Bún bò xào chan nước mắm chua ngọt - Ăn đơn giản nhưng bổ dưỡng vô cùng!

Món ngon mỗi ngày 03/04/2022 17:41

Làm bún bò xào, thịt ướp đậm đà, chan với nước mắm. Ăn kèm rau sống siêu đã thèm

Bún Bò Xào - Bún Bò Nam Bộ

Bún bò xào chan nước mắm chua ngọt - Ăn đơn giản nhưng bổ dưỡng vô cùng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 200gr thịt bò
  • 500gr bún tươi
  • Đậu phộng rang
  • Rau sống, dưa leo
  • Hành tây, hành lá, tỏi, ớt, chanh
  • Gia vị: Đường, hạt nêm, bột ngọt, nước tương, dầu hào
  • Rau sống

Cách làm:

- Rau sống cắt nhỏ, dưa leo cắt dọc làm 3 rồi để ngang cắt khối nhỏ.

  • Nước mắm tỏi ớt:

- Cho vào chén tỏi ớt băm nhuyễn, 3 muỗng canh đường, 1/2 trái chanh, 5-6 muỗng nước lọc, khuấy cho tan đường thì cho tiếp 3 muỗng nước mắm vào khuấy thêm. Nêm lại cho hợp khẩu vị gia đình, thêm tỏi ớt tùy ý

- Thịt bò cắt lát nhỏ vừa ăn, ướp tỏi, gốc hành lá, đường, hạt nêm, nước tương, dầu hào, hạt nêm, bột ngọt, nêm lượng vừa đủ, ướp 5 phút.

Xào thịt bò:

- Bắt chảo lên bếp, phi thơm tỏi, cho thịt bò vào xào khoảng 10 giây, thêm hành tây cắt múi cau vào, xào nhanh cho bò vừa chín tới thì cho thêm hành lá, tiêu xay cho dậy vị

 

Bún bò xào chan nước mắm chua ngọt - Ăn đơn giản nhưng bổ dưỡng vô cùng! - Ảnh 2

 

- Trình bày ra tô, thêm bún và bò xào tùy ý thích

 

Bún bò xào chan nước mắm chua ngọt - Ăn đơn giản nhưng bổ dưỡng vô cùng! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Trần Xuân Đức

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