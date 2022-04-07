Bánh canh cua homemade - Chuẩn vị ngon nhà làm!

Làm bánh canh cua full toping chất lượng, nước dùng ngọt thanh béo béo, thơm vị cua.
- Cà ri gà béo thơm - Chấm bánh mì siêu hợp, 'chén' liền mấy tô!
- Giản dị nhưng hao cơm - Làm ngay món kho quẹt cho bữa trưa thôi!
BÁNH CANH CUA HOMEMADE
Nguyên liệu:
- 1.5kg xương giá/ xương ống
- 300gr củ cải trắng
- 150gr gạch cua xào
- 1 quả trứng
- 200gr đầu tôm
- Gia vị: Muối, đường phèn, hành tây, hạt nêm
Cách làm:
- Xương rửa sạch với muối giấm và chần sơ qua nước nóng, sau đó nhấc nồi xuống và rửa lại xương cho kĩ
- Cho xương vào nồi hầm với 4lít nước, cho 1 củ hành tây đã nướng vào nồi, hầm xương với lửa nhỏ
- Sau 30 phút, có thể cho thịt ba chỉ bó vào nồi nước dùng này để hầm cùng, nêm vào 30gr đường phèn, và 20gr muối vào nồi nước dùng
- Đập trứng vào 120gr gạch cua, đánh đều
- Hầm xương sau 1 tiếng, vớt xương và thịt ba chỉ đã chín ra, bật lửa thật to cho sôi
- Hỗn hợp gạch cua và trứng cho vào nồi nước đang sôi
- Nêm nếm: cho 4 muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng cafe muối, 30gr đường phèn và nếm lại theo khẩu vị
- Cho 2 muỗng cafe bột năng và 4 muỗng nước, khuấy đều cho vào nồi nước dùng khi nước đang sôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb An Trương