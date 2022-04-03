Cá mú chưng cuốn bánh tráng thơm ngon, lạ miệng, đảm cảo cả nhà thích mê

Món ngon mỗi ngày 03/04/2022 17:46

Cá hấp thơm mềm, rưới nước xốt, cuốn bánh tráng ăn siêu đã miệng

CÁ MÚ CHƯNG MỠ HÀNH

Cá mú chưng cuốn bánh tráng thơm ngon, lạ miệng, đảm cảo cả nhà thích mê - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 700gr cá mú
  • 1 củ tỏi lớn
  • Hành lá
  • 1 củ gừng
  • 1/2 chén nước tương
  • Gia vị: Muối, đường, tiêu, giấm trắng
  • 200gr mỡ lợn
  • Rau quả, bánh tráng ăn kèm

Cách làm:

- Cá mú sau khi làm sạch, bỏ ruột, xát muối, bóp đều với ít giấm trắng. Để tầm 15 phút thì xả sạch lại với nước rồi để ráo.

- Tỏi bóc vỏ, chia làm 2 phần.

- Gừng cạo sạch, thái sợi chỉ.

- Hành lá nhặt sạch, cắt đầu hành để riêng.

  • Làm nước xốt:

- Bắc nồi lên, khử đầu hành cho thơm rồi cho 1/2 chén nước tương, 2 muỗng giấm trắng, 1 muỗng đường, 1/2 muỗng tiêu, 1 phần tỏi đập dập, và gừng thái chỉ vào. Đun sôi cho gia vị tan hết.

- Ướp cá với nước xốt tầm 1 tiếng và trở mặt qua lại cho cá thấm đều

- Trải hành lá vào âu, đặt cá lên, rưới nước ướp lên rồi phủ hành lá. Cho cá vào nồi, chưng cách thuỷ tầm 40 phút.

- Rửa sạch, cắt mỡ thành viên nhỏ. Rán cho thật giòn, sau đó vớt ra, khử phần tỏi còn lại với mỡ rán rồi thả hành lá băm nhỏ vào.

 

Cá mú chưng cuốn bánh tráng thơm ngon, lạ miệng, đảm cảo cả nhà thích mê - Ảnh 2

 

- Khi ăn, xúc cá ra dĩa, rưới nước xốt, rải tóp mỡ rồi rưới nước mỡ hành lên trên.

 

Cá mú chưng cuốn bánh tráng thơm ngon, lạ miệng, đảm cảo cả nhà thích mê - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thanh Nga Nguyen

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