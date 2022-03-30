Nấu nồi súp hải sản cho gia đình tẩm bổ - Tiện lợi, hợp vệ sinh vô cùng!

Súp hải sản tôm thịt đủ dưỡng chất, ăn vào ấm bụng.
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SÚP HẢI SẢN
Nguyên liệu:
- 2 con ghẹ gỡ thịt
- 10-12 quả trứng cút
- 7-10 con tôm
- 1/2 củ cà rốt, thái hạt nhỏ
- 1/2 trái bắp ngọt
- 6 nấm hương, ngâm nở, thái sợi nhỏ
- Rau mùi, hành khô
- Bột năng
- Hạt tiêu, bột canh
- Nước luộc gà/nước luộc thịt/nước cốt xay từ đầu vỏ tôm
Cách làm:
- Phi thơm hành tím băm nhỏ, cho tôm và thịt ghẹ, nấm hương đảo cùng bột canh cho ngấm khoảng 3-4 phút.
- Cho tiếp bắp và cà rốt vào cùng nước dùng, đun sôi khoảng 7-10 phút cho bắp và cà rốt chín mềm.
- Hoà tan bột năng với 1/2 chén nước lạnh, tuỳ sở thích đặc/ loãng mà tăng lượng bột
- Rót từ từ bột năng vào nồi, vừa rót vừa khuấy. Cảm thấy đã đạt độ sệt ưng ý thì dừng lại
- Cho tiếp trứng cút vào nấu thêm 1-2 phút. Nêm nếm vừa miệng rồi cho hạt tiêu và rau mùi vào.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Châu Ngọc