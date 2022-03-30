Gà viên chiên giòn lắc phô mai béo ngậy - Ăn vặt, ăn cơm đều mê mẩn!

Làm gà lắc phô mai thơm giòn, không bị khô mà siêu dễ ăn
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GÀ VIÊN CHIÊN LẮC PHOMAI
Nguyên liệu:
- 500gr ức gà
- 50gr bột khoai tây
- 130gr bột mì
- 20ml sữa tươi
- 1 lòng đỏ trứng gà
- 1/2 hộp sữa chua không đường
- Gia vị/ hạt tiêu/ bột tỏi
Cách làm:
- Ướp gà:
- Trộn đều gà cùng 100gr hỗn hợp bột. Cho sữa tươi + chút dầu ăn + sữa chua
- Thêm 20ml sữa tươi/nước cùng 1/2 hộp sữa chua có đường tăng thêm vị. Thả vào 1 lòng đỏ trứng gà nữa nhé. Gia vị, hạt tiêu, bột tỏi: đậm nhạt tuỳ khẩu vị.
- Cất ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 1 tiếng
- Hỗn hợp bột ướp sánh sệt vừa phải, giúp khi phủ bột chiên bám rất chắc.
- Bột chiên:
- Đổ toàn bộ lượng bột còn lại vào túi nilon để lắc
- Cho một lượng gà vừa phải vào
- Lớp áo bột đẹp, phủ đều.
- Chiên gà:
- Cho dầu ngập chảo, đun tới khi sôi
- Rũ phần bột thừa, thả gà nhẹ tay không rớt bột, làm cặn dầu khi chiên ở lần 2.
- Chiên 2 lần ở lửa vừa, giữ chảo và nhiệt độ ổn định xuyên suốt quá trình chiên. Lần 1 chiên sơ khoảng 5-6 phút. Lần 2 chiên chín.
- Trình bày:
- Lắc gà với phô mai và cho ra đĩa thưởng thức
Nguồn: Fb Tran Lam Bach