Gà chiên mắm đượm gia vị bắt mắt - Ăn kèm cơm trắng siêu 'dính'!

Là gà chiên ướp gia vị đậm đà, ăn siêu ngon. Cả nhà ai cũng mê

GÀ CHIÊN MẮM

Nguyên liệu:

1/2 con gà đã làm sạch

Dầu điều

Tỏi, hành tím

3 muỗng canh nước mắm

2 muỗng canh đường

2 muỗng canh dầu hào

- 2 muỗng canh nước lọc

Tương ớt

Lá chanh

Cách làm:



- Ướp gà với 1 muỗng nước mắm khoảng 30 phút để gà ngấm.

- Pha xốt: cho nước mắm, đường, dầu hào, nước lọc, tương ớt vào chén và khuấy đều cho xốt sánh lại là được.

- Bắc chảo, đổ dầu điều vào, cho gà vào chiên lửa to đến khi 2 mặt vàng đều thì gắp ra đĩa.

- Hành tỏi, đập nhỏ, cho vào chảo vừa chiên gà, phi vàng rồi đổ gà và nước xốt vào cùng, thêm lá chanh vào và đun liu riu

- Đảo đều và nêm nếm lại gia vị, rim với lửa nhỏ để thịt gà ngấm đều gia vị.

- Cho thêm lá chanh, bật lửa to đảo nhanh tay và tắt bếp là hoàn thành.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tam Nguyen

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