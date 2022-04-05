Gà chiên mắm đượm gia vị bắt mắt - Ăn kèm cơm trắng siêu 'dính'!

Là gà chiên ướp gia vị đậm đà, ăn siêu ngon. Cả nhà ai cũng mê
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GÀ CHIÊN MẮM
Nguyên liệu:
- 1/2 con gà đã làm sạch
- Dầu điều
- Tỏi, hành tím
- 3 muỗng canh nước mắm
- 2 muỗng canh đường
- 2 muỗng canh dầu hào
- - 2 muỗng canh nước lọc
- Tương ớt
- Lá chanh
Cách làm:
- Ướp gà với 1 muỗng nước mắm khoảng 30 phút để gà ngấm.
- Pha xốt: cho nước mắm, đường, dầu hào, nước lọc, tương ớt vào chén và khuấy đều cho xốt sánh lại là được.
- Bắc chảo, đổ dầu điều vào, cho gà vào chiên lửa to đến khi 2 mặt vàng đều thì gắp ra đĩa.
- Hành tỏi, đập nhỏ, cho vào chảo vừa chiên gà, phi vàng rồi đổ gà và nước xốt vào cùng, thêm lá chanh vào và đun liu riu
- Đảo đều và nêm nếm lại gia vị, rim với lửa nhỏ để thịt gà ngấm đều gia vị.
- Cho thêm lá chanh, bật lửa to đảo nhanh tay và tắt bếp là hoàn thành.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Tam Nguyen