Cá mú chưng cuốn bánh tráng thơm ngon, lạ miệng, đảm cảo cả nhà thích mê

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CÁ MÚ CHƯNG MỠ HÀNH
Nguyên liệu:
- 700gr cá mú
- 1 củ tỏi lớn
- Hành lá
- 1 củ gừng
- 1/2 chén nước tương
- Gia vị: Muối, đường, tiêu, giấm trắng
- 200gr mỡ lợn
- Rau quả, bánh tráng ăn kèm
Cách làm:
- Cá mú sau khi làm sạch, bỏ ruột, xát muối, bóp đều với ít giấm trắng. Để tầm 15 phút thì xả sạch lại với nước rồi để ráo.
- Tỏi bóc vỏ, chia làm 2 phần.
- Gừng cạo sạch, thái sợi chỉ.
- Hành lá nhặt sạch, cắt đầu hành để riêng.
- Làm nước xốt:
- Bắc nồi lên, khử đầu hành cho thơm rồi cho 1/2 chén nước tương, 2 muỗng giấm trắng, 1 muỗng đường, 1/2 muỗng tiêu, 1 phần tỏi đập dập, và gừng thái chỉ vào. Đun sôi cho gia vị tan hết.
- Ướp cá với nước xốt tầm 1 tiếng và trở mặt qua lại cho cá thấm đều
- Trải hành lá vào âu, đặt cá lên, rưới nước ướp lên rồi phủ hành lá. Cho cá vào nồi, chưng cách thuỷ tầm 40 phút.
- Rửa sạch, cắt mỡ thành viên nhỏ. Rán cho thật giòn, sau đó vớt ra, khử phần tỏi còn lại với mỡ rán rồi thả hành lá băm nhỏ vào.
- Khi ăn, xúc cá ra dĩa, rưới nước xốt, rải tóp mỡ rồi rưới nước mỡ hành lên trên.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thanh Nga Nguyen