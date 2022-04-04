Giản dị nhưng hao cơm - Làm ngay món kho quẹt cho bữa trưa thôi!

Món ngon mỗi ngày 04/04/2022 11:15

Làm kho quẹt mặn mặn, chấm với rau luộc hết sảy.

KHO QUẸT

Giản dị nhưng hao cơm - Làm ngay món kho quẹt cho bữa trưa thôi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr thịt ba chỉ
  • 100gr tôm khô
  • Hành tím, tỏi, tiêu xanh, tiêu sọ
  • Gia vị: Nước mắm, đường, nước lọc
Giản dị nhưng hao cơm - Làm ngay món kho quẹt cho bữa trưa thôi! - Ảnh 2

Cách làm:

- Thịt ba chỉ lọc bỏ bì thái miếng nhỏ, có thể thái hạt lựu/ thái don chì

- Cho thịt vào chảo đảo ra mỡ vàng thịt là được

 

Giản dị nhưng hao cơm - Làm ngay món kho quẹt cho bữa trưa thôi! - Ảnh 3

 

- Phi tóp mỡ nếu thích

- Tôm khô ngâm nước nóng chừng 10 phút, sau đó rửa sạch để ráo.

- Hành tỏi đập rập phi thơm rồi cho tôm vào đảo đều tầm 5-7 phút đến khi thấy tôm và hành tỏi vàng đều thì cho bát thịt vừa nãy vào đảo cùng ớt khô.

 

Giản dị nhưng hao cơm - Làm ngay món kho quẹt cho bữa trưa thôi! - Ảnh 4

 

- Pha nước xốt:

  • 2 muỗng nước mắm
  • 1 muỗng đường
  • 1 muỗng nước lọc

- Cho nước xốt vào chảo thịt tôm vừa đun vừa đảo nhẹ để lửa nhỏ thịt tôm ngấm đều, tới khi nước xốt sền sệt keo lại, thêm tiêu + đầu hành tươi đảo lại 1 chút rồi tắt bếp.

 

Giản dị nhưng hao cơm - Làm ngay món kho quẹt cho bữa trưa thôi! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Nguyễn Hồng Nghĩa

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