Pizza xốt cà đế mỏng giòn thơm tại nhà - Trổ tài cho gia đình món ngon trời Tây!

Món ngon mỗi ngày 29/03/2022 11:14

Làm pizza chưa bao giờ dễ đến thế, xốt cà vừa đủ, phô mai kéo sợi thơm béo

PIZZA HOMEMADE

Pizza xốt cà đế mỏng giòn thơm tại nhà - Trổ tài cho gia đình món ngon trời Tây! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Bột cái:

  • 100gr bột mì số 13
  • 200ml nước ấm
  • 5gr men khô
  • 1 muỗng cafe mật ong

- Trộn tất cả, lọc qua rây để cho hỗn hợp được mịn và ủ qua đêm

 

Xốt cà:

  • 2 củ hành hương
  • 2 tép tỏi
  • Húng tây tươi
  • Lá oregano
  • 2 muỗng canh rượu nấu ăn
  • 150gr xốt cà chua đặc
  • 150gr cà chua không vỏ trong lon
  • 1/2 muỗng cafe muối
  • 1 muỗng cafe đường nâu
  • 1/2 muỗng cafe tiêu đen xay

- Tỏi hành xắt nhỏ, phi với 1 muỗng canh dầu oliu, sau đó cho húng tây, lá oregano, rượu nấu ăn vào, trộn đều rồi cho hai loại cà chua trên vào, thêm gia vị, nấu đến khi xốt đặc sệt tắt bếp

 

Pizza xốt cà đế mỏng giòn thơm tại nhà - Trổ tài cho gia đình món ngon trời Tây! - Ảnh 2

 

Bột pizza:

  • 500gr bột làm bánh mì
  • 150ml nước ấm
  • 4gr muối
  • 30ml dầu ô liu
  • 263gr bột cái

- Bột và muối trộn đều, cho bột cái, dầu ô liu, bật máy trộn bột ở số 2-3, cho nước từ từ vào để máy trộn đến khi bột mịn màng

- Cho ít dầu ô liu vào thau, nhồi sơ lại bột rồi ủ đến khi nở gấp đôi, bột căng mịn.

- Lấy ra chia 4-5 phần, tạo hình quả bóng tròn, để nghỉ 15-20 phút, sau đó cán/ dùng tay kéo để tạo hình đế bánh

- Dùng nĩa đâm lỗ để đế bánh được cố định, không bị co lại. 

- Quét xốt cà và lần lượt cho các loại topping tùy ý thích lên

 

Pizza xốt cà đế mỏng giòn thơm tại nhà - Trổ tài cho gia đình món ngon trời Tây! - Ảnh 3

 

-  Lò bật 250 độ C trước 15-20 phút cho lò nóng rồi hãy cho bánh vào nướng tầm 10 phút hoặc hơn

 

 

 

Pizza xốt cà đế mỏng giòn thơm tại nhà - Trổ tài cho gia đình món ngon trời Tây! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Nhi Nguyen

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