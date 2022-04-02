Cơm chiên dứa hải sản - Vừa giòn tươi của hải sản, hòa chút vị chua chua của dứa siêu đã!

Cơm chiên trái thơm, lạ miệng, siêu ngon.

CƠM CHIÊN TRÁI THƠM

Nguyên liệu:

1 trái thơm to

1 tô cơm nguội

3 quả trứng vịt/ trứng gà

300gr tôm sống

Tỏi, hành tím, cà rốt, đậu hà lan, hạt điều, hành ngò

Gia vị: muối, tiêu, bột ngọt, nước mắm, dầu ăn

Cách làm:



- Trộn cơm nguội với 3 quả trứng gà/ trứng vịt , 1 muỗng muối trộn đều lên, cho vào chảo ít dầu phi tỏi và hành nhuyễn vào cho thơm sau đó rang cơm cho khô lại.

- Cắt cà rốt thành hạt lựu, đậu hà lan chiên sơ cho chín vừa tới và ráo.

- Thơm cắt đôi cẩn thận,moi ruột ra và cắt thơm thành hạt lựu.

- Tôm bóc vỏ xào cùng với gia vị cho chín

- Sau khi chiên cơm chín vàng tơi thì đổ tất cả vào trộn đều lên nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn và trình bày ra đĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hong Nho

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