Gà viên chiên giòn lắc phô mai béo ngậy - Ăn vặt, ăn cơm đều mê mẩn!

Làm gà lắc phô mai thơm giòn, không bị khô mà siêu dễ ăn

GÀ VIÊN CHIÊN LẮC PHOMAI

Nguyên liệu:

500gr ức gà

50gr bột khoai tây

130gr bột mì

20ml sữa tươi

1 lòng đỏ trứng gà

1/2 hộp sữa chua không đường

Gia vị/ hạt tiêu/ bột tỏi

Cách làm:

Ướp gà:

- Trộn đều gà cùng 100gr hỗn hợp bột. Cho sữa tươi + chút dầu ăn + sữa chua

- Thêm 20ml sữa tươi/nước cùng 1/2 hộp sữa chua có đường tăng thêm vị. Thả vào 1 lòng đỏ trứng gà nữa nhé. Gia vị, hạt tiêu, bột tỏi: đậm nhạt tuỳ khẩu vị.

- Cất ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 1 tiếng

- Hỗn hợp bột ướp sánh sệt vừa phải, giúp khi phủ bột chiên bám rất chắc.

Bột chiên:

- Đổ toàn bộ lượng bột còn lại vào túi nilon để lắc

- Cho một lượng gà vừa phải vào

- Lớp áo bột đẹp, phủ đều.

Chiên gà:

- Cho dầu ngập chảo, đun tới khi sôi

- Rũ phần bột thừa, thả gà nhẹ tay không rớt bột, làm cặn dầu khi chiên ở lần 2.

- Chiên 2 lần ở lửa vừa, giữ chảo và nhiệt độ ổn định xuyên suốt quá trình chiên. Lần 1 chiên sơ khoảng 5-6 phút. Lần 2 chiên chín.

Trình bày:

- Lắc gà với phô mai và cho ra đĩa thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tran Lam Bach

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