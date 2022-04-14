Bánh mì cuộn xúc xích full toping nướng nóng giòn siêu bắt mắt!

Bánh mì cuộn chà bông siêu nhiều toping, siêu chất lượng, dễ làm tại nhà

Bánh mì chà bông xúc xích Nguyên liệu: 250gr bột bánh mì 11

50gr trứng gà

40gr đường

100ml sữa tươi

40gr bơ lạt

3gr men khô instant

20gr bột sữa Phần nhân:

Xốt mayonnaise, tương cà...

1 cây xúc xích

Chà bông

Hành lá cắt nhỏ

Mè rang, rong biển cắt nhuyễn - Trộn đều cho hòa quyện phần nhân Cách làm:

- Cho tất cả nguyên liệu vào máy nhồi - Nhồi ở tốc độ trung bình trước, cho tất cả nguyên liệu hòa quyện thì bắt đầu mở số lớn hơn, nhồi đến khi tạo thành khối bột có màng mịn. - Rắc một ít bột lên mặt phẵng, lấy khối bột ra, dùng cây cán bột cán thành hình chữ nhật lớn rồi rải topping lên một nửa miếng bột, gấp đôi lại cán nhẹ nhàng một lượt rồi cắt từng sợi, xoắn từng sợi bột lại. - Bắt đầu cuộn miếng bột từ mép gấp đôi vào. Đặt bánh vào khuôn đã được phết bơ, ủ bột nở gấp đôi, quét trứng lên mặt bánh, rắc thêm ít topping lên mặt bánh/ thêm xúc xích vào rảnh của bánh thêm hấp dẫn. - Làm nóng lò 180 độ trước 10 phút, cho bánh vào rãnh thứ hai từ dưới lên của lò, nướng 170 độ c trong 30 phút. Chúc mọi người làm thành công! Nguồn: Fb Suka Subin Bánh mì bò nướng với bí kíp nước xốt gia truyền - Ăn siêu ngon, siêu mê mẩn! Nước xốt sệt sệt mặn mặn, kết hợp với bò nướng thơm nức mũi, các em thử nghiệm công thức mới này nhé. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-mi-cuon-xuc-xich-full-toping-nuong-nong-gion-sieu-bat-mat-462154.html Theo Meymey (t/h) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-mi-cuon-xuc-xich-full-toping-nuong-nong-gion-sieu-bat-mat-462154.html