Gà chiên mắm đượm gia vị bắt mắt - Ăn kèm cơm trắng siêu 'dính'!

Món ngon mỗi ngày 05/04/2022 19:53

Là gà chiên ướp gia vị đậm đà, ăn siêu ngon. Cả nhà ai cũng mê

GÀ CHIÊN MẮM

Gà chiên mắm đượm gia vị bắt mắt - Ăn kèm cơm trắng siêu 'dính'! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1/2 con gà đã làm sạch
  • Dầu điều
  • Tỏi, hành tím
  • 3 muỗng canh nước mắm 
  • 2 muỗng canh đường
  • 2 muỗng canh dầu hào
  • - 2 muỗng canh nước lọc
  • Tương ớt 
  • Lá chanh

Cách làm:

- Ướp gà với 1 muỗng nước mắm khoảng 30 phút để gà ngấm.

- Pha xốt: cho nước mắm, đường, dầu hào, nước lọc, tương ớt vào chén và khuấy đều cho xốt sánh lại là được.

- Bắc chảo, đổ dầu điều vào, cho gà vào chiên lửa to đến khi 2 mặt vàng đều thì gắp ra đĩa.

- Hành tỏi, đập nhỏ, cho vào chảo vừa chiên gà, phi vàng rồi đổ gà và nước xốt vào cùng, thêm lá chanh vào và đun liu riu

- Đảo đều và nêm nếm lại gia vị, rim với lửa nhỏ để thịt gà ngấm đều gia vị.

- Cho thêm lá chanh, bật lửa to đảo nhanh tay và tắt bếp là hoàn thành.

 

Chúc mọi người làm thành công!  

 

Nguồn: Fb Tam Nguyen

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