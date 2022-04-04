Giản dị nhưng hao cơm - Làm ngay món kho quẹt cho bữa trưa thôi!

Làm kho quẹt mặn mặn, chấm với rau luộc hết sảy.
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KHO QUẸT
Nguyên liệu:
- 500gr thịt ba chỉ
- 100gr tôm khô
- Hành tím, tỏi, tiêu xanh, tiêu sọ
- Gia vị: Nước mắm, đường, nước lọc
Cách làm:
- Thịt ba chỉ lọc bỏ bì thái miếng nhỏ, có thể thái hạt lựu/ thái don chì
- Cho thịt vào chảo đảo ra mỡ vàng thịt là được
- Phi tóp mỡ nếu thích
- Tôm khô ngâm nước nóng chừng 10 phút, sau đó rửa sạch để ráo.
- Hành tỏi đập rập phi thơm rồi cho tôm vào đảo đều tầm 5-7 phút đến khi thấy tôm và hành tỏi vàng đều thì cho bát thịt vừa nãy vào đảo cùng ớt khô.
- Pha nước xốt:
- 2 muỗng nước mắm
- 1 muỗng đường
- 1 muỗng nước lọc
- Cho nước xốt vào chảo thịt tôm vừa đun vừa đảo nhẹ để lửa nhỏ thịt tôm ngấm đều, tới khi nước xốt sền sệt keo lại, thêm tiêu + đầu hành tươi đảo lại 1 chút rồi tắt bếp.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Nguyễn Hồng Nghĩa