đầu vỏ tôm

Cách làm:



- Phi thơm hành tím băm nhỏ, cho tôm và thịt ghẹ, nấm hương đảo cùng bột canh cho ngấm khoảng 3-4 phút.

- Cho tiếp bắp và cà rốt vào cùng nước dùng, đun sôi khoảng 7-10 phút cho bắp và cà rốt chín mềm.

- Hoà tan bột năng với 1/2 chén nước lạnh, tuỳ sở thích đặc/ loãng mà tăng lượng bột

- Rót từ từ bột năng vào nồi, vừa rót vừa khuấy. Cảm thấy đã đạt độ sệt ưng ý thì dừng lại

- Cho tiếp trứng cút vào nấu thêm 1-2 phút. Nêm nếm vừa miệng rồi cho hạt tiêu và rau mùi vào.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Châu Ngọc

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nau-noi-sup-hai-san-cho-gia-dinh-tam-bo-tien-loi-hop-ve-sinh-vo-cung-458929.html