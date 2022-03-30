Nấu nồi súp hải sản cho gia đình tẩm bổ - Tiện lợi, hợp vệ sinh vô cùng!

Món ngon mỗi ngày 30/03/2022 19:30

Súp hải sản tôm thịt đủ dưỡng chất, ăn vào ấm bụng.

SÚP HẢI SẢN

Nấu nồi súp hải sản cho gia đình tẩm bổ - Tiện lợi, hợp vệ sinh vô cùng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 con ghẹ gỡ thịt
  • 10-12 quả trứng cút
  • 7-10 con tôm
  • 1/2 củ cà rốt, thái hạt nhỏ
  • 1/2 trái bắp ngọt
  • 6 nấm hương, ngâm nở, thái sợi nhỏ
  • Rau mùi, hành khô
  • Bột năng
  • Hạt tiêu, bột canh
  • Nước luộc gà/nước luộc thịt/nước cốt xay từ đầu vỏ tôm
Nấu nồi súp hải sản cho gia đình tẩm bổ - Tiện lợi, hợp vệ sinh vô cùng! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Phi thơm hành tím băm nhỏ, cho tôm và thịt ghẹ, nấm hương đảo cùng bột canh cho ngấm khoảng 3-4 phút.

- Cho tiếp bắp và cà rốt vào cùng nước dùng, đun sôi khoảng 7-10 phút cho bắp và cà rốt chín mềm.

- Hoà tan bột năng với 1/2 chén nước lạnh, tuỳ sở thích đặc/ loãng mà tăng lượng bột

- Rót từ từ bột năng vào nồi, vừa rót vừa khuấy. Cảm thấy đã đạt độ sệt ưng ý thì dừng lại

 

Nấu nồi súp hải sản cho gia đình tẩm bổ - Tiện lợi, hợp vệ sinh vô cùng! - Ảnh 3

 

- Cho tiếp trứng cút vào nấu thêm 1-2 phút. Nêm nếm vừa miệng rồi cho hạt tiêu và rau mùi vào.

 

 

Nấu nồi súp hải sản cho gia đình tẩm bổ - Tiện lợi, hợp vệ sinh vô cùng! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Châu Ngọc

Khoai tây đút lò nướng thơm phức - Bữa sáng gọn nhẹ, đủ dinh dưỡng!

Khoai tây đút lò nướng thơm phức - Bữa sáng gọn nhẹ, đủ dinh dưỡng!

Sáng vội vã thì làm khoai đút lò ăn thôi, nhanh gọn nhưng dưỡng chất đầy đủ

Xem thêm
Từ khóa:   Những món ăn ngon món súp ngon Tôm tươi

TIN MỚI NHẤT

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 21 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 24 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 43 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ