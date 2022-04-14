Bánh mì cuộn xúc xích full toping nướng nóng giòn siêu bắt mắt!

Bánh mì cuộn chà bông siêu nhiều toping, siêu chất lượng, dễ làm tại nhà
Bánh mì chà bông xúc xích
Nguyên liệu:
- 250gr bột bánh mì 11
- 50gr trứng gà
- 40gr đường
- 100ml sữa tươi
- 40gr bơ lạt
- 3gr men khô instant
- 20gr bột sữa
Phần nhân:
- Xốt mayonnaise, tương cà...
- 1 cây xúc xích
- Chà bông
- Hành lá cắt nhỏ
- Mè rang, rong biển cắt nhuyễn
- Trộn đều cho hòa quyện phần nhân
Cách làm:
- Cho tất cả nguyên liệu vào máy nhồi
- Nhồi ở tốc độ trung bình trước, cho tất cả nguyên liệu hòa quyện thì bắt đầu mở số lớn hơn, nhồi đến khi tạo thành khối bột có màng mịn.
- Rắc một ít bột lên mặt phẵng, lấy khối bột ra, dùng cây cán bột cán thành hình chữ nhật lớn rồi rải topping lên một nửa miếng bột, gấp đôi lại cán nhẹ nhàng một lượt rồi cắt từng sợi, xoắn từng sợi bột lại.
- Bắt đầu cuộn miếng bột từ mép gấp đôi vào. Đặt bánh vào khuôn đã được phết bơ, ủ bột nở gấp đôi, quét trứng lên mặt bánh, rắc thêm ít topping lên mặt bánh/ thêm xúc xích vào rảnh của bánh thêm hấp dẫn.
- Làm nóng lò 180 độ trước 10 phút, cho bánh vào rãnh thứ hai từ dưới lên của lò, nướng 170 độ c trong 30 phút.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Suka Subin