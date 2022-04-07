Bánh canh cua homemade - Chuẩn vị ngon nhà làm!

Làm bánh canh cua full toping chất lượng, nước dùng ngọt thanh béo béo, thơm vị cua.

BÁNH CANH CUA HOMEMADE

Nguyên liệu:

1.5kg xương giá/ xương ống

300gr củ cải trắng

150gr gạch cua xào

1 quả trứng

200gr đầu tôm

Gia vị: Muối, đường phèn, hành tây, hạt nêm

Cách làm:



- Xương rửa sạch với muối giấm và chần sơ qua nước nóng, sau đó nhấc nồi xuống và rửa lại xương cho kĩ

- Cho xương vào nồi hầm với 4lít nước, cho 1 củ hành tây đã nướng vào nồi, hầm xương với lửa nhỏ

- Sau 30 phút, có thể cho thịt ba chỉ bó vào nồi nước dùng này để hầm cùng, nêm vào 30gr đường phèn, và 20gr muối vào nồi nước dùng

- Đập trứng vào 120gr gạch cua, đánh đều

- Hầm xương sau 1 tiếng, vớt xương và thịt ba chỉ đã chín ra, bật lửa thật to cho sôi

- Hỗn hợp gạch cua và trứng cho vào nồi nước đang sôi

- Nêm nếm: cho 4 muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng cafe muối, 30gr đường phèn và nếm lại theo khẩu vị

- Cho 2 muỗng cafe bột năng và 4 muỗng nước, khuấy đều cho vào nồi nước dùng khi nước đang sôi

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb An Trương

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-canh-cua-homemade-chuan-vi-ngon-nha-lam-460514.html