Giản dị nhưng hao cơm - Làm ngay món kho quẹt cho bữa trưa thôi!

Làm kho quẹt mặn mặn, chấm với rau luộc hết sảy.

KHO QUẸT

Nguyên liệu:

500gr thịt ba chỉ

100gr tôm khô

Hành tím, tỏi, tiêu xanh, tiêu sọ

Gia vị: Nước mắm, đường, nước lọc

Cách làm:

- Thịt ba chỉ lọc bỏ bì thái miếng nhỏ, có thể thái hạt lựu/ thái don chì

- Cho thịt vào chảo đảo ra mỡ vàng thịt là được

- Phi tóp mỡ nếu thích

- Tôm khô ngâm nước nóng chừng 10 phút, sau đó rửa sạch để ráo.

- Hành tỏi đập rập phi thơm rồi cho tôm vào đảo đều tầm 5-7 phút đến khi thấy tôm và hành tỏi vàng đều thì cho bát thịt vừa nãy vào đảo cùng ớt khô.

- Pha nước xốt:

2 muỗng nước mắm

1 muỗng đường

1 muỗng nước lọc

- Cho nước xốt vào chảo thịt tôm vừa đun vừa đảo nhẹ để lửa nhỏ thịt tôm ngấm đều, tới khi nước xốt sền sệt keo lại, thêm tiêu + đầu hành tươi đảo lại 1 chút rồi tắt bếp.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyễn Hồng Nghĩa

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