Pizza xốt cà đế mỏng giòn thơm tại nhà - Trổ tài cho gia đình món ngon trời Tây!

- Trộn tất cả, lọc qua rây để cho hỗn hợp được mịn và ủ qua đêm

Xốt cà:

2 củ hành hương

2 tép tỏi

Húng tây tươi

Lá oregano

2 muỗng canh rượu nấu ăn

150gr xốt cà chua đặc

150gr cà chua không vỏ trong lon

1/2 muỗng cafe muối

1 muỗng cafe đường nâu

1/2 muỗng cafe tiêu đen xay

- Tỏi hành xắt nhỏ, phi với 1 muỗng canh dầu oliu, sau đó cho húng tây, lá oregano, rượu nấu ăn vào, trộn đều rồi cho hai loại cà chua trên vào, thêm gia vị, nấu đến khi xốt đặc sệt tắt bếp

Bột pizza:

500gr bột làm bánh mì

150ml nước ấm

4gr muối

30ml dầu ô liu

263gr bột cái

- Bột và muối trộn đều, cho bột cái, dầu ô liu, bật máy trộn bột ở số 2-3, cho nước từ từ vào để máy trộn đến khi bột mịn màng

- Cho ít dầu ô liu vào thau, nhồi sơ lại bột rồi ủ đến khi nở gấp đôi, bột căng mịn.

- Lấy ra chia 4-5 phần, tạo hình quả bóng tròn, để nghỉ 15-20 phút, sau đó cán/ dùng tay kéo để tạo hình đế bánh

- Dùng nĩa đâm lỗ để đế bánh được cố định, không bị co lại.

- Quét xốt cà và lần lượt cho các loại topping tùy ý thích lên

- Lò bật 250 độ C trước 15-20 phút cho lò nóng rồi hãy cho bánh vào nướng tầm 10 phút hoặc hơn

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nhi Nguyen